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Лучшее село Крыма получит 5 миллионов на благоустройство
Лучшее село Крыма получит 5 миллионов на благоустройство - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Лучшее село Крыма получит 5 миллионов на благоустройство
Село Песчаное Бахчисарайского района стало лучшим сельским населенным пунктом Крыма в 2024 году и получит 5 миллионов рублей на развитие. Об этом сообщила глава РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T21:56
2024-12-16T21:56
2024-12-16T21:56
благоустройство
анжелика ястребова
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Село Песчаное Бахчисарайского района стало лучшим сельским населенным пунктом Крыма в 2024 году и получит 5 миллионов рублей на развитие. Об этом сообщила глава района Анжелика Ястребова.Всего, по данным главы района, на участие в конкурсе заявились 14 населенных пунктов Крыма. В итоге Песчаное показало примеры лучших практик в благоустройстве и социальном развитии.На благоустройство дворов в разных муниципалитетах Крыма также направят средства от национализации, заявлял ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В шести селах Бахчисарайского района Крыма отремонтируют объекты культурыВ Крыму вырученные от национализации 4 млрд направят муниципалитетамВ Севастополе делают подъезды к семи садовым товариществам
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благоустройство, анжелика ястребова, новости крыма, бахчисарайский район, крым
Лучшее село Крыма получит 5 миллионов на благоустройство
Лучшим Крыму стало одно из сел Бахчисарайского района полуострова