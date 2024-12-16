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Нанес множество ножевых ранений: подробности нападения на людей в Ростове - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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Нанес множество ножевых ранений: подробности нападения на людей в Ростове
Нанес множество ножевых ранений: подробности нападения на людей в Ростове - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Нанес множество ножевых ранений: подробности нападения на людей в Ростове
В Ростовской области задержан подозреваемый в нападении на женщину и подростка. От полученных ножевых ранений женщина скончалась в больнице. Об этом сообщает СК РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T23:43
2024-12-16T23:52
ростовская область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
ростов-на-дону
происшествия
убийство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В Ростовской области задержан подозреваемый в нападении на женщину и подростка. От полученных ножевых ранений женщина скончалась в больнице. Об этом сообщает СК России по региону.В следственные органы СК РФ по Ростовской области поступило сообщение о том, что 16 декабря 2024 года в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону неустановленный мужчина зашел в подъезд многоквартирного дома, где попытался нанести ножевые ранения несовершеннолетнему подростку, рассказали в ведомстве. Аналогичное нападение подозреваемый совершил на женщину в городе Аксае.По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ч. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемый задержан и ближайшее время будет допрошен следователем.В ходе расследования уголовного дела с учетом наступления тяжких последствий в виде смерти потерпевшей действия подозреваемого будут переквалифицированы на более тяжкую статью обвинения.В настоящее время следователи и криминалисты следственного управления выполняют необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Напал с ножом в училище: 8 человек погибли и 17 пострадали в Китае В Крыму криминалист нашел маньяка по отпечатку пальца на сеткеПьяный иностранец зарезал мужчину в Ялте
ростовская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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ростовская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), ростов-на-дону, происшествия, убийство
Нанес множество ножевых ранений: подробности нападения на людей в Ростове

Подозреваемый в нападении с ножом на женщину и подростка задержан в Ростовской области

23:43 16.12.2024 (обновлено: 23:52 16.12.2024)
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В Ростовской области задержан подозреваемый в нападении на женщину и подростка. От полученных ножевых ранений женщина скончалась в больнице. Об этом сообщает СК России по региону.
В следственные органы СК РФ по Ростовской области поступило сообщение о том, что 16 декабря 2024 года в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону неустановленный мужчина зашел в подъезд многоквартирного дома, где попытался нанести ножевые ранения несовершеннолетнему подростку, рассказали в ведомстве. Аналогичное нападение подозреваемый совершил на женщину в городе Аксае.

"Потерпевшая с множественными ножевыми ранениями была госпитализирована в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась", – сказано в сообщении СК.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ч. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемый задержан и ближайшее время будет допрошен следователем.
В ходе расследования уголовного дела с учетом наступления тяжких последствий в виде смерти потерпевшей действия подозреваемого будут переквалифицированы на более тяжкую статью обвинения.
В настоящее время следователи и криминалисты следственного управления выполняют необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
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Ростовская областьСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Ростов-на-ДонуПроисшествияУбийство
 
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