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Под Евпаторией во вторник будет громко - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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Под Евпаторией во вторник будет громко - власти назвали причину
Под Евпаторией во вторник будет громко - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Под Евпаторией во вторник будет громко - власти назвали причину
В поселке Заозерное под Евпаторией во вторник проведут военные учения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал муниципального образования городской округ... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T10:19
2024-12-17T11:00
евпатория
учения
новости крыма
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безопасность республики крым и севастополя
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. В поселке Заозерное под Евпаторией во вторник проведут военные учения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал муниципального образования городской округ Евпатория.Уточняется, что учения пройдут до 14 часов, а затем с 21 часа до полуночи.В минувший вторник власти также предупреждали население евпаторийского региона о военных учениях - тогда их провели в ночное время. В Крыму и Севастополе военные регулярно проводят учения в целях обеспечения безопасности. О плановых мероприятиях руководство региона предупреждает заблаговременно. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму введен с 5 февраля 2023 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии проходят военные учения со стрельбойВ Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияДиверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противника
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РИА Новости Крым
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евпатория, учения, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии
Под Евпаторией во вторник будет громко - власти назвали причину

В районе Евпатории во вторник проведут военные учения - власти

10:19 17.12.2024 (обновлено: 11:00 17.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной в Евпатории
На набережной в Евпатории - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. В поселке Заозерное под Евпаторией во вторник проведут военные учения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал муниципального образования городской округ Евпатория.
"Сегодня будут проходить учения военнослужащих. Просим сохранять спокойствие", - сказано в сообщении.
Уточняется, что учения пройдут до 14 часов, а затем с 21 часа до полуночи.
В минувший вторник власти также предупреждали население евпаторийского региона о военных учениях - тогда их провели в ночное время. В Крыму и Севастополе военные регулярно проводят учения в целях обеспечения безопасности. О плановых мероприятиях руководство региона предупреждает заблаговременно. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму введен с 5 февраля 2023 года.
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ЕвпаторияУченияНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяВооруженные силы России
 
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