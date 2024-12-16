https://crimea.ria.ru/20241216/luchshee-selo-kryma-poluchit-5-millionov-na-blagoustroystvo-1142654207.html

Лучшее село Крыма получит 5 миллионов на благоустройство

Лучшее село Крыма получит 5 миллионов на благоустройство - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Лучшее село Крыма получит 5 миллионов на благоустройство

Село Песчаное Бахчисарайского района стало лучшим сельским населенным пунктом Крыма в 2024 году и получит 5 миллионов рублей на развитие. Об этом сообщила глава РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T21:56

2024-12-16T21:56

2024-12-16T21:56

благоустройство

анжелика ястребова

новости крыма

бахчисарайский район

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Село Песчаное Бахчисарайского района стало лучшим сельским населенным пунктом Крыма в 2024 году и получит 5 миллионов рублей на развитие. Об этом сообщила глава района Анжелика Ястребова.Всего, по данным главы района, на участие в конкурсе заявились 14 населенных пунктов Крыма. В итоге Песчаное показало примеры лучших практик в благоустройстве и социальном развитии.На благоустройство дворов в разных муниципалитетах Крыма также направят средства от национализации, заявлял ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В шести селах Бахчисарайского района Крыма отремонтируют объекты культурыВ Крыму вырученные от национализации 4 млрд направят муниципалитетамВ Севастополе делают подъезды к семи садовым товариществам

бахчисарайский район

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благоустройство, анжелика ястребова, новости крыма, бахчисарайский район, крым