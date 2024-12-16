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Жестокий шторм с высокими волнами обрушится на Севастополь - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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Жестокий шторм с высокими волнами обрушится на Севастополь
Жестокий шторм с высокими волнами обрушится на Севастополь - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Жестокий шторм с высокими волнами обрушится на Севастополь
Вечером в понедельник штормовой ветер со скоростью до 30 метров в секунду накроет Севастополь, волны могут достигать в высоту 3,5 метров. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T16:16
2024-12-16T16:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Вечером в понедельник штормовой ветер со скоростью до 30 метров в секунду накроет Севастополь, волны могут достигать в высоту 3,5 метров. Об этом сообщает пресс-служба городского подразделения МЧС.При этом высота волн может достигнуть 2,5–3,5 метров. Такая погода сохранится ночью и днем 17 декабря, добавили в МЧС.В этой связи спасатели рекомендуют не находится у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор линий электропередачи, вблизи рекламных щитов, в море и у моря.В Крыму с вечера понедельника ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду, объявлено штормовое предупреждение, сообщала ранее пресс-служба МЧС республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на дорогах Крыма: на перевалах дежурит спецтехникаВетер и дождь: погода в Крыму в понедельникНовая порция ненастья и сюрпризы: прогноз погоды в Крыму на неделю
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
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севастополь, мчс севастополя, новости, погода, штормовое предупреждение, черное море, стихия
Жестокий шторм с высокими волнами обрушится на Севастополь

На Севастополь вечером в понедельник обрушится жестокий шторм с высокими волнами

16:16 16.12.2024
 
© РИА Новости КрымШторм на набережной в Севастополе
Шторм на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Вечером в понедельник штормовой ветер со скоростью до 30 метров в секунду накроет Севастополь, волны могут достигать в высоту 3,5 метров. Об этом сообщает пресс-служба городского подразделения МЧС.

"Ветер еще сильнее, чем прогнозировалось, может быть этим вечером. Синоптики сообщают, что вечером 16 декабря в Севастополе скорость ветра составит 25-30 метров в секунду. Он будет западным с переходом в северо-западный", – сообщает ведомство.

При этом высота волн может достигнуть 2,5–3,5 метров. Такая погода сохранится ночью и днем 17 декабря, добавили в МЧС.
В этой связи спасатели рекомендуют не находится у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор линий электропередачи, вблизи рекламных щитов, в море и у моря.
В Крыму с вечера понедельника ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду, объявлено штормовое предупреждение, сообщала ранее пресс-служба МЧС республики.
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СевастопольМЧС СевастополяНовостиПогодаШтормовое предупреждениеЧерное мореСтихия
 
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