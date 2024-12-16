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Не пожалел жизни ради каждого из нас: в Алуште простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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Не пожалел жизни ради каждого из нас: в Алуште простились с героем СВО
Не пожалел жизни ради каждого из нас: в Алуште простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Не пожалел жизни ради каждого из нас: в Алуште простились с героем СВО
В Алуште проводили в последний путь героя специальной военной операции Павла Босова. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева. РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T20:32
2024-12-16T20:32
алушта
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галина огнева
герои сво
новости сво
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утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Алуште проводили в последний путь героя специальной военной операции Павла Босова. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева."Павел Евгеньевич был добрым и отзывчивым человеком, верным другом, настоящим патриотом своей страны", – написала глава администрации.Павел Босов погиб 18 ноября 2024 года, выполняя свой воинский долг, защищая интересы страны и мирных жителей ДНР и ЛНР.
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РИА Новости Крым
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4.7
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алушта, новости крыма, галина огнева, герои сво, новости сво, память, утраты
Не пожалел жизни ради каждого из нас: в Алуште простились с героем СВО

В Алуште простились с героем специальной военной операции Павлом Босовым

20:32 16.12.2024
 
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Алуште проводили в последний путь героя специальной военной операции Павла Босова. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева.
"Павел Евгеньевич был добрым и отзывчивым человеком, верным другом, настоящим патриотом своей страны", – написала глава администрации.
Павел Босов погиб 18 ноября 2024 года, выполняя свой воинский долг, защищая интересы страны и мирных жителей ДНР и ЛНР.

"Вечная память Герою, который по зову Родины встал на ее защиту и по велению сердца не пожалел своей жизни ради каждого своего соотечественника, ради каждого из нас", – подчеркнула Огнева.

© Telegram Галина ОгневаПавел Босов
Павел Босов
© Telegram Галина Огнева
Павел Босов
АлуштаНовости КрымаГалина ОгневаГерои СВОНовости СВОПамятьУтраты
 
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