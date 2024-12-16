Рейтинг@Mail.ru
Легковушка столкнулась с КамАЗами и загорелась – два человека погибли - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241216/legkovushka-stolknulas-s-kamazami-i-zagorelas--dva-cheloveka-pogibli-1142661791.html
Легковушка столкнулась с КамАЗами и загорелась – два человека погибли
Легковушка столкнулась с КамАЗами и загорелась – два человека погибли - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Легковушка столкнулась с КамАЗами и загорелась – два человека погибли
В Краснодарском крае в ДТП легковая машина столкнулась с двумя КамАЗами и загорелась – в ДТП погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани. РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T23:32
2024-12-16T23:34
мвд по краснодарскому краю
краснодарский край
новости
происшествия
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/10/1142661922_0:0:1681:946_1920x0_80_0_0_dba33a409997195d64aa888739c672f1.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в ДТП легковая машина столкнулась с двумя КамАЗами и загорелась – в ДТП погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани.Около 20:00 на автодороге "Каневская – Березанская" водитель ВАЗ-21140 не выдержал боковой интервал со встречным "КамАЗом". После столкновения водитель легковушки потерял управление и машину отбросило под колеса второго "КамАЗа", который двигался следом за первым.️Накануне на трассе в Крыму иномарка насмерть сбила пешехода. Ранее на трассе М4 "Дон" столкнулись два микроавтобуса, в результате чего шесть пассажиров госпитализировали с травмами. При столкновении "КамАЗа" и легковушки на Кубани погиб 14-летний подросток. Также в Краснодарском крае при столкновении грузовика и трех легковых автомобилей три человека погибли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре человека погибли и 24 пострадали в ДТП в КрымуПодросток травмирован в ДТП на трассе Ялта – СевастопольДва человека погибли в аварии на трассе Ялта – Севастополь
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/10/1142661922_20:0:1420:1050_1920x0_80_0_0_0a76096446dd84a040564a707738bfd5.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд по краснодарскому краю, краснодарский край, новости, происшествия, дтп
Легковушка столкнулась с КамАЗами и загорелась – два человека погибли

Два человека погибли в ДТП с легковушкой и двумя КамАЗами в Краснодарском крае

23:32 16.12.2024 (обновлено: 23:34 16.12.2024)
 
© ГУ МВД России по Краснодарскому краюДТП на Кубани
ДТП на Кубани
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в ДТП легковая машина столкнулась с двумя КамАЗами и загорелась – в ДТП погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани.
Около 20:00 на автодороге "Каневская – Березанская" водитель ВАЗ-21140 не выдержал боковой интервал со встречным "КамАЗом". После столкновения водитель легковушки потерял управление и машину отбросило под колеса второго "КамАЗа", который двигался следом за первым.️
"От удара ВАЗ загорелся, пламя перекинулось и на большегруз. В результате ДТП 40-летний водитель и 19-летняя пассажирка легкового автомобиля погибли", – сказано в сообщении.
Накануне на трассе в Крыму иномарка насмерть сбила пешехода. Ранее на трассе М4 "Дон" столкнулись два микроавтобуса, в результате чего шесть пассажиров госпитализировали с травмами. При столкновении "КамАЗа" и легковушки на Кубани погиб 14-летний подросток. Также в Краснодарском крае при столкновении грузовика и трех легковых автомобилей три человека погибли.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Четыре человека погибли и 24 пострадали в ДТП в Крыму
Подросток травмирован в ДТП на трассе Ялта – Севастополь
Два человека погибли в аварии на трассе Ялта – Севастополь
 
МВД по Краснодарскому краюКраснодарский крайНовостиПроисшествияДТП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:32Легковушка столкнулась с КамАЗами и загорелась – два человека погибли
23:07Заявления Путина и спасение экипажа "Волгонефть 239": главное за день
22:51"Запуск пробных шаров": зачем у Трампа много говорят о мире на Украине
22:30В Ялте усиливается ветер
22:12Мужчина напал с ножом на прохожих в Ростове – что известно о ЧП
21:56Лучшее село Крыма получит 5 миллионов на благоустройство
21:32Бизнес стран Запада проявляет интерес к Крыму – власти
21:16В Севастополе простились с героями спецоперации
20:48Севастополь вошел в топ регионов РФ по реализации нацпроекта "Экология"
20:32Не пожалел жизни ради каждого из нас: в Алуште простились с героем СВО
20:14Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию
20:07Пятеро крымчан осуждены за телефонные аферы на 4 миллиона рублей
19:43В России повысят минимальные цены на крепкий алкоголь
19:31Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму на Новый год – прогноз врача
19:07Не ставкой единой: Путин заявил о планах добиться экономического роста
18:39Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца
18:34В Севастополе остановили движение морского транспорта
18:18Путин вручил госнаграды медалистам Паралимпиады в Париже
18:01Мазут на дне – о ситуации в Керченском проливе рассказали в Минприроды РФ
17:38Обстановка с загрязнением моря у берегов Крыма после крушения танкеров
Лента новостейМолния