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Путин поддержал идею применения цифрового паспорта
Путин поддержал идею применения цифрового паспорта - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Путин поддержал идею применения цифрового паспорта
Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании цифрового паспорта гражданина и поручил подготовить необходимые документы к 1 мая 2023 года. РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T20:29
2023-02-15T20:29
2023-02-15T20:29
владимир путин (политик)
россия
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паспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании цифрового паспорта гражданина и поручил подготовить необходимые документы к 1 мая 2023 года.С предложением о разработке указа, который регламентирует использование "цифрового паспорта" в России, в ходе совещания президента с правительством выступил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. По его словам, наравне с развитием других цифровых возможностей для россиян (полисы ОМС, карты болельщика и водительские удостоверения) министерство работает над технологией, которая позволит использовать смартфон вместо паспорта в ряде случаев.Шадаев попросил президента до 1 мая разработать указ, который это регламентирует и легализует.Читайте также на РИА Новости Крым:МВД приостановило оформление новых загранпаспортовНа госуслугах стали доступны новые сервисы для застрахованных по ОМСКогда в Крыму появятся цифровые медкарты
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владимир путин (политик), россия, цифровой паспорт, паспорт, общество, максут шадаев, новости
Путин поддержал идею применения цифрового паспорта
Президент Путин поддержал введение версии цифрового паспорта для граждан России
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании цифрового паспорта гражданина и поручил подготовить необходимые документы к 1 мая 2023 года.
С предложением о разработке указа, который регламентирует использование "цифрового паспорта" в России, в ходе совещания президента с правительством выступил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. По его словам, наравне с развитием других цифровых возможностей для россиян (полисы ОМС, карты болельщика и водительские удостоверения) министерство работает над технологией, которая позволит использовать смартфон вместо паспорта в ряде случаев.
Шадаев попросил президента до 1 мая разработать указ, который это регламентирует и легализует.
"Пожалуйста, чем быстрее, тем лучше. Совсем недавно, в ходе одного из мероприятий разговаривал с девушкой, которая обратила внимание на сложности для людей с инвалидностью, для пенсионеров, для детей оформлять самим карты болельщика... Поэтому, конечно, вот такие сервисы - они в высшей степени востребованы. И нужно просто ускорить их внедрение", - сказал Путин.
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