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Безопасная новогодняя гирлянда: как правильно выбрать и использовать
Безопасная новогодняя гирлянда: как правильно выбрать и использовать - РИА Новости Крым, 20.12.2022
Безопасная новогодняя гирлянда: как правильно выбрать и использовать
Причиной возгорания гирлянд является как неисправность самого оборудования, так и неосмотрительность при их использовании. Чтобы обезопасить себя достаточно... РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T08:55
2022-12-20T08:55
2022-12-20T08:55
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севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Причиной возгорания гирлянд является как неисправность самого оборудования, так и неосмотрительность при их использовании. Чтобы обезопасить себя достаточно следовать нескольким правилам при выборе и эксплуатации таких электрических украшений. Их перечислил заместитель главного государственного инспектора Севастополя по пожарному надзору, подполковник внутренней службы Денис Вычегжанин – его слова приводит пресс-служба ведомства.Новый год – праздник, который часто встречают в мигающей иллюминации, в окружении разноцветных гирлянд. Они одни из самых праздничных атрибутов и в то же время одни из самых опасных по ряду причин, отмечает Вычегжанин.По его словам, чтобы избежать беды и полноценно насладиться праздником, необходимо благоразумно подходить к оформлению своего жилища к Новому году еще на этапе выбора такого украшения.Интерьерная же гирлянда подойдет исключительно для домашней елки, так как не защищена от воды: "на улице такую гирлянду использовать строго запрещено: осадки выведут из строя проводку и спровоцируют короткое замыкание", – предупреждает спасатель.Также, покупая гирлянду, следует поинтересоваться, кто ее производитель, как изделие называется и каковы допустимые для него мощность и напряжение. "Инструкция должна быть на русском языке", – подчеркивает Вычегжанин.Еще до покупки надо непременно проверить целостность всех частей изделия и изоляцию: она должна быть плотной, гибкой, без повреждений, добавил он.При этом даже если гирлянда куплена качественная, с сертификатом, не стоит игнорировать простые правила безопасности, предупреждают в МЧС.А именно: не использовать больше трех гирлянд одновременно, не оставлять их включенными в отсутствие людей дома и когда все спят, не разрешать трогать детям и не игнорировать признаки неисправностей (едкий запах, нехарактерное мигание или выключение некоторых лампочек, нагревание провода) – все это повод немедленно отключить оборудование от сети и больше его не включать, предупреждают в ведомстве.Спасатели рекомендуют ежегодно перед украшением дома к новогодним праздникам внимательно проверять гирлянды на наличие дефектов. И не советуют использовать раритетные, "которые могли достаться от мам и бабушек".Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Как экономить на покупках и подарках к Новому году – эксперты Как вернуть новогоднюю елку обратно в магазин — совет эксперта Как выбрать новогодние украшения
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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совет эксперта, общество, новый год 2023, крым, гу мчс россии по севастополю, севастополь
Безопасная новогодняя гирлянда: как правильно выбрать и использовать
В МЧС дали рекомендации по выбору новогодних гирлянд и назвали правила их использования
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Причиной возгорания гирлянд является как неисправность самого оборудования, так и неосмотрительность при их использовании. Чтобы обезопасить себя достаточно следовать нескольким правилам при выборе и эксплуатации таких электрических украшений. Их перечислил заместитель главного государственного инспектора Севастополя по пожарному надзору, подполковник внутренней службы Денис Вычегжанин – его слова приводит пресс-служба ведомства.
Новый год – праздник, который часто встречают в мигающей иллюминации, в окружении разноцветных гирлянд. Они одни из самых праздничных атрибутов и в то же время одни из самых опасных по ряду причин, отмечает Вычегжанин.
По его словам, чтобы избежать беды и полноценно насладиться праздником, необходимо благоразумно подходить к оформлению своего жилища к Новому году еще на этапе выбора такого украшения.
"При выборе гирлянды в первую очередь необходимо определиться, какая именно вам понадобится. Если елка стоит во дворе или вам хочется украсить внешнюю часть дома, выбирайте специальную уличную: она имеет дополнительную защиту от влаги", – пояснил Вычегжанин.
Интерьерная же гирлянда подойдет исключительно для домашней елки, так как не защищена от воды: "на улице такую гирлянду использовать строго запрещено: осадки выведут из строя проводку и спровоцируют короткое замыкание", – предупреждает спасатель.
Также, покупая гирлянду, следует поинтересоваться, кто ее производитель, как изделие называется и каковы допустимые для него мощность и напряжение. "Инструкция должна быть на русском языке", – подчеркивает Вычегжанин.
Еще до покупки надо непременно проверить целостность всех частей изделия и изоляцию: она должна быть плотной, гибкой, без повреждений, добавил он.
При этом даже если гирлянда куплена качественная, с сертификатом, не стоит игнорировать простые правила безопасности, предупреждают в МЧС.
А именно: не использовать больше трех гирлянд одновременно, не оставлять их включенными в отсутствие людей дома и когда все спят, не разрешать трогать детям и не игнорировать признаки неисправностей (едкий запах, нехарактерное мигание или выключение некоторых лампочек, нагревание провода) – все это повод немедленно отключить оборудование от сети и больше его не включать, предупреждают в ведомстве.
Спасатели рекомендуют ежегодно перед украшением дома к новогодним праздникам внимательно проверять гирлянды на наличие дефектов. И не советуют использовать раритетные, "которые могли достаться от мам и бабушек".
"Эти реликвии, конечно, напоминают о детстве и создают определенную душевную атмосферу, но зачастую их состояние оставляет желать лучшего – они могут стать причиной большой беды", – отмечают в МЧС.
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