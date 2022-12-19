https://crimea.ria.ru/20221219/kak-ekonomit-na-pokupkakh-i-podarkakh-k-novomu-godu--eksperty-1125980169.html

Как экономить на покупках и подарках к Новому году – эксперты

Как экономить на покупках и подарках к Новому году – эксперты - РИА Новости Крым, 19.12.2022

Как экономить на покупках и подарках к Новому году – эксперты

Подготовка к Новому году станет увлекательным и радостным мероприятием, если подойти к ней рационально. С чего начать и как это сделать, разъяснили эксперты в... РИА Новости Крым, 19.12.2022

2022-12-19T12:47

2022-12-19T12:47

2022-12-19T12:50

общество

новый год 2023

совет эксперта

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0e/1119147989_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1429d50fe6532cbf24e74a5cdb0e436b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Подготовка к Новому году станет увлекательным и радостным мероприятием, если подойти к ней рационально. С чего начать и как это сделать, разъяснили эксперты в сфере финансовой грамотности.В первую очередь необходимо исключить вероятность потратить больше, чем позволяет бюджет. Специалисты рекомендуют отложить сумму, которая необходима на обязательные выплаты в январе – оплату коммунальных услуг, связи, платежи по кредитам и ипотеке, продукты питания и прочее.После этого стоит определиться с подарками: узнайте, что хотят получить под елку ваши любимые, дети, родственники и близкие. Не стоит откладывать приобретение на последний день – изучите ассортимент магазинов и электронных площадок. При выборе следует ориентироваться на качество, желанность и полезность подарка, а не на его стоимость.Если речь идет об оргтехнике, гаджетах или других вещах, которые будут использоваться на протяжении многих лет, лучше не экономить, утверждают специалисты в сфере финграмотности. Качественная вещь прослужит дольше. Тем более, такую покупку можно оплатить кредитной картой с длительным беспроцентным периодом от ведущего банка Крыма."В декабре многие магазины выставляют весьма интересные модели с серьезным дисконтом. Имеет смысл обратить внимание на акции и дополнительные подарки. В случае ноутбука, это может быть сумка и мышь", – рекомендуют специалисты.Мульти-брендовые площадки предлагают гарантированно качественный товар без дополнительных наценок торговых сетей. Еще больше снизить конечную цену и ощутимо сэкономить помогут промо-коды, накопленные ранее бонусы, а также участие в акциях "1+1" или "2+1"."Не стоит переживать, если сумма покупки покажется значительной. В офлайн магазине все равно придется заплатить больше, кроме того, кредитная карта от ведущего банка Крыма отсрочит выплату полной стоимости на 115 дней. В течение этого периода проценты начисляться не будут", – заверяют специалисты.После того как подарки куплены и ждут заветного часа, можно переходить к планированию основной части. А именно – решать где и как встречать наступление Нового года."Крымские отели предлагают достаточно широкий выбор праздничных продуктов как для семей с детьми, так и для пар, и для больших компаний. Большинство крупных и семейных гостиниц в этом году предоставляют значительные скидки для жителей Крыма и Севастополя", – отмечают специалисты ведущего банка региона. В связи с этим можно приобрести путевку на несколько дней и провести новогодние праздники в приятной обстановке без серьезной нагрузки для семейного бюджета.По мнению экспертов, оплачивать приобретения лучше при помощи банковской карты – дебетовой или кредитной. Это безопасно, просто, также платеж можно совершать в любое удобное время суток. При этом специалисты в сфере банковской безопасности напоминают, что ни в коем случае нельзя передавать третьим лицам реквизиты карты: ее номер, срок действия и CVV-код. Если же подобное произошло, следует немедленно заблокировать карту в личном кабинете или онлайн-приложении банка.Еще один весомый плюс в пользу пластика – можно получить кешбэк за сделанные покупки. Например, в ведущем банке Крыма максимальный его размер достигает 30% от суммы расходов. Согласитесь, при таком планировании новогодние траты будут в радость и не отяготят семейный бюджет. Самое время вооружиться рекомендациями специалистов и приступить к подготовке к Новому году!

https://crimea.ria.ru/20221219/kak-vernut-novogodnyuyu-elku-obratno-v-magazin--sovet-eksperta-1125871100.html

https://crimea.ria.ru/20221218/kakie-predmety-novogodnego-interera-podorozhali-bolshe-vsego--eksperty-1125960960.html

https://crimea.ria.ru/20221217/rossiyane-nazvali-samye-zhelannye-podarki-na-novyy-god-1125870307.html

https://crimea.ria.ru/20221217/novogodnie-soblazny-kak-ne-kupit-lishnego-i-mozhno-li-vernut-pokupki-1125870591.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новый год 2023, совет эксперта, экономика