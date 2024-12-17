https://crimea.ria.ru/20241217/pod-evpatoriey-vo-vtornik-budet-gromko---vlasti-nazvali-prichinu-1142668184.html

Под Евпаторией во вторник будет громко - власти назвали причину

Под Евпаторией во вторник будет громко - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Под Евпаторией во вторник будет громко - власти назвали причину

В поселке Заозерное под Евпаторией во вторник проведут военные учения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал муниципального образования городской округ... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T10:19

2024-12-17T10:19

2024-12-17T11:00

евпатория

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безопасность республики крым и севастополя

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. В поселке Заозерное под Евпаторией во вторник проведут военные учения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал муниципального образования городской округ Евпатория.Уточняется, что учения пройдут до 14 часов, а затем с 21 часа до полуночи.В минувший вторник власти также предупреждали население евпаторийского региона о военных учениях - тогда их провели в ночное время. В Крыму и Севастополе военные регулярно проводят учения в целях обеспечения безопасности. О плановых мероприятиях руководство региона предупреждает заблаговременно. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму введен с 5 февраля 2023 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии проходят военные учения со стрельбойВ Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияДиверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противника

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, учения, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии