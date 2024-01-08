Рейтинг@Mail.ru
Ребенок и трое взрослых погибли в массовом ДТП на трассе "Нева" - РИА Новости Крым, 08.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240108/rebenok-i-troe-vzroslykh-pogibli-v-massovom-dtp-na-trasse-neva-1134041971.html
Ребенок и трое взрослых погибли в массовом ДТП на трассе "Нева"
Ребенок и трое взрослых погибли в массовом ДТП на трассе "Нева" - РИА Новости Крым, 08.01.2024
Ребенок и трое взрослых погибли в массовом ДТП на трассе "Нева"
На скоростной трассе "Нева" столкнулись около 30 автомобилей, предварительно известно о четверых погибших, среди них ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T16:27
2024-01-08T16:42
дтп
москва
гибдд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124270742_0:35:1600:935_1920x0_80_0_0_e8083257c5f650b5c6c0f6eec3b9e24e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. На скоростной трассе "Нева" столкнулись около 30 автомобилей, предварительно известно о четверых погибших, среди них ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России. "В результате автоаварии, по предварительным данным, четыре человека погибли, в том числе один несовершеннолетний", – говорится в сообщении. По данным ведомства, ДТП произошло в 14.45 на новгородском участке скоростной магистрали "Нева" – на 526 км. Столкнулись около 30 автомобилей. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства ДТП. Движение в направлении Москвы перекрыто. Объезд организован на 545 километре, с выездом на ФАД М-10 "Россия", уточнили в полиции. Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту массового ДТП на трассе М-11, будет дана оценка содержанию дороги подрядчиком, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее сообщалось о гибели семи человек на Ставрополье, где маршрутка столкнулась с грузовиком. Читайте также на РИА Новости Крым:Лобовое столкновение в Крыму: погиб водитель Двое погибли, трое в реанимации - тройное ДТП на Ставрополье BMW Х5 вылетел с дороги и врезался в дерево: на Кубани погиб подросток
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124270742_128:0:1549:1066_1920x0_80_0_0_0bf71c010aed610a5172d1882307169d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, москва, гибдд
Ребенок и трое взрослых погибли в массовом ДТП на трассе "Нева"

Трое взрослых и ребенок погибли в массовом ДТП на скоростной магистрали "Нева"

16:27 08.01.2024 (обновлено: 16:42 08.01.2024)
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюПолицейская машина
Полицейская машина
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. На скоростной трассе "Нева" столкнулись около 30 автомобилей, предварительно известно о четверых погибших, среди них ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
"В результате автоаварии, по предварительным данным, четыре человека погибли, в том числе один несовершеннолетний", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, ДТП произошло в 14.45 на новгородском участке скоростной магистрали "Нева" – на 526 км. Столкнулись около 30 автомобилей.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства ДТП. Движение в направлении Москвы перекрыто. Объезд организован на 545 километре, с выездом на ФАД М-10 "Россия", уточнили в полиции.
Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту массового ДТП на трассе М-11, будет дана оценка содержанию дороги подрядчиком, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось о гибели семи человек на Ставрополье, где маршрутка столкнулась с грузовиком.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Лобовое столкновение в Крыму: погиб водитель
Двое погибли, трое в реанимации - тройное ДТП на Ставрополье
BMW Х5 вылетел с дороги и врезался в дерево: на Кубани погиб подросток
 
ДТПМоскваГИБДД
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:27Менее трети американцев довольны ситуацией в США при демократах у власти
18:22На трассе "Дон" под Ростовом ограниченно движение
17:41Киев снова атаковал Брянскую область беспилотниками
17:19Количество пострадавших автомобилей на трассе "Нева" растет
16:54На железной дороге в Нижнем Тагиле прозвучал "хлопок": что известно
16:29В Краснодарском крае рецидивист изрезал двух взрослых и девочку
16:27Ребенок и трое взрослых погибли в массовом ДТП на трассе "Нева"
16:157 человек погибли при столкновении грузовика и маршрутки на Ставрополье
15:53Три жизни новогодней елки в Крыму: что ждет деревья после праздников
15:22Минобороны Украины наворовало 1 млрд на бронежилетах для ВСУ
14:19На Крымском мосту растет очередь
14:01Потери ВСУ превысили 800 человек за сутки - все атаки провалены
13:42Крым ждет подъем уровня рек на 1,5 метра из-за обильных осадков
13:41Что есть вегетарианцам зимой: вкусно и полезно
13:09"Кинжалы" и не только: ВС РФ нанесли групповой удар по ВПК на Украине
13:02Киркоров отдаст свой гонорар пострадавшим от атак ВСУ белгородцам
12:43В Севастополе на магазинных кражах попался вор-рецидивист из Крыма
12:07В Москве на ВДНХ стартовал день Севастополя с участием Владимира Машкова
11:39В поддержку Путина собрали 1,3 млн подписей россиян
11:29Шпионили для СБУ: в ЛНР задержаны двое пособников киевского режима
Лента новостейМолния