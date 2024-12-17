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Дожди и мокрый снег: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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Дожди и мокрый снег: погода в Крыму во вторник
Дожди и мокрый снег: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Дожди и мокрый снег: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму сохранится неустойчивая погода. Атмосферный фронтальный раздел вызовет дожди, в горах мокрый снег. Об этом рассказали в республиканском... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T00:01
2024-12-17T00:01
погода в крыму
крымская погода
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судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится неустойчивая погода. Атмосферный фронтальный раздел вызовет дожди, в горах мокрый снег. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +8...+10.В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер западный 25-30 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +10...+12 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью ожидается от +4 до +8 градусов, днем столбики термометров покажут от +9 до +12.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди и мокрый снег: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник пройдут дожди и мокрый снег

00:01 17.12.2024
 
© РИА НовостиСнег с дождем
Снег с дождем - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится неустойчивая погода. Атмосферный фронтальный раздел вызовет дожди, в горах мокрый снег. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, местами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, в горах 0…-2, днем +6…+11 градусов, в горах 0…+3", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +8...+10.
В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер западный 25-30 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +10...+12 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью ожидается от +4 до +8 градусов, днем столбики термометров покажут от +9 до +12.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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