https://crimea.ria.ru/20241216/legkovushka-stolknulas-s-kamazami-i-zagorelas--dva-cheloveka-pogibli-1142661791.html

Легковушка столкнулась с КамАЗами и загорелась – два человека погибли

Легковушка столкнулась с КамАЗами и загорелась – два человека погибли - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Легковушка столкнулась с КамАЗами и загорелась – два человека погибли

В Краснодарском крае в ДТП легковая машина столкнулась с двумя КамАЗами и загорелась – в ДТП погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани. РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T23:32

2024-12-16T23:32

2024-12-16T23:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в ДТП легковая машина столкнулась с двумя КамАЗами и загорелась – в ДТП погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани.Около 20:00 на автодороге "Каневская – Березанская" водитель ВАЗ-21140 не выдержал боковой интервал со встречным "КамАЗом". После столкновения водитель легковушки потерял управление и машину отбросило под колеса второго "КамАЗа", который двигался следом за первым.️Накануне на трассе в Крыму иномарка насмерть сбила пешехода. Ранее на трассе М4 "Дон" столкнулись два микроавтобуса, в результате чего шесть пассажиров госпитализировали с травмами. При столкновении "КамАЗа" и легковушки на Кубани погиб 14-летний подросток. Также в Краснодарском крае при столкновении грузовика и трех легковых автомобилей три человека погибли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре человека погибли и 24 пострадали в ДТП в КрымуПодросток травмирован в ДТП на трассе Ялта – СевастопольДва человека погибли в аварии на трассе Ялта – Севастополь

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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