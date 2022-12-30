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Новогодняя встряска: кардиолог напомнил об опасности аритмии - РИА Новости Крым, 30.12.2022
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Новогодняя встряска: кардиолог напомнил об опасности аритмии
Новогодняя встряска: кардиолог напомнил об опасности аритмии - РИА Новости Крым, 30.12.2022
Новогодняя встряска: кардиолог напомнил об опасности аритмии
В новогодние праздники нередко увеличивается количество пациентов с аритмией, вызванной злоупотреблением алкоголем. О причинах синдрома "праздничного сердца"... РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T07:39
2022-12-30T07:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В новогодние праздники нередко увеличивается количество пациентов с аритмией, вызванной злоупотреблением алкоголем. О причинах синдрома "праздничного сердца" рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.По словам эксперта, этот синдром возникает на фоне приема алкоголя в больших количествах, при этом не важно, растягивал пациент спиртное или употреблял сразу и много.Среди причин изменения ритма, частоты и последовательности сердечных сокращений специалисты называют обезвоживание и интоксикацию организма алкоголем и его метаболитами, а также недостаток сна и физической активности. Заранее предугадать в какой момент у человека может возникнуть аритмия нельзя, однако с большей вероятностью она угрожает гипертоникам, людям, страдающим от ожирения или остановки дыхания во сне.Среди симптомов, которые должны насторожить – одышка, слабость, давящие боли в груди и тревожность. Высокая концентрация этанола в крови также может привести к сердечной недостаточности, сбою проводимости сердца и даже его остановке. А регулярные возлияния могут и вовсе спровоцировать поражение сердечной мышцы, то есть алкогольную кардиомиопатию, заключил он. Ранее нарколог Холдин назвал три способа не перебрать на новогодней вечеринке.
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крым, здоровье, общество, новости, новый год 2023, мнения, совет эксперта
Новогодняя встряска: кардиолог напомнил об опасности аритмии

Кардиолог Бойцов рассказал об опасности аритмии при употреблении алкоголя

07:39 30.12.2022
 
© Фото: pixabay.comКардиограмма
Кардиограмма
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В новогодние праздники нередко увеличивается количество пациентов с аритмией, вызванной злоупотреблением алкоголем. О причинах синдрома "праздничного сердца" рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.
По словам эксперта, этот синдром возникает на фоне приема алкоголя в больших количествах, при этом не важно, растягивал пациент спиртное или употреблял сразу и много.

"Синдром праздничного сердца чаще развивается у тех, кто хронически злоупотребляет алкоголем, однако может возникнуть и после однократного употребления большой дозы спиртного. В некоторых случаях в качестве триггера выступает даже умеренный прием спиртного", – цитирует Бойцова "Российская газета".

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Среди причин изменения ритма, частоты и последовательности сердечных сокращений специалисты называют обезвоживание и интоксикацию организма алкоголем и его метаболитами, а также недостаток сна и физической активности. Заранее предугадать в какой момент у человека может возникнуть аритмия нельзя, однако с большей вероятностью она угрожает гипертоникам, людям, страдающим от ожирения или остановки дыхания во сне.
"Иногда аритмии возникают практически сразу после приема алкоголя, иногда – через 12-36 часов после застолья. Более 90 процентов эпизодов фибрилляций предсердий, связанных с синдромом праздничного сердца, купируются самопроизвольно, однако в течение 12 месяцев вероятность рецидива составляет 20-30 процентов", – констатирует эксперт.
Среди симптомов, которые должны насторожить – одышка, слабость, давящие боли в груди и тревожность. Высокая концентрация этанола в крови также может привести к сердечной недостаточности, сбою проводимости сердца и даже его остановке. А регулярные возлияния могут и вовсе спровоцировать поражение сердечной мышцы, то есть алкогольную кардиомиопатию, заключил он.
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