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Как экономить на покупках и подарках к Новому году – эксперты - РИА Новости Крым, 19.12.2022
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Как экономить на покупках и подарках к Новому году – эксперты
Как экономить на покупках и подарках к Новому году – эксперты - РИА Новости Крым, 19.12.2022
Как экономить на покупках и подарках к Новому году – эксперты
Подготовка к Новому году станет увлекательным и радостным мероприятием, если подойти к ней рационально. С чего начать и как это сделать, разъяснили эксперты в... РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T12:47
2022-12-19T12:50
общество
новый год 2023
совет эксперта
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Подготовка к Новому году станет увлекательным и радостным мероприятием, если подойти к ней рационально. С чего начать и как это сделать, разъяснили эксперты в сфере финансовой грамотности.В первую очередь необходимо исключить вероятность потратить больше, чем позволяет бюджет. Специалисты рекомендуют отложить сумму, которая необходима на обязательные выплаты в январе – оплату коммунальных услуг, связи, платежи по кредитам и ипотеке, продукты питания и прочее.После этого стоит определиться с подарками: узнайте, что хотят получить под елку ваши любимые, дети, родственники и близкие. Не стоит откладывать приобретение на последний день – изучите ассортимент магазинов и электронных площадок. При выборе следует ориентироваться на качество, желанность и полезность подарка, а не на его стоимость.Если речь идет об оргтехнике, гаджетах или других вещах, которые будут использоваться на протяжении многих лет, лучше не экономить, утверждают специалисты в сфере финграмотности. Качественная вещь прослужит дольше. Тем более, такую покупку можно оплатить кредитной картой с длительным беспроцентным периодом от ведущего банка Крыма."В декабре многие магазины выставляют весьма интересные модели с серьезным дисконтом. Имеет смысл обратить внимание на акции и дополнительные подарки. В случае ноутбука, это может быть сумка и мышь", – рекомендуют специалисты.Мульти-брендовые площадки предлагают гарантированно качественный товар без дополнительных наценок торговых сетей. Еще больше снизить конечную цену и ощутимо сэкономить помогут промо-коды, накопленные ранее бонусы, а также участие в акциях "1+1" или "2+1"."Не стоит переживать, если сумма покупки покажется значительной. В офлайн магазине все равно придется заплатить больше, кроме того, кредитная карта от ведущего банка Крыма отсрочит выплату полной стоимости на 115 дней. В течение этого периода проценты начисляться не будут", – заверяют специалисты.После того как подарки куплены и ждут заветного часа, можно переходить к планированию основной части. А именно – решать где и как встречать наступление Нового года."Крымские отели предлагают достаточно широкий выбор праздничных продуктов как для семей с детьми, так и для пар, и для больших компаний. Большинство крупных и семейных гостиниц в этом году предоставляют значительные скидки для жителей Крыма и Севастополя", – отмечают специалисты ведущего банка региона. В связи с этим можно приобрести путевку на несколько дней и провести новогодние праздники в приятной обстановке без серьезной нагрузки для семейного бюджета.По мнению экспертов, оплачивать приобретения лучше при помощи банковской карты – дебетовой или кредитной. Это безопасно, просто, также платеж можно совершать в любое удобное время суток. При этом специалисты в сфере банковской безопасности напоминают, что ни в коем случае нельзя передавать третьим лицам реквизиты карты: ее номер, срок действия и CVV-код. Если же подобное произошло, следует немедленно заблокировать карту в личном кабинете или онлайн-приложении банка.Еще один весомый плюс в пользу пластика – можно получить кешбэк за сделанные покупки. Например, в ведущем банке Крыма максимальный его размер достигает 30% от суммы расходов. Согласитесь, при таком планировании новогодние траты будут в радость и не отяготят семейный бюджет. Самое время вооружиться рекомендациями специалистов и приступить к подготовке к Новому году!
https://crimea.ria.ru/20221219/kak-vernut-novogodnyuyu-elku-obratno-v-magazin--sovet-eksperta-1125871100.html
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1
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96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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общество, новый год 2023, совет эксперта, экономика
Как экономить на покупках и подарках к Новому году – эксперты

Как встретить Новый год с размахом и сэкономить деньги

12:47 19.12.2022 (обновлено: 12:50 19.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Подготовка к Новому году станет увлекательным и радостным мероприятием, если подойти к ней рационально. С чего начать и как это сделать, разъяснили эксперты в сфере финансовой грамотности.
В первую очередь необходимо исключить вероятность потратить больше, чем позволяет бюджет. Специалисты рекомендуют отложить сумму, которая необходима на обязательные выплаты в январе – оплату коммунальных услуг, связи, платежи по кредитам и ипотеке, продукты питания и прочее.
После этого стоит определиться с подарками: узнайте, что хотят получить под елку ваши любимые, дети, родственники и близкие. Не стоит откладывать приобретение на последний день – изучите ассортимент магазинов и электронных площадок. При выборе следует ориентироваться на качество, желанность и полезность подарка, а не на его стоимость.
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Как вернуть новогоднюю елку обратно в магазин — совет эксперта
Если речь идет об оргтехнике, гаджетах или других вещах, которые будут использоваться на протяжении многих лет, лучше не экономить, утверждают специалисты в сфере финграмотности. Качественная вещь прослужит дольше. Тем более, такую покупку можно оплатить кредитной картой с длительным беспроцентным периодом от ведущего банка Крыма.
"В декабре многие магазины выставляют весьма интересные модели с серьезным дисконтом. Имеет смысл обратить внимание на акции и дополнительные подарки. В случае ноутбука, это может быть сумка и мышь", – рекомендуют специалисты.
Мульти-брендовые площадки предлагают гарантированно качественный товар без дополнительных наценок торговых сетей. Еще больше снизить конечную цену и ощутимо сэкономить помогут промо-коды, накопленные ранее бонусы, а также участие в акциях "1+1" или "2+1".
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Какие предметы новогоднего интерьера подорожали больше всего – эксперты
"Не стоит переживать, если сумма покупки покажется значительной. В офлайн магазине все равно придется заплатить больше, кроме того, кредитная карта от ведущего банка Крыма отсрочит выплату полной стоимости на 115 дней. В течение этого периода проценты начисляться не будут", – заверяют специалисты.
После того как подарки куплены и ждут заветного часа, можно переходить к планированию основной части. А именно – решать где и как встречать наступление Нового года.
"Крымские отели предлагают достаточно широкий выбор праздничных продуктов как для семей с детьми, так и для пар, и для больших компаний. Большинство крупных и семейных гостиниц в этом году предоставляют значительные скидки для жителей Крыма и Севастополя", – отмечают специалисты ведущего банка региона.
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В связи с этим можно приобрести путевку на несколько дней и провести новогодние праздники в приятной обстановке без серьезной нагрузки для семейного бюджета.
По мнению экспертов, оплачивать приобретения лучше при помощи банковской карты – дебетовой или кредитной. Это безопасно, просто, также платеж можно совершать в любое удобное время суток. При этом специалисты в сфере банковской безопасности напоминают, что ни в коем случае нельзя передавать третьим лицам реквизиты карты: ее номер, срок действия и CVV-код. Если же подобное произошло, следует немедленно заблокировать карту в личном кабинете или онлайн-приложении банка.
Еще один весомый плюс в пользу пластика – можно получить кешбэк за сделанные покупки. Например, в ведущем банке Крыма максимальный его размер достигает 30% от суммы расходов. Согласитесь, при таком планировании новогодние траты будут в радость и не отяготят семейный бюджет. Самое время вооружиться рекомендациями специалистов и приступить к подготовке к Новому году!
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Новогодние соблазны: как не купить лишнего и можно ли вернуть покупки
ОбществоНовый год 2023Совет экспертаЭкономика
 
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