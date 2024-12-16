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Легковушка столкнулась с КамАЗами и загорелась – два человека погибли
Легковушка столкнулась с КамАЗами и загорелась – два человека погибли - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Легковушка столкнулась с КамАЗами и загорелась – два человека погибли
В Краснодарском крае в ДТП легковая машина столкнулась с двумя КамАЗами и загорелась – в ДТП погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани. РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T23:32
2024-12-16T23:32
2024-12-16T23:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в ДТП легковая машина столкнулась с двумя КамАЗами и загорелась – в ДТП погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани.Около 20:00 на автодороге "Каневская – Березанская" водитель ВАЗ-21140 не выдержал боковой интервал со встречным "КамАЗом". После столкновения водитель легковушки потерял управление и машину отбросило под колеса второго "КамАЗа", который двигался следом за первым.️Накануне на трассе в Крыму иномарка насмерть сбила пешехода. Ранее на трассе М4 "Дон" столкнулись два микроавтобуса, в результате чего шесть пассажиров госпитализировали с травмами. При столкновении "КамАЗа" и легковушки на Кубани погиб 14-летний подросток. Также в Краснодарском крае при столкновении грузовика и трех легковых автомобилей три человека погибли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре человека погибли и 24 пострадали в ДТП в КрымуПодросток травмирован в ДТП на трассе Ялта – СевастопольДва человека погибли в аварии на трассе Ялта – Севастополь
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мвд по краснодарскому краю, краснодарский край, новости, происшествия, дтп
Легковушка столкнулась с КамАЗами и загорелась – два человека погибли
Два человека погибли в ДТП с легковушкой и двумя КамАЗами в Краснодарском крае
23:32 16.12.2024 (обновлено: 23:34 16.12.2024)