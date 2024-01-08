https://crimea.ria.ru/20240108/dvoe-pogibli-troe-v-reanimatsii---troynoe-dtp-pod-stavropolem-1134037591.html

Двое погибли, трое в реанимации - тройное ДТП на Ставрополье

Двое погибли, трое в реанимации - тройное ДТП на Ставрополье - РИА Новости Крым, 08.01.2024

Двое погибли, трое в реанимации - тройное ДТП на Ставрополье

Выезд на встречную полосу стал причиной тройного ДТП. В нем два человека погибли, трое тяжело ранены. РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T09:26

2024-01-08T09:26

2024-01-08T09:32

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ставропольский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Выезд на встречную полосу стал причиной тройного ДТП. В нем два человека погибли, трое тяжело ранены. Как сообщает Госавтоинспекция Ставрополья, происшествие случилось в Андроповском округе 7 января около 19 часов."Водитель автомобиля Daewoo Nexia по неустановленным пока причинам не справился с управлением, совершил наезд на тросовое ограждение, переехал ограждение, выехав на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2114, а затем касательное столкновение с автомобилем ГАЗель Соболь",- говорится в предоставленной в официальном Telegram-канале информации.От полученных травм скончались водитель Daewoo и пассажирка ВАЗа. Водитель и двое пассажиров ВАЗ-2114, мальчики 10 и 12 лет, с тяжелейшими травмами доставлены в реанимацию города Невинномысск. Следователи не исключают, что мужчина мог заснуть в пути. Проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:BMW Х5 вылетел с дороги и врезался в дерево: на Кубани погиб подростокЛобовое столкновение в Крыму: погиб водительЗанесло на встречку: три человека пострадали в ДТП под Белогорском

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2024

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дтп, гибдд, ставропольский край