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В Севастополе загорелся спортивный комплекс: эвакуированы 22 человека - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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В Севастополе загорелся спортивный комплекс: эвакуированы 22 человека
В Севастополе загорелся спортивный комплекс: эвакуированы 22 человека - РИА Новости Крым, 17.12.2024
В Севастополе загорелся спортивный комплекс: эвакуированы 22 человека
Пожар вспыхнул в здании спорткомплекса в Севастополе, эвакуированы 22 человека. Об этом сообщает Telegram-канал севастопольского МЧС России. РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T10:24
2024-12-17T10:31
пожар
происшествия
севастополь
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул в здании спорткомплекса в Севастополе, эвакуированы 22 человека. Об этом сообщает Telegram-канал севастопольского МЧС России.По информации чрезвычайного ведомства, на место оперативно прибыли силы МЧС России. Они установили, что горит обшивка в торце здания. Локализовать пламя удалось в 9 часов 37 минут."Открытое горение ликвидировано, распространения не допущено, продолжается проливка. Площадь пожара 20 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет", - уточнили в МЧС.Накануне мать с 9-летним ребенком надышались дымом при пожаре в Севастополе, мальчика госпитализировали с отравлением. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе ночью горел частный домЧеловек погиб на пожаре в частном доме в СимферополеНа пожаре в Крыму погибли два человека
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РИА Новости Крым
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пожар, происшествия, севастополь, мчс севастополя, новости севастополя, крым
В Севастополе загорелся спортивный комплекс: эвакуированы 22 человека

В Севастополе из-за пожара в спорткомплексе эвакуировали 22 человека

10:24 17.12.2024 (обновлено: 10:31 17.12.2024)
 
© МЧС СевастополяПожар во Дворце культуры рыбаков в Севастополе
Пожар во Дворце культуры рыбаков в Севастополе
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул в здании спорткомплекса в Севастополе, эвакуированы 22 человека. Об этом сообщает Telegram-канал севастопольского МЧС России.
"Сообщение о возгорании поступило 17 декабря в 9 часов 20 минут. Из помещений эвакуировали 22 человека, в том числе троих детей", - говорится в сообщении.
По информации чрезвычайного ведомства, на место оперативно прибыли силы МЧС России. Они установили, что горит обшивка в торце здания. Локализовать пламя удалось в 9 часов 37 минут.
"Открытое горение ликвидировано, распространения не допущено, продолжается проливка. Площадь пожара 20 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет", - уточнили в МЧС.
Накануне мать с 9-летним ребенком надышались дымом при пожаре в Севастополе, мальчика госпитализировали с отравлением. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона.
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