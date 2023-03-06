https://crimea.ria.ru/20230306/smertelnaya-opasnost-chem-grozit-nepravilnyy-priem-antibiotikov-1127357762.html

Смертельная опасность: чем грозит неправильный прием антибиотиков

Смертельная опасность: чем грозит неправильный прием антибиотиков - РИА Новости Крым, 06.03.2023

Смертельная опасность: чем грозит неправильный прием антибиотиков

Неправильное использование антибиотиков чревато тем, что бактерии приобретут к ним устойчивость — антибиотикорезистентность. Из-за этого в мире каждый год... РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T09:07

2023-03-06T09:07

2023-03-06T09:07

совет эксперта

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ситуация с дефицитом лекарств в крыму

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здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Неправильное использование антибиотиков чревато тем, что бактерии приобретут к ним устойчивость — антибиотикорезистентность. Из-за этого в мире каждый год погибают сотни тысяч человек. Об этом сообщает официальный ресурс Минздрава РФ "Портал о здоровом образе жизни".Антибиотики бесполезны в борьбе с вирусамиУточняется, что устойчивость к противомикробным препаратам считается одной из важнейших проблем современности, в ней заключены биологические и экономические угрозы для всего мира.Антибиотики — это препараты, которые призваны бороться с возбудителями бактериальных инфекций. И поскольку по своему строению вирусы и бактерии существенно различаются, антибиотики совершенно бесполезны в борьбе с вирусами.Бактерии прекрасно приспосабливаются к неблагоприятным условиям внешней среды, это для них естественно. Точно также любой вид бактерий может выработать устойчивость антибиотикам. Особенно в тех случаях, когда препараты антибактериального спектра действия применяются часто.Как избежать привыкания к антибиотикамЛечение антибиотиками должно производиться исключительно по назначению врача. В ряде случаев самоназначение может привести к ухудшению состояния больного. Важно помнить: чаще всего инфекции могут быть вызваны не бактериями, а вирусами.Необходимо строго соблюдать рекомендации лечащего врача относительно дозировки и продолжительности лечения. Не следует прерывать курс антибиотиков едва улучшилось самочувствие. Курс надо закончить, чтобы победить болезнь наверняка, не привести к затягиванию болезни и развитию резистентности.Нельзя менять препарат на другой, если нет врачебных указаний. Особенно это важно в тех случаях, когда речь идет о хронических заболеваниях.И самое главное, важно помнить, что грамотно подобрать антибиотики может только врач.Читайте также на РИА Новости КрымЛекарство нового поколения от рака создают в СевастополеВ Крыму начали работу специальные Telegram-чаты ЗдравконтроляАптекам упростили дистанционную продажу лекарств

https://crimea.ria.ru/20230209/logistika-i-tseny-chto-v-krymu-s-antibiotikami-i-zharoponizhayuschimi-1126881699.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, здоровье, ситуация с дефицитом лекарств в крыму, общество, новости, здравоохранение в россии