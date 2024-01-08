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Двое погибли, трое в реанимации - тройное ДТП на Ставрополье - РИА Новости Крым, 08.01.2024
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Двое погибли, трое в реанимации - тройное ДТП на Ставрополье
Двое погибли, трое в реанимации - тройное ДТП на Ставрополье - РИА Новости Крым, 08.01.2024
Двое погибли, трое в реанимации - тройное ДТП на Ставрополье
Выезд на встречную полосу стал причиной тройного ДТП. В нем два человека погибли, трое тяжело ранены. РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T09:26
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дтп
гибдд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Выезд на встречную полосу стал причиной тройного ДТП. В нем два человека погибли, трое тяжело ранены. Как сообщает Госавтоинспекция Ставрополья, происшествие случилось в Андроповском округе 7 января около 19 часов."Водитель автомобиля Daewoo Nexia по неустановленным пока причинам не справился с управлением, совершил наезд на тросовое ограждение, переехал ограждение, выехав на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2114, а затем касательное столкновение с автомобилем ГАЗель Соболь",- говорится в предоставленной в официальном Telegram-канале информации.От полученных травм скончались водитель Daewoo и пассажирка ВАЗа. Водитель и двое пассажиров ВАЗ-2114, мальчики 10 и 12 лет, с тяжелейшими травмами доставлены в реанимацию города Невинномысск. Следователи не исключают, что мужчина мог заснуть в пути. Проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:BMW Х5 вылетел с дороги и врезался в дерево: на Кубани погиб подростокЛобовое столкновение в Крыму: погиб водительЗанесло на встречку: три человека пострадали в ДТП под Белогорском
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дтп, гибдд, ставропольский край
Двое погибли, трое в реанимации - тройное ДТП на Ставрополье

На Ставрополье жертвами рецидивиста в тройном ДТП стали несколько человек

09:26 08.01.2024 (обновлено: 09:32 08.01.2024)
 
© МВД по Республике КрымСотрудники ГИБДД на участке дороги в районе Ангарского перевала
Сотрудники ГИБДД на участке дороги в районе Ангарского перевала
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Выезд на встречную полосу стал причиной тройного ДТП. В нем два человека погибли, трое тяжело ранены.
Как сообщает Госавтоинспекция Ставрополья, происшествие случилось в Андроповском округе 7 января около 19 часов.
"Водитель автомобиля Daewoo Nexia по неустановленным пока причинам не справился с управлением, совершил наезд на тросовое ограждение, переехал ограждение, выехав на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2114, а затем касательное столкновение с автомобилем ГАЗель Соболь",- говорится в предоставленной в официальном Telegram-канале информации.
От полученных травм скончались водитель Daewoo и пассажирка ВАЗа. Водитель и двое пассажиров ВАЗ-2114, мальчики 10 и 12 лет, с тяжелейшими травмами доставлены в реанимацию города Невинномысск.

"Погибший водитель Daewoo, 27-летний житель соседней республики, который за последние два года 10 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в основном за скорость", - подчеркивается в сообщении.

Следователи не исключают, что мужчина мог заснуть в пути. Проводится проверка.
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ДТПГИБДДСтавропольский край
 
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