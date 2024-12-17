https://crimea.ria.ru/20241217/dozhdi-i-mokryy-sneg-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1142637400.html

Дожди и мокрый снег: погода в Крыму во вторник

Дожди и мокрый снег: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Дожди и мокрый снег: погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму сохранится неустойчивая погода. Атмосферный фронтальный раздел вызовет дожди, в горах мокрый снег. Об этом рассказали в республиканском... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T00:01

2024-12-17T00:01

2024-12-17T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится неустойчивая погода. Атмосферный фронтальный раздел вызовет дожди, в горах мокрый снег. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +8...+10.В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер западный 25-30 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +10...+12 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью ожидается от +4 до +8 градусов, днем столбики термометров покажут от +9 до +12.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241216/shtormovoy-veter-nakroet-krym-1142643215.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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