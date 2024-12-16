https://crimea.ria.ru/20241216/zayavleniya-putina-i-spasenie-ekipazha-volgoneft-239-glavnoe-za-den-1142658053.html

Заявления Путина и спасение экипажа "Волгонефть 239": главное за день

Заявления Путина и спасение экипажа "Волгонефть 239": главное за день - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Заявления Путина и спасение экипажа "Волгонефть 239": главное за день

Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений в ходе заседания коллегии Минобороны РФ, в частности, о серийном выпуске баллистических ракетных комплексов РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T23:07

2024-12-16T23:07

2024-12-16T23:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений в ходе заседания коллегии Минобороны РФ, в частности, о серийном выпуске баллистических ракетных комплексов "Орешник" и о повышении штатной численности Вооруженных сил РФ. 14 человек экипажа с танкера "Волгонефть 239" благополучно эвакуированы на берег, а в четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов с двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение, в ближайшие дни ветер в регионах будет достигать 28-30 метров в секунду. Евросоюз утвердил новый пакет санкций против России. В феврале мобильный оператор Yota отменит роуминг в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявления Путина на коллегии МинобороныПрезидент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны сообщил, что Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции в этом году освободили 189 населенных пунктов. Он отметил, что российские войска прочно владеют стратегической инициативой в зоне специальной военной операции. Российский лидер добавил, что уходящий год стал знаковым в достижении целей СВО.Также Путин отметил, что штатная численность Вооруженных сил РФ повышена до 1,5 млн военнослужащих. Глава государства также подчеркнул, что переоснащение армии и флота на современные образцы вооружений идет ускоренными темпами. В частности, доля таких вооружений в стратегических ядерных силах уже составила 95%. Путин подчеркнул, что в России ежедневно в среднем более тысячи человек поступают на военную службу по контракту.В ходе коллегии президент РФ заявил, что серийный выпуск баллистических ракетных комплексов "Орешник" будет обеспечен в ближайшее время. Глава государства также сообщил, что расходы на оборону в России в этом году выросли на 2,5% и достигли 6,3% ВВП.Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе коллегии ведомства поручил обеспечить защиту арсеналов и баз горюче-смазочных материалов в зоне досягаемости ракет противника, а также нарастить возможности ПВО по защите критически важных объектов. Белоусов анонсировал, что в следующем году в Вооруженные силы России поступят стратегическая атомная подводная лодка "Князь Пожарский" и четыре ракетоносца Ту-160М.Глава оборонного ведомства также анонсировал, что в следующем году в России планируют создать новый род войск – войска беспилотных систем. По его данным, их создание завершат уже в третьем квартале следующего года.Спасение экипажа танкера "Волгонефть 239" в Керченском проливеВ понедельник завершилась операция по спасению экипажа с танкера "Волгонефть 239". Все 14 человек благополучно эвакуированы на берег.Вице-премьер Виталий Савельев, возглавляющий рабочую группу по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе, сообщил, что после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" мазут вылился в Черное море и дрейфует к побережью.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проинформировал, что в четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов с двух танкеров. В морпорту сформирован региональный штаб. Пятно разлива нефтепродуктов пока не достигло берега и, чтобы избежать этого, нужно по возможности провести работы в море, отметил глава региона.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что загрязнения береговой черты в Крыму не обнаружено, ситуация с разливом нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе находится под контролем профильных ведомств.Главный врач Керченской городской больницы Марат Еникеев сообщил, что состояние моряка, спасенного с тонущего танкера в Керченском проливе и госпитализированного в Крым, оценивается как средней тяжести. Он прошел комплексное обследование, томографию головного мозга, грудной клетки, органов брюшной полости.Штормовой ветер в Крыму и СевастополеВ МЧС Крыма сообщили, что на полуострове с вечера понедельника ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду и объявлено штормовое предупреждение. Уточняется, что вечером 16 декабря и в течение суток 17 декабря ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра.В МЧС Севастополя также предупредили о том, что штормовой ветер со скоростью до 30 метров в секунду накроет Севастополь вечером в понедельник, а волны могут достигать в высоту 3,5 метров. В ведомстве добавили, что такая погода сохранится ночью и днем 17 декабря.Новые санкции ЕС против РоссииГлавы МИД Евросоюза утвердили новый пакет санкций против России. Соответствующий документ опубликовали на сайте ЕС.В 15-й пакет санкций против России вошли, в частности, ограничения против флота, занятого в транспортировке энергоресурсов, также введены персональные ограничения в отношении 54 физлиц и 30 организаций, "ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".В него также вошли 32 компании из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ, которых подозревают в "участии в обходе торговых ограничений" и приобретении товаров двойного назначения для России.Yota отменит роуминг в КрымуФедеральная антимонопольная служба России сообщила, что мобильный оператор Yota отменит наценку за пользование услугами связи в Крыму.Уточняется, что минуты, смс и гигабайты будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана на территории Крыма и Севастополя. В ведомстве отметили, что компания отменит роуминг не позднее 28 февраля 2025 года.

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https://crimea.ria.ru/20241216/pik-zabolevaemosti-orvi-i-grippom-v-krymu-na-novyy-god--prognoz-vracha-1142654315.html

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