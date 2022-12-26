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Педиатр: детское шампанское нельзя пить малышам до пяти лет

Педиатр: детское шампанское нельзя пить малышам до пяти лет - РИА Новости Крым, 26.12.2022

Педиатр: детское шампанское нельзя пить малышам до пяти лет

Детское шампанское не нужно давать малышам до пяти лет. При этом детям старше можно предложить один бокал раз в год. РИА Новости Крым, 26.12.2022

2022-12-26T21:17

2022-12-26T21:17

2022-12-26T21:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. Детское шампанское не нужно давать малышам до пяти лет. При этом детям старше можно предложить один бокал раз в год."В последние годы на новогодних прилавках в магазинах все чаще можно увидеть детское шампанское, которое родители активно покупают, чтобы ребенок таким образом как бы наравне со взрослыми встретил праздник. Однако детское шампанское – это псевдодетский продукт, в котором многие родители, к сожалению, не видят вреда", – рассказал РИА Новости главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской клинической больницы имени Зои Башляевой Исмаил Османов.Врач отметил, что в одном небольшом бокале такого напитка раз в год ничего страшного нет, но если это целая бутылка или регулярное употребление в течение всех праздников, то нанесение вреда маленькому организму неизбежно.По сути детское шампанское – это обычная газированная вода с большим количеством сахара, лимонной кислоты, искусственных красителей и консервантов.Сахар в сочетании с углекислым газом быстро всасывается, повышает уровень глюкозы, который организм не может правильно утилизировать. Газ и лимонная кислота раздражают слизистую оболочку желудка, а красители и консерванты могут вызвать аллергическую реакцию.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Со сладким и гаджетами, но в балансе – как помочь ребенку похудетьВ Крыму дети перечислили "минусы" в школьном питанииЧем накормить школьника и как выбрать правильный перекус

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новый год 2023, исмаил османов, совет эксперта, здоровье