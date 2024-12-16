https://crimea.ria.ru/20241216/ne-pozhalel-zhizni-radi-kazhdogo-iz-nas-v-alushte-prostilis-s-geroem-svo-1142654711.html

Не пожалел жизни ради каждого из нас: в Алуште простились с героем СВО

Не пожалел жизни ради каждого из нас: в Алуште простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Не пожалел жизни ради каждого из нас: в Алуште простились с героем СВО

В Алуште проводили в последний путь героя специальной военной операции Павла Босова. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева. РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T20:32

2024-12-16T20:32

2024-12-16T20:32

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Алуште проводили в последний путь героя специальной военной операции Павла Босова. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева."Павел Евгеньевич был добрым и отзывчивым человеком, верным другом, настоящим патриотом своей страны", – написала глава администрации.Павел Босов погиб 18 ноября 2024 года, выполняя свой воинский долг, защищая интересы страны и мирных жителей ДНР и ЛНР.

алушта

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, новости крыма, галина огнева, герои сво, новости сво, память, утраты