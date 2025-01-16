Экс-директор подшипникового завода похитил 800 млн на гособоронзаказе
Следком возбудил дело о хищении 800 миллионов рублей на гособоронзаказе
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Бывший директор по экономике и финансам "Десятого подшипникового завода" подозревается в мошенничестве на 800 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.
В ходе следствия установлено, что в 2021 году завод при исполнении гособоронзаказа заключил больше 70 договоров поставки подшипниковой продукции на предприятия оборонно-промышленного комплекса на общую сумму не менее 1,5 млрд рублей.
"В 2022 году путем необоснованного завышения цен на поставляемую продукцию и подлога документов экс-директор похитил не менее 800 млн рублей", - говорится в сообщении СК.
В настоящее время бывший директор завода находится под стражей. Расследование дела продолжается.
В ноябре прошлого года гендиректор управления специального строительства Минобороны России был арестован по обвинению в мошенничестве с госконтрактом.
Ранее в СК возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерала-майора Александра Оглоблина за получение взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа.
Также по подозрению в получении взятки были задержаны замминистра обороны России Тимур Иванов, начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, по статье о мошенничестве - экс-командующий 58-й армией Иван Попов.
Уголовные дела возбуждены также в отношении других чиновников военного ведомства. Как сообщал Следом, всего в России с начала прошлого года открыты 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа.
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