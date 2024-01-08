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Ребенок и трое взрослых погибли в массовом ДТП на трассе "Нева"
Ребенок и трое взрослых погибли в массовом ДТП на трассе "Нева" - РИА Новости Крым, 08.01.2024
Ребенок и трое взрослых погибли в массовом ДТП на трассе "Нева"
На скоростной трассе "Нева" столкнулись около 30 автомобилей, предварительно известно о четверых погибших, среди них ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T16:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. На скоростной трассе "Нева" столкнулись около 30 автомобилей, предварительно известно о четверых погибших, среди них ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России. "В результате автоаварии, по предварительным данным, четыре человека погибли, в том числе один несовершеннолетний", – говорится в сообщении. По данным ведомства, ДТП произошло в 14.45 на новгородском участке скоростной магистрали "Нева" – на 526 км. Столкнулись около 30 автомобилей. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства ДТП. Движение в направлении Москвы перекрыто. Объезд организован на 545 километре, с выездом на ФАД М-10 "Россия", уточнили в полиции. Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту массового ДТП на трассе М-11, будет дана оценка содержанию дороги подрядчиком, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее сообщалось о гибели семи человек на Ставрополье, где маршрутка столкнулась с грузовиком. Читайте также на РИА Новости Крым:Лобовое столкновение в Крыму: погиб водитель Двое погибли, трое в реанимации - тройное ДТП на Ставрополье BMW Х5 вылетел с дороги и врезался в дерево: на Кубани погиб подросток
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дтп, москва, гибдд
Ребенок и трое взрослых погибли в массовом ДТП на трассе "Нева"
Трое взрослых и ребенок погибли в массовом ДТП на скоростной магистрали "Нева"
16:27 08.01.2024 (обновлено: 16:42 08.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. На скоростной трассе "Нева" столкнулись около 30 автомобилей, предварительно известно о четверых погибших, среди них ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
"В результате автоаварии, по предварительным данным, четыре человека погибли, в том числе один несовершеннолетний", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, ДТП произошло в 14.45 на новгородском участке скоростной магистрали "Нева" – на 526 км. Столкнулись около 30 автомобилей.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства ДТП. Движение в направлении Москвы перекрыто. Объезд организован на 545 километре, с выездом на ФАД М-10 "Россия", уточнили в полиции.
Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту массового ДТП на трассе М-11, будет дана оценка содержанию дороги подрядчиком, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось о гибели семи человек
на Ставрополье, где маршрутка столкнулась с грузовиком.
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