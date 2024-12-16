https://crimea.ria.ru/20241216/nanes-mnozhestvo-nozhevykh-raneniy-podrobnosti-napadeniya-na-lyudey-v-rostove-1142662135.html

Нанес множество ножевых ранений: подробности нападения на людей в Ростове

Нанес множество ножевых ранений: подробности нападения на людей в Ростове - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Нанес множество ножевых ранений: подробности нападения на людей в Ростове

В Ростовской области задержан подозреваемый в нападении на женщину и подростка. От полученных ножевых ранений женщина скончалась в больнице. Об этом сообщает СК РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T23:43

2024-12-16T23:43

2024-12-16T23:52

ростовская область

ск рф (следственный комитет российской федерации)

ростов-на-дону

происшествия

убийство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В Ростовской области задержан подозреваемый в нападении на женщину и подростка. От полученных ножевых ранений женщина скончалась в больнице. Об этом сообщает СК России по региону.В следственные органы СК РФ по Ростовской области поступило сообщение о том, что 16 декабря 2024 года в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону неустановленный мужчина зашел в подъезд многоквартирного дома, где попытался нанести ножевые ранения несовершеннолетнему подростку, рассказали в ведомстве. Аналогичное нападение подозреваемый совершил на женщину в городе Аксае.По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ч. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемый задержан и ближайшее время будет допрошен следователем.В ходе расследования уголовного дела с учетом наступления тяжких последствий в виде смерти потерпевшей действия подозреваемого будут переквалифицированы на более тяжкую статью обвинения.В настоящее время следователи и криминалисты следственного управления выполняют необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Напал с ножом в училище: 8 человек погибли и 17 пострадали в Китае В Крыму криминалист нашел маньяка по отпечатку пальца на сеткеПьяный иностранец зарезал мужчину в Ялте

ростовская область

ростов-на-дону

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), ростов-на-дону, происшествия, убийство