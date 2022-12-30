https://crimea.ria.ru/20221230/novogodnyaya-vstryaska-kardiolog-napomnil-ob-opasnosti-aritmii-1126197746.html

Новогодняя встряска: кардиолог напомнил об опасности аритмии

Новогодняя встряска: кардиолог напомнил об опасности аритмии - РИА Новости Крым, 30.12.2022

Новогодняя встряска: кардиолог напомнил об опасности аритмии

В новогодние праздники нередко увеличивается количество пациентов с аритмией, вызванной злоупотреблением алкоголем. О причинах синдрома "праздничного сердца"... РИА Новости Крым, 30.12.2022

2022-12-30T07:39

2022-12-30T07:39

2022-12-30T07:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В новогодние праздники нередко увеличивается количество пациентов с аритмией, вызванной злоупотреблением алкоголем. О причинах синдрома "праздничного сердца" рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.По словам эксперта, этот синдром возникает на фоне приема алкоголя в больших количествах, при этом не важно, растягивал пациент спиртное или употреблял сразу и много.Среди причин изменения ритма, частоты и последовательности сердечных сокращений специалисты называют обезвоживание и интоксикацию организма алкоголем и его метаболитами, а также недостаток сна и физической активности. Заранее предугадать в какой момент у человека может возникнуть аритмия нельзя, однако с большей вероятностью она угрожает гипертоникам, людям, страдающим от ожирения или остановки дыхания во сне.Среди симптомов, которые должны насторожить – одышка, слабость, давящие боли в груди и тревожность. Высокая концентрация этанола в крови также может привести к сердечной недостаточности, сбою проводимости сердца и даже его остановке. А регулярные возлияния могут и вовсе спровоцировать поражение сердечной мышцы, то есть алкогольную кардиомиопатию, заключил он. Ранее нарколог Холдин назвал три способа не перебрать на новогодней вечеринке.

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https://crimea.ria.ru/20221219/kak-ne-lopnut-v-novyy-god--7-layfkhakov-ot-dietologa-1125868460.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, здоровье, общество, новости, новый год 2023, мнения, совет эксперта