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Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму на Новый год – прогноз врача

Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму на Новый год – прогноз врача - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму на Новый год – прогноз врача

Показатели роста заболеваемости ОРВИ и гриппа в Крыму к новогодним праздникам не достигнут пиковых значений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил и... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T19:31

2024-12-16T19:31

2024-12-16T19:31

радио "спутник в крыму"

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Показатели роста заболеваемости ОРВИ и гриппа в Крыму к новогодним праздникам не достигнут пиковых значений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил и. о. директора РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Александр Мидикари.По его словам, существенная часть визитов скорой помощи в новогодние праздники приходится на вызовы к пациентам с гриппом и ОРВИ. При этом большое значение имеет то, приходится ли на Новый год пик сезона заболеваемости, отметил он."Если эпидсезон приходится на новогодние праздники, то, естественно, количество больных будет увеличиваться. Если он не вступил в свой разгар – заболевших будет меньше. По статистике за 10 лет количество вызовов разнится до 2,5 раз: от 5 тысяч до 12 тысяч за десять праздничных дней", – рассказал Мидикари.Он отметил, что сейчас в Крыму продолжается период роста заболеваемости. Но ее пик на этот раз, скорее всего, не придется на новогоднюю неделю, считает врач.Мидикари рекомендовал крымчанам запасаться необходимыми медикаментами заранее, до наступления длинных праздников, и слишком сильно не пугаться высоких температур."Многие пациенты думают, что высокая температура – это то, с чем справиться нельзя. Но, если человек подготовился, то вызывать скорую ради одного укола не совсем целесообразно. Скорая, естественно, поможет. Но, представьте, вызовов, повод для которых температура, одномоментно может поступить 200, 300, 500. Естественно, все они встанут в очередь", – сказал медик.Он добавил, что ничего нового не придумано за последние 20 лет, и парацетамол, нурофен, анальгин – это три препарата, которые снижают температуру. И подчеркнул, что при анализе показаний градусника следует учитывать, что сама цифра не имеет большого значения."Важно самочувствие", – подчеркнул врач.То есть опасения должна вызывать не температура 39,5-40, когда человек – как взрослый, так и ребенок – чувствует себя довольно приемлемо, а очень плохое состояние при субфебрильной температуре 37,2, предупредил медик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как остановить развитие ангины в сезон ОРВИ"Это не COVID": в Роспотребнадзоре объяснили карантин в школах КрымаВ Крыму из-за ОРВИ закрывают классы и группы в детсадах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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