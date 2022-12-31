https://crimea.ria.ru/20221231/sobiraem-novogodnyuyu-aptechku-sovety-gastroenterologa-1126213184.html
Собираем новогоднюю аптечку: советы гастроэнтеролога
Собираем новогоднюю аптечку: советы гастроэнтеролога - РИА Новости Крым, 30.12.2022
Собираем новогоднюю аптечку: советы гастроэнтеролога
В новогодние праздники невозможно придерживаться сбалансированного питания и тем более отказывать себе в удовольствии от еды и разнообразных напитков. На помощь РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-31T08:04
2022-12-31T08:04
2022-12-30T12:55
новый год 2023
общество
здоровье
совет эксперта
елена грек
вкусно и полезно
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В новогодние праздники невозможно придерживаться сбалансированного питания и тем более отказывать себе в удовольствии от еды и разнообразных напитков. На помощь придет аптечка с подобранными на случай переедания, аллергии и отравления препаратами. О правильном приеме вспомогательных лекарств изданию "Доктор Питер" рассказала гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог Елена Грек.По ее словам, праздничные гуляния и продолжительный отдых зачастую приводят к обострению таких заболеваний как панкреатит и холецистит. Однако этого можно избежать, если заранее подготовить вспомогательные препараты и позаботиться о первой новогодней помощи.Так, прежде чем сесть за праздничный стол, Грек рекомендует перекусить орехами или бананом. Это позволит утолить "волчий" аппетит и съесть ровно столько, сколько поместится в желудке. Кроме того, за 20-30 минут до застолья можно принять препарат для улучшения пищеварения и подавления изжоги. Не лишними будут устраняющие газообразование препараты симетикона, которые помогут предотвратить вздутие и метеоризм. Специалист также напомнила, что такие лекарства продают в разнообразной форме (таблеток, порошков и суспензий).Кроме того, важно придерживаться правильного хранения готовых блюд, чтобы избежать отравления и кишечных инфекций. Готовить следует из свежих и качественных продуктов непосредственно перед подачей на стол, напомнила эксперт. При первых симптомах отравления – недомогании, тошноте, жидком стуле – Грек советует много пить, принять сорбенты и отлежаться.Гастроэнтеролог также предлагает добавить в новогоднюю аптечку жаропонижающие, пластыри и стерильные бинты, перекись водорода и йод, средства для восстановления водно-солевого баланса и спреи с морской солью против заложенности носа. При этом Грек напоминает, что любые последствия для здоровья лучше предупредить, чем лечить.Ранее психологи дали несколько советов работающим в праздничные каникулы россиянам.Читайте также на РИА Новости Крым:Как успеть переделать все дела до Нового годаНовогодняя встряска: кардиолог напомнил об опасности аритмииПедиатр: детское шампанское нельзя пить малышам до пяти лет
https://crimea.ria.ru/20221226/novogodnie-prazdniki-2023-skolko-otdykhaem-i-kogda-na-rabotu-1126140684.html
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новый год 2023, общество, здоровье, совет эксперта, елена грек, вкусно и полезно
Собираем новогоднюю аптечку: советы гастроэнтеролога
Гастроэнтеролог Грек рассказала о необходимых в новогодние праздники лекарствах
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым.
В новогодние праздники невозможно придерживаться сбалансированного питания и тем более отказывать себе в удовольствии от еды и разнообразных напитков. На помощь придет аптечка с подобранными на случай переедания, аллергии и отравления препаратами. О правильном приеме вспомогательных лекарств изданию "Доктор Питер" рассказала
гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог Елена Грек.
По ее словам, праздничные гуляния и продолжительный отдых зачастую приводят к обострению таких заболеваний как панкреатит и холецистит. Однако этого можно избежать, если заранее подготовить вспомогательные препараты и позаботиться о первой новогодней помощи.
Так, прежде чем сесть за праздничный стол, Грек рекомендует перекусить орехами или бананом. Это позволит утолить "волчий" аппетит и съесть ровно столько, сколько поместится в желудке. Кроме того, за 20-30 минут до застолья можно принять препарат для улучшения пищеварения и подавления изжоги. Не лишними будут устраняющие газообразование препараты симетикона, которые помогут предотвратить вздутие и метеоризм. Специалист также напомнила, что такие лекарства продают в разнообразной форме (таблеток, порошков и суспензий).
Кроме того, важно придерживаться правильного хранения готовых блюд, чтобы избежать отравления и кишечных инфекций. Готовить следует из свежих и качественных продуктов непосредственно перед подачей на стол, напомнила эксперт. При первых симптомах отравления – недомогании, тошноте, жидком стуле – Грек советует много пить, принять сорбенты и отлежаться.
Дополнительную подготовку стоит провести аллергикам и носителям хронических заболеваний: иметь под рукой привычные препараты и иметь ввиду особенности своего здоровья. Обратите внимание на употребляемые напитки, их количество и качество. Злоупотребление алкоголем может привести к интоксикации организма, головной боли и различным недомоганиям. На помощь придут сорбенты, обезболивающие, витамин С и обильное питье. При головной боли, вызванной стрессом и переутомлением в последнюю рабочую неделю года, можно использовать анальгетики, нестероидные противовоспалительные и комбинированные препараты.
Гастроэнтеролог также предлагает добавить в новогоднюю аптечку жаропонижающие, пластыри и стерильные бинты, перекись водорода и йод, средства для восстановления водно-солевого баланса и спреи с морской солью против заложенности носа. При этом Грек напоминает, что любые последствия для здоровья лучше предупредить, чем лечить.
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