https://crimea.ria.ru/20230301/v-krymu-nachali-rabotu-spetsialnye-telegram-chaty-zdravkontrolya-1127289131.html

В Крыму начали работу специальные Telegram-чаты ЗдравКонтроля

В Крыму начали работу специальные Telegram-чаты ЗдравКонтроля - РИА Новости Крым, 01.03.2023

В Крыму начали работу специальные Telegram-чаты ЗдравКонтроля

По данным пресс-службы республиканского минздрава, с 1 марта жители Крыма смогут задать вопрос или написать обращение медицинским организациям в мессенджере... РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-01T19:15

2023-03-01T19:15

2023-03-01T19:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым, Дина Тальникова. По данным пресс-службы республиканского минздрава, с 1 марта жители Крыма смогут задать вопрос или написать обращение медицинским организациям в мессенджере Telegram. О том, как будут работать медицинские чаты федерального проекта "ЗдравКонтроль" - в материале РИА Новости Крым.Новый формат обращенийОсновная цель проекта "ЗдравКонтроль", реализуемого при поддержке федерального Минздрава – повышение качества и доступности медицинской помощи для населения. В мессенджере Telegram для россиян созданы медицинские чаты, в которых они смогут оставлять свои обращения, задавать справочные вопросы и получать ответы от представителей медицинских организаций.В прошлом году "ЗдравКонтроль" был представлен в 18 регионах страны, через чаты получили ответы на неотложные вопросы более 90 тысяч россиян. В 2023 году медицинские Telegram-чаты начали работу уже в 34 регионах, в том числе, в Крыму.В республиканском минздраве новый формат общения с пациентами оценили положительно.Организаторы надеются, что медчаты повысят доступность медицинской помощи в первичном звене и снизят количество жалоб на больницы и поликлиники в надзорные органы и социальные сети.Механизм работы медицинских чатовВ каждом регионе-участнике создается необходимое количество медчатов, в которые подключаются ответственные лица от медорганизаций или, по усмотрению организаторов, представители страховых компаний, территориальных органов Росздравнадзора и медицинские юристы.Все эти специалисты помогают людям решить проблему или получить разъяснение. В медчат своего города или региона можно добавиться по активной ссылке или через QR-код. Далее - сообщить о своей проблеме или задать вопрос, указав, в какой медорганизации возникла проблема. Рекомендованное время для ответа на обращения составляет два часа. Ответы на общие вопросы размещаются в общей ленте чата, тем самым снижая количество повторных одинаковых обращений граждан.О чем можно спроситьОсновные вопросы, которые можно решить благодаря обращениям в медчаты – это запись к врачу или вызов его на дом, получение льготных лекарств, нарушение этики и деонтологии, отсутствие направлений на консультации и обследования, а также любые справочные вопросы.В чатах нельзя получить консультацию по лечению и назначению лекарственных препаратов, наличию лекарственных препаратов в аптеках, работе скорой медицинской помощи, вопросам экстренной госпитализации и постановке диагноза.Правила общения в медчатах- Чат работает ежедневно с 8.00 до 20.00, кроме воскресенья.- На обращения участников отвечают представители медучреждений с указанием ФИО и должности.- На вопросы общего характера можно получить ответ в ленте чата.- Чат работает по принципу "вопрос-ответ". Все уточнения по своему обращению нужно писать в личные сообщения представителю медучреждения, ответившему в ленте чата.- В чате не допускается размещение персональной информации о состоянии здоровья, включая диагноз, результаты анализов, медобследования и др.- В чате не назначают лечение, не консультируют по заболеваниям, не предоставляют телемедицинские услуги. В чат не добавлена Скорая помощь.- В чате работает специальный чат-бот, который удаляет подозрительные аккаунты.- Администраторы чата вправе делать скриншоты всех нарушений.За что можно получить банОбращения могут быть удалены администраторами чата без предупреждения, а участники получить бан при размещении в чате:- обращений без указания медучреждения;- обращений не по теме чата;- игнорировании замечаний от администраторов чата;- переписки между участниками;- упоминаний сторонних сервисов и инстанций для решения проблем;- неуважительных высказываний в адрес администраторов чата, представителей медучреждений, органов власти, других участников чата, в т.ч. в личных сообщениях;- непроверенной информации (фейков) или риторических вопросов;- субъективных оценочных суждений о представителях и работе медучреждений;- нескольких обращений по одному и тому же поводу;- рекламы товаров, изделий, средств и услуг, в т.ч. запрещенных законодательством;- сторонних ссылок на другие интернет-ресурсы, кроме информации, размещаемой администраторами чата.Как вступить в медчатВступить в медчаты Крыма можно по следующим ссылкам:https://t.me/+dDQ-HX5VPghiNDBi - "Симферополь. Здоровье" (все медорганизации Симферополя);https://t.me/+Tzs5AUCx6XQwNWUy - "Евпатория. Здоровье" (все медорганизации Евпатории);https://t.me/+yFAmWSU9aIM4ZDZi – "Керчь. Здоровье" (все медорганизации Керчи);https://t.me/+GT3TZ5Ojozw3MDZi - "Крым. Здоровье" (все медорганизации городов Крыма за исключением Симферополя, Евпатории и Керчи).Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поддержал идею применения цифрового паспорта Как поручение Путина о врачах-стажерах изменит здравоохранение в Крыму Минцифры: Россия достигла цифрового суверенитета

https://crimea.ria.ru/20230130/skolko-stoit-modernizatsiya-zdravookhraneniya-v-krymu--aksenov-1126674896.html

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2023

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Дина Тальникова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126875788_259:231:1062:1034_100x100_80_0_0_c8bbedcfcf76cafce2e586bb0febcc41.jpg.webp

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Дина Тальникова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126875788_259:231:1062:1034_100x100_80_0_0_c8bbedcfcf76cafce2e586bb0febcc41.jpg.webp

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