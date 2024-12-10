https://crimea.ria.ru/20241210/pod-evpatoriey-nochyu-budet-gromko-1142509842.html

Под Евпаторией ночью будет громко

Под Евпаторией ночью будет громко - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Под Евпаторией ночью будет громко

В поселке Заозерное под Евпаторией в ночь на среду военные проведут учения. Жителей предупредили о том, что может быть громко. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T09:35

2024-12-10T09:35

2024-12-10T09:35

учения

евпатория

новости крыма

крым

безопасность республики крым и севастополя

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В поселке Заозерное под Евпаторией в ночь на среду военные проведут учения. Жителей предупредили о том, что может быть громко. Об этом сообщает официальный Telegram-канал муниципального образования городской округ Евпатория.Власти просят жителей сохранять спокойствие и доверять информации из официальных источников.В минувший вторник власти также предупреждали население евпаторийского региона о военных учениях в ночное время. В Крыму и Севастополе военные регулярно проводят учения в целях обеспечения безопасности. О плановых мероприятиях руководство региона предупреждает заблаговременно. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму введен в 5 февраля 2023 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозуБеспилотники сбиты у побережья Крыма

евпатория

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, евпатория, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии