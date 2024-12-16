https://crimea.ria.ru/20241216/v-rossii-povysyat-minimalnye-tseny-na-krepkiy-alkogol-1142657249.html
В России повысят минимальные цены на крепкий алкоголь
В России повысят минимальные цены на крепкий алкоголь - РИА Новости Крым, 16.12.2024
В России повысят минимальные цены на крепкий алкоголь
С января 2025 года в России запланировано увеличение минимальных цен на крепкие алкогольные напитки, соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T19:43
2024-12-16T19:43
2024-12-16T19:54
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алкоголь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. С января 2025 года в России запланировано увеличение минимальных цен на крепкие алкогольные напитки, соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно документу, вырастут минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, в частности, на водку – с 299 до 349 рублей за 0,5 литра, на коньяк – с 556 до 651 рублей.До 472 рублей за 0,5 литра также подорожает бренди и другой алкоголь, произведенный из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов (кроме коньяка).При оптовой закупке алкогольных напитков у организаций, занимающихся их реализацией, но не являющихся производителями, минимальная цена за 0,5 литра водки составит 299 рублей, коньяка – 527 рублей, других видов крепкого алкоголя – 383 рубля.Ранее правительство России утвердило план мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года. Основной целью концепции является уменьшение употребление алкоголя и связанную с ним смертность, заболеваемость и инвалидность.Уточняется, что концепция нацелена на укрепление здорового образа жизни, профилактику злоупотребления алкоголем, расширение системы медицинской и социальной реабилитации для людей с алкогольной зависимостью, а также на раннее выявление проблем и профилактическое консультирование.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму ограничат продажу алкоголя с 20 часовВ Крыму усиливают работу по профилактике алкоголизма среди подростковВ Крыму в "наливайках" проводят контрольные рейды
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минфин россии, новости, россия, алкоголь, цены и тарифы
В России повысят минимальные цены на крепкий алкоголь
Новые минимальные цены на крепкий алкоголь утвердил Минфин России
19:43 16.12.2024 (обновлено: 19:54 16.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. С января 2025 года в России запланировано увеличение минимальных цен на крепкие алкогольные напитки, соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, вырастут минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, в частности, на водку – с 299 до 349 рублей за 0,5 литра, на коньяк – с 556 до 651 рублей.
До 472 рублей за 0,5 литра также подорожает бренди и другой алкоголь, произведенный из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов (кроме коньяка).
При оптовой закупке алкогольных напитков у организаций, занимающихся их реализацией, но не являющихся производителями, минимальная цена за 0,5 литра водки составит 299 рублей, коньяка – 527 рублей, других видов крепкого алкоголя – 383 рубля.
Ранее правительство России утвердило план мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года
. Основной целью концепции является уменьшение употребление алкоголя и связанную с ним смертность, заболеваемость и инвалидность.
Уточняется, что концепция нацелена на укрепление здорового образа жизни, профилактику злоупотребления алкоголем, расширение системы медицинской и социальной реабилитации для людей с алкогольной зависимостью, а также на раннее выявление проблем и профилактическое консультирование.
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