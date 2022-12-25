https://crimea.ria.ru/20221225/kak-uspet-peredelat-vse-dela-do-novogo-goda-1126112709.html

Как успеть переделать все дела до Нового года

Как успеть переделать все дела до Нового года - РИА Новости Крым, 25.12.2022

Как успеть переделать все дела до Нового года

Чтобы успеть доделать все запланированные дела до Нового года, необходимо правильно распределить силы и перенести задачи, которые можно сделать после... РИА Новости Крым, 25.12.2022

2022-12-25T08:57

2022-12-25T08:57

2022-12-25T08:57

психология

новый год 2023

общество

совет эксперта

марина архипова

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Чтобы успеть доделать все запланированные дела до Нового года, необходимо правильно распределить силы и перенести задачи, которые можно сделать после праздников. Такие советы дала психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Марина Архипова.Любить то, что делаешьДля многих конец года на работе является настоящим авралом. Для того, чтобы найти стимул выполнить все поставленные задачи, психолог советует вспомнить, почему вы пришли работать именно на эту должность и в эту компанию. Определение плюсов в работе, например стабильных доход или любовь к выбранному делу, помогут продвинуться к поставленной цели.Распределить нагрузкуНе стоит пытаться успеть сделать абсолютно все до новогодних праздников без особой надобности, настаивает она. Нужно объективно оценить свои дела и разбить на две группы: те, что не требуют отлагательств, и те, которые можно перенести на следующий месяц. Задачи нужно расставить по порядку, в начало — самые важные и срочные, остальные — временно отложить."Когда вы перевернете последний лист календаря, жизнь продолжится. Поэтому не следует выжимать себя как лимон до последней капли, лишь бы успеть сделать все до 31 декабря", — считает эксперт.Найти время для себяВ попытках успеть все перед новогодними праздниками люди часто забывают о собственных интересах, желаниях и потребностях, не связанных с работой. Так делать не нужно. Это может привести к тому, что человек не будет осознавать смысла своей работы, ведь у него нет времени даже потратить заработанные деньги."Поэтому, даже когда вы завалены делами и проектами, каждый день устраивайте себе хотя бы одну маленькую радость. Они напоминают нам, что жизнь прекрасна и помогают предупредить эмоциональное выгорание", — советует Архипова.Жить сегодняшним днемПсихолог также отметила, что важным личным делам нужно уделять им время прямо сейчас. Не стоит откладывать личное "на потом"."Не откладывайте на потом, до следующей недели или до будущего года то, что кажется важным лично для вас. Вы живете сегодня, и оно уже наступило", — говорит эксперт.Стать хозяином настроенияСпециалист рекомендует также обращать внимание на свое настроение. Если оно позитивное — значит вы все делаете правильно. Если нет — нужно вспомнить о предстоящих праздниках."Выкроите немного времени и спланируйте, как украсить квартиру, какие подарки подарить близким, что приготовить к новогоднему столу, как провести новогодние каникулы… Именно так создается праздничное настроение", — порекомендовала Архипова.Читайте также на РИА Новости Крым:Чтобы не было мучительно стыдно: как не перебрать на корпоративеБезопасная елка: в МЧС перечислили правилаБезопасная новогодняя гирлянда: как правильно выбрать и использовать

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, новый год 2023, общество, совет эксперта, марина архипова, здоровье