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Безопасная новогодняя гирлянда: как правильно выбрать и использовать

Безопасная новогодняя гирлянда: как правильно выбрать и использовать - РИА Новости Крым, 20.12.2022

Безопасная новогодняя гирлянда: как правильно выбрать и использовать

Причиной возгорания гирлянд является как неисправность самого оборудования, так и неосмотрительность при их использовании. Чтобы обезопасить себя достаточно... РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T08:55

2022-12-20T08:55

2022-12-20T08:55

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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Причиной возгорания гирлянд является как неисправность самого оборудования, так и неосмотрительность при их использовании. Чтобы обезопасить себя достаточно следовать нескольким правилам при выборе и эксплуатации таких электрических украшений. Их перечислил заместитель главного государственного инспектора Севастополя по пожарному надзору, подполковник внутренней службы Денис Вычегжанин – его слова приводит пресс-служба ведомства.Новый год – праздник, который часто встречают в мигающей иллюминации, в окружении разноцветных гирлянд. Они одни из самых праздничных атрибутов и в то же время одни из самых опасных по ряду причин, отмечает Вычегжанин.По его словам, чтобы избежать беды и полноценно насладиться праздником, необходимо благоразумно подходить к оформлению своего жилища к Новому году еще на этапе выбора такого украшения.Интерьерная же гирлянда подойдет исключительно для домашней елки, так как не защищена от воды: "на улице такую гирлянду использовать строго запрещено: осадки выведут из строя проводку и спровоцируют короткое замыкание", – предупреждает спасатель.Также, покупая гирлянду, следует поинтересоваться, кто ее производитель, как изделие называется и каковы допустимые для него мощность и напряжение. "Инструкция должна быть на русском языке", – подчеркивает Вычегжанин.Еще до покупки надо непременно проверить целостность всех частей изделия и изоляцию: она должна быть плотной, гибкой, без повреждений, добавил он.При этом даже если гирлянда куплена качественная, с сертификатом, не стоит игнорировать простые правила безопасности, предупреждают в МЧС.А именно: не использовать больше трех гирлянд одновременно, не оставлять их включенными в отсутствие людей дома и когда все спят, не разрешать трогать детям и не игнорировать признаки неисправностей (едкий запах, нехарактерное мигание или выключение некоторых лампочек, нагревание провода) – все это повод немедленно отключить оборудование от сети и больше его не включать, предупреждают в ведомстве.Спасатели рекомендуют ежегодно перед украшением дома к новогодним праздникам внимательно проверять гирлянды на наличие дефектов. И не советуют использовать раритетные, "которые могли достаться от мам и бабушек".Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Как экономить на покупках и подарках к Новому году – эксперты Как вернуть новогоднюю елку обратно в магазин — совет эксперта Как выбрать новогодние украшения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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