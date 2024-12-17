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Штормовой ветер снес кровли и поломал деревья в Ялте - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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Штормовой ветер снес кровли и поломал деревья в Ялте
Штормовой ветер снес кровли и поломал деревья в Ялте - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Штормовой ветер снес кровли и поломал деревья в Ялте
Ночной штормовой ветер поломал деревья, порвал провода, снес кровли на зданиях по трем адресам в Ялте, также повреждены в светофоры и торговые объекты, сообщила РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T10:55
2024-12-17T11:05
ялта
янина павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Ночной штормовой ветер поломал деревья, порвал провода, снес кровли на зданиях по трем адресам в Ялте, также повреждены в светофоры и торговые объекты, сообщила глава администрации города Янина Павленко.Кроме того, ветер частично снес кровли по адресам Московская 19, Заречная 13 и Кривошты 13. Около 15 локальных аварий произошло по линии "Крымэнерго", по улице Партизанской ветер развернул светофоры, а на набережной повредил нестационарные торговые объекты."Городские службы продолжают устранять последствия в усиленном режиме − начинаю лично объезд города", − добавила Павленко.Ветер начал усиливаться в Ялте вечером в понедельник вечером, сообщила ранее глава городской администрации. Из-за опасного погодного прогноза решение о посещении учебных занятий во вторник родителям школьников предложили принимать самостоятельно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер накроет КрымСитуация на дорогах Крыма: на перевалах дежурит спецтехникаДожди и мокрый снег: погода в Крыму во вторник
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ялта, янина павленко, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, происшествия, штормовое предупреждение
Штормовой ветер снес кровли и поломал деревья в Ялте

Ночной штормовой ветер повалил деревья и снес кровли в Ялте

10:55 17.12.2024 (обновлено: 11:05 17.12.2024)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВетер поломал деревья в Ялте
Ветер поломал деревья в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Ночной штормовой ветер поломал деревья, порвал провода, снес кровли на зданиях по трем адресам в Ялте, также повреждены в светофоры и торговые объекты, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"Порывы ветра достигали 29 м/с, по данным на 9 утра в службу ЕДДС поступило 168 заявок − все в работе. Повалено 10 деревьев, повсеместно обломано огромное количество веток", − говорится в сообщении.

Кроме того, ветер частично снес кровли по адресам Московская 19, Заречная 13 и Кривошты 13. Около 15 локальных аварий произошло по линии "Крымэнерго", по улице Партизанской ветер развернул светофоры, а на набережной повредил нестационарные торговые объекты.
"Городские службы продолжают устранять последствия в усиленном режиме − начинаю лично объезд города", − добавила Павленко.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоШтормовой ветер поломал деревья в Ялте
Штормовой ветер поломал деревья в Ялте
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Штормовой ветер поломал деревья в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоШтормовой ветер снес кровли и поломал деревья в Ялте
Штормовой ветер снес кровли и поломал деревья в Ялте
2 из 6
Штормовой ветер снес кровли и поломал деревья в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоШтормовой ветер поломал деревья в Ялте
Штормовой ветер поломал деревья в Ялте
3 из 6
Штормовой ветер поломал деревья в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоШтормовой ветер поломал деревья в Ялте
Штормовой ветер поломал деревья в Ялте
4 из 6
Штормовой ветер поломал деревья в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоШтормовой ветер поломал деревья в Ялте
Штормовой ветер поломал деревья в Ялте
5 из 6
Штормовой ветер поломал деревья в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоШтормовой поломал деревья в Ялте
Штормовой поломал деревья в Ялте
6 из 6
Штормовой поломал деревья в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
1 из 6
Штормовой ветер поломал деревья в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
2 из 6
Штормовой ветер снес кровли и поломал деревья в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
3 из 6
Штормовой ветер поломал деревья в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
4 из 6
Штормовой ветер поломал деревья в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
5 из 6
Штормовой ветер поломал деревья в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
6 из 6
Штормовой поломал деревья в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Ветер начал усиливаться в Ялте вечером в понедельник вечером, сообщила ранее глава городской администрации. Из-за опасного погодного прогноза решение о посещении учебных занятий во вторник родителям школьников предложили принимать самостоятельно.
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