https://crimea.ria.ru/20241216/ne-pozhalel-zhizni-radi-kazhdogo-iz-nas-v-alushte-prostilis-s-geroem-svo-1142654711.html
Не пожалел жизни ради каждого из нас: в Алуште простились с героем СВО
Не пожалел жизни ради каждого из нас: в Алуште простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Не пожалел жизни ради каждого из нас: в Алуште простились с героем СВО
В Алуште проводили в последний путь героя специальной военной операции Павла Босова. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева. РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T20:32
2024-12-16T20:32
2024-12-16T20:32
алушта
новости крыма
галина огнева
герои сво
новости сво
память
утраты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/17/1123034563_155:256:1620:1080_1920x0_80_0_0_c1eb46475ac8da1733ee000d369b3824.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Алуште проводили в последний путь героя специальной военной операции Павла Босова. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева."Павел Евгеньевич был добрым и отзывчивым человеком, верным другом, настоящим патриотом своей страны", – написала глава администрации.Павел Босов погиб 18 ноября 2024 года, выполняя свой воинский долг, защищая интересы страны и мирных жителей ДНР и ЛНР.
алушта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/17/1123034563_384:243:1500:1080_1920x0_80_0_0_be83c1992c7fb3bb31287bd9bc745bad.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алушта, новости крыма, галина огнева, герои сво, новости сво, память, утраты
Не пожалел жизни ради каждого из нас: в Алуште простились с героем СВО
В Алуште простились с героем специальной военной операции Павлом Босовым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Алуште проводили в последний путь героя специальной военной операции Павла Босова. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева.
"Павел Евгеньевич был добрым и отзывчивым человеком, верным другом, настоящим патриотом своей страны", – написала глава администрации.
Павел Босов погиб 18 ноября 2024 года, выполняя свой воинский долг, защищая интересы страны и мирных жителей ДНР и ЛНР.
"Вечная память Герою, который по зову Родины встал на ее защиту и по велению сердца не пожалел своей жизни ради каждого своего соотечественника, ради каждого из нас", – подчеркнула Огнева.