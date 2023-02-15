https://crimea.ria.ru/20230215/putin-podderzhal-ideyu-primeneniya-tsifrovogo-pasporta-1127005089.html

Путин поддержал идею применения цифрового паспорта

Путин поддержал идею применения цифрового паспорта - РИА Новости Крым, 15.02.2023

Путин поддержал идею применения цифрового паспорта

Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании цифрового паспорта гражданина и поручил подготовить необходимые документы к 1 мая 2023 года. РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T20:29

2023-02-15T20:29

2023-02-15T20:29

владимир путин (политик)

россия

цифровой паспорт

паспорт

общество

максут шадаев

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании цифрового паспорта гражданина и поручил подготовить необходимые документы к 1 мая 2023 года.С предложением о разработке указа, который регламентирует использование "цифрового паспорта" в России, в ходе совещания президента с правительством выступил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. По его словам, наравне с развитием других цифровых возможностей для россиян (полисы ОМС, карты болельщика и водительские удостоверения) министерство работает над технологией, которая позволит использовать смартфон вместо паспорта в ряде случаев.Шадаев попросил президента до 1 мая разработать указ, который это регламентирует и легализует.Читайте также на РИА Новости Крым:МВД приостановило оформление новых загранпаспортовНа госуслугах стали доступны новые сервисы для застрахованных по ОМСКогда в Крыму появятся цифровые медкарты

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, цифровой паспорт, паспорт, общество, максут шадаев, новости