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Как успеть переделать все дела до Нового года - РИА Новости Крым, 25.12.2022
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Как успеть переделать все дела до Нового года
Как успеть переделать все дела до Нового года - РИА Новости Крым, 25.12.2022
Как успеть переделать все дела до Нового года
Чтобы успеть доделать все запланированные дела до Нового года, необходимо правильно распределить силы и перенести задачи, которые можно сделать после... РИА Новости Крым, 25.12.2022
2022-12-25T08:57
2022-12-25T08:57
психология
новый год 2023
общество
совет эксперта
марина архипова
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Чтобы успеть доделать все запланированные дела до Нового года, необходимо правильно распределить силы и перенести задачи, которые можно сделать после праздников. Такие советы дала психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Марина Архипова.Любить то, что делаешьДля многих конец года на работе является настоящим авралом. Для того, чтобы найти стимул выполнить все поставленные задачи, психолог советует вспомнить, почему вы пришли работать именно на эту должность и в эту компанию. Определение плюсов в работе, например стабильных доход или любовь к выбранному делу, помогут продвинуться к поставленной цели.Распределить нагрузкуНе стоит пытаться успеть сделать абсолютно все до новогодних праздников без особой надобности, настаивает она. Нужно объективно оценить свои дела и разбить на две группы: те, что не требуют отлагательств, и те, которые можно перенести на следующий месяц. Задачи нужно расставить по порядку, в начало — самые важные и срочные, остальные — временно отложить."Когда вы перевернете последний лист календаря, жизнь продолжится. Поэтому не следует выжимать себя как лимон до последней капли, лишь бы успеть сделать все до 31 декабря", — считает эксперт.Найти время для себяВ попытках успеть все перед новогодними праздниками люди часто забывают о собственных интересах, желаниях и потребностях, не связанных с работой. Так делать не нужно. Это может привести к тому, что человек не будет осознавать смысла своей работы, ведь у него нет времени даже потратить заработанные деньги."Поэтому, даже когда вы завалены делами и проектами, каждый день устраивайте себе хотя бы одну маленькую радость. Они напоминают нам, что жизнь прекрасна и помогают предупредить эмоциональное выгорание", — советует Архипова.Жить сегодняшним днемПсихолог также отметила, что важным личным делам нужно уделять им время прямо сейчас. Не стоит откладывать личное "на потом"."Не откладывайте на потом, до следующей недели или до будущего года то, что кажется важным лично для вас. Вы живете сегодня, и оно уже наступило", — говорит эксперт.Стать хозяином настроенияСпециалист рекомендует также обращать внимание на свое настроение. Если оно позитивное — значит вы все делаете правильно. Если нет — нужно вспомнить о предстоящих праздниках."Выкроите немного времени и спланируйте, как украсить квартиру, какие подарки подарить близким, что приготовить к новогоднему столу, как провести новогодние каникулы… Именно так создается праздничное настроение", — порекомендовала Архипова.Читайте также на РИА Новости Крым:Чтобы не было мучительно стыдно: как не перебрать на корпоративеБезопасная елка: в МЧС перечислили правилаБезопасная новогодняя гирлянда: как правильно выбрать и использовать
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психология, новый год 2023, общество, совет эксперта, марина архипова, здоровье
Как успеть переделать все дела до Нового года

Психолог Архипова рассказала, как распределить силы на дела до Нового года

08:57 25.12.2022
 
© Depositphotos.com ElinaSiДевушка, закрывающая уши руками
Девушка, закрывающая уши руками - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© Depositphotos.com ElinaSi
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Чтобы успеть доделать все запланированные дела до Нового года, необходимо правильно распределить силы и перенести задачи, которые можно сделать после праздников. Такие советы дала психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Марина Архипова.

Любить то, что делаешь

Для многих конец года на работе является настоящим авралом. Для того, чтобы найти стимул выполнить все поставленные задачи, психолог советует вспомнить, почему вы пришли работать именно на эту должность и в эту компанию. Определение плюсов в работе, например стабильных доход или любовь к выбранному делу, помогут продвинуться к поставленной цели.
"Одним словом, перечислите для себя все преимущества, и пусть они станут для вас главным стимулом в успешном преодолении этой предновогодней гонки. И постарайтесь, чтобы это преодоление было радостным. Позитивный настрой помогает в любом деле", — цитирует Архипову "Вечерняя Москва".

Распределить нагрузку

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Не стоит пытаться успеть сделать абсолютно все до новогодних праздников без особой надобности, настаивает она. Нужно объективно оценить свои дела и разбить на две группы: те, что не требуют отлагательств, и те, которые можно перенести на следующий месяц. Задачи нужно расставить по порядку, в начало — самые важные и срочные, остальные — временно отложить.
"Когда вы перевернете последний лист календаря, жизнь продолжится. Поэтому не следует выжимать себя как лимон до последней капли, лишь бы успеть сделать все до 31 декабря", — считает эксперт.

Найти время для себя

В попытках успеть все перед новогодними праздниками люди часто забывают о собственных интересах, желаниях и потребностях, не связанных с работой. Так делать не нужно. Это может привести к тому, что человек не будет осознавать смысла своей работы, ведь у него нет времени даже потратить заработанные деньги.
"Поэтому, даже когда вы завалены делами и проектами, каждый день устраивайте себе хотя бы одну маленькую радость. Они напоминают нам, что жизнь прекрасна и помогают предупредить эмоциональное выгорание", — советует Архипова.
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Жить сегодняшним днем

Психолог также отметила, что важным личным делам нужно уделять им время прямо сейчас. Не стоит откладывать личное "на потом".
"Не откладывайте на потом, до следующей недели или до будущего года то, что кажется важным лично для вас. Вы живете сегодня, и оно уже наступило", — говорит эксперт.

Стать хозяином настроения

Специалист рекомендует также обращать внимание на свое настроение. Если оно позитивное — значит вы все делаете правильно. Если нет — нужно вспомнить о предстоящих праздниках.
"Выкроите немного времени и спланируйте, как украсить квартиру, какие подарки подарить близким, что приготовить к новогоднему столу, как провести новогодние каникулы… Именно так создается праздничное настроение", — порекомендовала Архипова.
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ПсихологияНовый год 2023ОбществоСовет экспертаМарина АрхиповаЗдоровье
 
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