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Под Евпаторией ночью будет громко - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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Под Евпаторией ночью будет громко
Под Евпаторией ночью будет громко - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Под Евпаторией ночью будет громко
В поселке Заозерное под Евпаторией в ночь на среду военные проведут учения. Жителей предупредили о том, что может быть громко. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T09:35
2024-12-10T09:35
учения
евпатория
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В поселке Заозерное под Евпаторией в ночь на среду военные проведут учения. Жителей предупредили о том, что может быть громко. Об этом сообщает официальный Telegram-канал муниципального образования городской округ Евпатория.Власти просят жителей сохранять спокойствие и доверять информации из официальных источников.В минувший вторник власти также предупреждали население евпаторийского региона о военных учениях в ночное время. В Крыму и Севастополе военные регулярно проводят учения в целях обеспечения безопасности. О плановых мероприятиях руководство региона предупреждает заблаговременно. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму введен в 5 февраля 2023 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозуБеспилотники сбиты у побережья Крыма
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учения, евпатория, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии
Под Евпаторией ночью будет громко

В Евпатории в ночь на 11 декабря военные проводят учения со стрельбами

09:35 10.12.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Евпатории отремонтирует тротуары
В Евпатории отремонтирует тротуары
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В поселке Заозерное под Евпаторией в ночь на среду военные проведут учения. Жителей предупредили о том, что может быть громко. Об этом сообщает официальный Telegram-канал муниципального образования городской округ Евпатория.
"Уважаемые жители Заозерного! Информируем, что сегодня ночью будут проходить учения военнослужащих. Могут быть слышны громкие звуки", - говорится в сообщении.
Власти просят жителей сохранять спокойствие и доверять информации из официальных источников.
В минувший вторник власти также предупреждали население евпаторийского региона о военных учениях в ночное время. В Крыму и Севастополе военные регулярно проводят учения в целях обеспечения безопасности. О плановых мероприятиях руководство региона предупреждает заблаговременно. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму введен в 5 февраля 2023 года.
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УченияЕвпаторияНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяВооруженные силы России
 
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