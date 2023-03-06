https://crimea.ria.ru/20230306/smertelnaya-opasnost-chem-grozit-nepravilnyy-priem-antibiotikov-1127357762.html
Смертельная опасность: чем грозит неправильный прием антибиотиков
Смертельная опасность: чем грозит неправильный прием антибиотиков - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Смертельная опасность: чем грозит неправильный прием антибиотиков
Неправильное использование антибиотиков чревато тем, что бактерии приобретут к ним устойчивость — антибиотикорезистентность. Из-за этого в мире каждый год... РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T09:07
2023-03-06T09:07
2023-03-06T09:07
совет эксперта
здоровье
ситуация с дефицитом лекарств в крыму
общество
новости
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Неправильное использование антибиотиков чревато тем, что бактерии приобретут к ним устойчивость — антибиотикорезистентность. Из-за этого в мире каждый год погибают сотни тысяч человек. Об этом сообщает официальный ресурс Минздрава РФ "Портал о здоровом образе жизни".Антибиотики бесполезны в борьбе с вирусамиУточняется, что устойчивость к противомикробным препаратам считается одной из важнейших проблем современности, в ней заключены биологические и экономические угрозы для всего мира.Антибиотики — это препараты, которые призваны бороться с возбудителями бактериальных инфекций. И поскольку по своему строению вирусы и бактерии существенно различаются, антибиотики совершенно бесполезны в борьбе с вирусами.Бактерии прекрасно приспосабливаются к неблагоприятным условиям внешней среды, это для них естественно. Точно также любой вид бактерий может выработать устойчивость антибиотикам. Особенно в тех случаях, когда препараты антибактериального спектра действия применяются часто.Как избежать привыкания к антибиотикамЛечение антибиотиками должно производиться исключительно по назначению врача. В ряде случаев самоназначение может привести к ухудшению состояния больного. Важно помнить: чаще всего инфекции могут быть вызваны не бактериями, а вирусами.Необходимо строго соблюдать рекомендации лечащего врача относительно дозировки и продолжительности лечения. Не следует прерывать курс антибиотиков едва улучшилось самочувствие. Курс надо закончить, чтобы победить болезнь наверняка, не привести к затягиванию болезни и развитию резистентности.Нельзя менять препарат на другой, если нет врачебных указаний. Особенно это важно в тех случаях, когда речь идет о хронических заболеваниях.И самое главное, важно помнить, что грамотно подобрать антибиотики может только врач.Читайте также на РИА Новости КрымЛекарство нового поколения от рака создают в СевастополеВ Крыму начали работу специальные Telegram-чаты ЗдравконтроляАптекам упростили дистанционную продажу лекарств
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РИА Новости Крым
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совет эксперта, здоровье, ситуация с дефицитом лекарств в крыму, общество, новости, здравоохранение в россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Неправильное использование антибиотиков чревато тем, что бактерии приобретут к ним устойчивость — антибиотикорезистентность. Из-за этого в мире каждый год погибают сотни тысяч человек. Об этом сообщает официальный ресурс Минздрава РФ "Портал о здоровом образе жизни".
Антибиотики бесполезны в борьбе с вирусами
"Согласно оценкам международных экспертов, устойчивость к противомикробным препаратам является причиной более 700 тысяч смертей в мире ежегодно, к 2050 году их число может вырасти до 10 миллионов", - сообщает ресурс.
Уточняется, что устойчивость к противомикробным препаратам считается одной из важнейших проблем современности, в ней заключены биологические и экономические угрозы для всего мира.
Антибиотики — это препараты, которые призваны бороться с возбудителями бактериальных инфекций. И поскольку по своему строению вирусы и бактерии существенно различаются, антибиотики совершенно бесполезны в борьбе с вирусами.
Бактерии прекрасно приспосабливаются к неблагоприятным условиям внешней среды, это для них естественно. Точно также любой вид бактерий может выработать устойчивость антибиотикам. Особенно в тех случаях, когда препараты антибактериального спектра действия применяются часто.
Как избежать привыкания к антибиотикам
Лечение антибиотиками должно производиться исключительно по назначению врача. В ряде случаев самоназначение может привести к ухудшению состояния больного. Важно помнить: чаще всего инфекции могут быть вызваны не бактериями, а вирусами.
Необходимо строго соблюдать рекомендации лечащего врача относительно дозировки и продолжительности лечения. Не следует прерывать курс антибиотиков едва улучшилось самочувствие. Курс надо закончить, чтобы победить болезнь наверняка, не привести к затягиванию болезни и развитию резистентности.
Нельзя менять препарат на другой, если нет врачебных указаний. Особенно это важно в тех случаях, когда речь идет о хронических заболеваниях.
Специалисты предупреждают о том, что не стоит держать антибиотики в домашней аптечке. Маловероятно, что в скором времени доктор назначит точно такой же антибиотик, зато есть риск навредить организму, приняв просроченный препарат.
И самое главное, важно помнить, что грамотно подобрать антибиотики может только врач.
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