https://crimea.ria.ru/20241217/pod-evpatoriey-vo-vtornik-budet-gromko---vlasti-nazvali-prichinu-1142668184.html
Под Евпаторией во вторник будет громко - власти назвали причину
Под Евпаторией во вторник будет громко - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Под Евпаторией во вторник будет громко - власти назвали причину
В поселке Заозерное под Евпаторией во вторник проведут военные учения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал муниципального образования городской округ... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T10:19
2024-12-17T10:19
2024-12-17T11:00
евпатория
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. В поселке Заозерное под Евпаторией во вторник проведут военные учения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал муниципального образования городской округ Евпатория.Уточняется, что учения пройдут до 14 часов, а затем с 21 часа до полуночи.В минувший вторник власти также предупреждали население евпаторийского региона о военных учениях - тогда их провели в ночное время. В Крыму и Севастополе военные регулярно проводят учения в целях обеспечения безопасности. О плановых мероприятиях руководство региона предупреждает заблаговременно. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму введен с 5 февраля 2023 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии проходят военные учения со стрельбойВ Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияДиверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противника
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РИА Новости Крым
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евпатория, учения, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии
Под Евпаторией во вторник будет громко - власти назвали причину
В районе Евпатории во вторник проведут военные учения - власти
10:19 17.12.2024 (обновлено: 11:00 17.12.2024)