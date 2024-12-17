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Штормовой ветер снес кровли и поломал деревья в Ялте

Штормовой ветер снес кровли и поломал деревья в Ялте - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Штормовой ветер снес кровли и поломал деревья в Ялте

Ночной штормовой ветер поломал деревья, порвал провода, снес кровли на зданиях по трем адресам в Ялте, также повреждены в светофоры и торговые объекты, сообщила РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T10:55

2024-12-17T10:55

2024-12-17T11:05

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Ночной штормовой ветер поломал деревья, порвал провода, снес кровли на зданиях по трем адресам в Ялте, также повреждены в светофоры и торговые объекты, сообщила глава администрации города Янина Павленко.Кроме того, ветер частично снес кровли по адресам Московская 19, Заречная 13 и Кривошты 13. Около 15 локальных аварий произошло по линии "Крымэнерго", по улице Партизанской ветер развернул светофоры, а на набережной повредил нестационарные торговые объекты."Городские службы продолжают устранять последствия в усиленном режиме − начинаю лично объезд города", − добавила Павленко.Ветер начал усиливаться в Ялте вечером в понедельник вечером, сообщила ранее глава городской администрации. Из-за опасного погодного прогноза решение о посещении учебных занятий во вторник родителям школьников предложили принимать самостоятельно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер накроет КрымСитуация на дорогах Крыма: на перевалах дежурит спецтехникаДожди и мокрый снег: погода в Крыму во вторник

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