https://crimea.ria.ru/20241217/zapugat-rossiyan-ne-vyydet---medvedev-o-gibeli-igorya-kirillova-1142678784.html
Запугать россиян не выйдет - Медведев о гибели Игоря Кириллова
Запугать россиян не выйдет - Медведев о гибели Игоря Кириллова - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Запугать россиян не выйдет - Медведев о гибели Игоря Кириллова
Осознавая неизбежность своего военного разгрома, киевский режим наносит трусливые и подлые удары в мирных городах. Бандеровских нацистов ждет неминуемое... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T12:33
2024-12-17T12:33
2024-12-17T12:33
дмитрий медведев
совет безопасности россии
игорь кириллов
теракт
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Осознавая неизбежность своего военного разгрома, киевский режим наносит трусливые и подлые удары в мирных городах. Бандеровских нацистов ждет неминуемое возмездие. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя теракт в Москве, в результате которого был убит генерал Игорь Кириллов.Военно-политическое руководство киевского режима ждет неминуемое возмездие за убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, подчеркнул Медведев."Бандеровских нацистов, включая высшее военно-политическое руководство исчезающей страны, ждет неминуемое возмездие", - цитирует Медведева РИА Новости.Он подчеркнул, что попытки запугать российский народ и остановить наступление российской армии обречены."Этот теракт - агония бандеровского режима", - отметил зампредседателя Совбеза РФ.Медведев выразил соболезнования родным и близким Игоря Кириллова, назвав его настоящим патриотом России.Утром во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта. С апреля 2017 года возглавлял войска РХБ защиты Вооруженных сил Российской Федерации. Был награжден звездой Героя Труда. Игорю Кириллову было 54 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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дмитрий медведев, совет безопасности россии , игорь кириллов, теракт, россия, новости, украина
Запугать россиян не выйдет - Медведев о гибели Игоря Кириллова
Убийство Игоря Кириллова говорит об агонии киевского режима - Медведев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Осознавая неизбежность своего военного разгрома, киевский режим наносит трусливые и подлые удары в мирных городах. Бандеровских нацистов ждет неминуемое возмездие. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя теракт в Москве, в результате которого был убит генерал Игорь Кириллов.
"Осознавая неизбежность своего военного разгрома, (киевский режим) наносит трусливые и подлые удары в мирных городах, - приводит слова Медведева его секретариат. - Из последних сил он пытается оправдать свое никчемное существование перед западными хозяевами, продлить войну и смерть, оправдаться за катастрофическое положение на фронте".
Военно-политическое руководство киевского режима ждет неминуемое возмездие за убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, подчеркнул Медведев.
"Бандеровских нацистов, включая высшее военно-политическое руководство исчезающей страны, ждет неминуемое возмездие", - цитирует Медведева РИА Новости.
Он подчеркнул, что попытки запугать российский народ и остановить наступление российской армии обречены.
"Этот теракт - агония бандеровского режима", - отметил зампредседателя Совбеза РФ.
Медведев выразил соболезнования родным и близким Игоря Кириллова, назвав его настоящим патриотом России.
"В результате теракта погиб наш коллега и товарищ, настоящий патриот России. Игорь Анатольевич был военачальником, беззаветно преданным своему долгу и присяге. Хорошо знал его как блестящего профессионала, надежного, порядочного и ответственного человека", - отметил Медведев в телеграмме соболезнований.
Утром во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли
начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте
, убийстве и незаконном обороте оружия.
Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта. С апреля 2017 года возглавлял войска РХБ защиты Вооруженных сил Российской Федерации. Был награжден звездой Героя Труда. Игорю Кириллову было 54 года. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.