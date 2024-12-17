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В Севастополе загорелся спортивный комплекс: эвакуированы 22 человека

В Севастополе загорелся спортивный комплекс: эвакуированы 22 человека - РИА Новости Крым, 17.12.2024

В Севастополе загорелся спортивный комплекс: эвакуированы 22 человека

Пожар вспыхнул в здании спорткомплекса в Севастополе, эвакуированы 22 человека. Об этом сообщает Telegram-канал севастопольского МЧС России. РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T10:24

2024-12-17T10:24

2024-12-17T10:31

пожар

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул в здании спорткомплекса в Севастополе, эвакуированы 22 человека. Об этом сообщает Telegram-канал севастопольского МЧС России.По информации чрезвычайного ведомства, на место оперативно прибыли силы МЧС России. Они установили, что горит обшивка в торце здания. Локализовать пламя удалось в 9 часов 37 минут."Открытое горение ликвидировано, распространения не допущено, продолжается проливка. Площадь пожара 20 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет", - уточнили в МЧС.Накануне мать с 9-летним ребенком надышались дымом при пожаре в Севастополе, мальчика госпитализировали с отравлением. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе ночью горел частный домЧеловек погиб на пожаре в частном доме в СимферополеНа пожаре в Крыму погибли два человека

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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