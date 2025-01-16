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Экс-директор подшипникового завода похитил 800 млн на гособоронзаказе - РИА Новости Крым, 16.01.2025
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Экс-директор подшипникового завода похитил 800 млн на гособоронзаказе
Экс-директор подшипникового завода похитил 800 млн на гособоронзаказе - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Экс-директор подшипникового завода похитил 800 млн на гособоронзаказе
Бывший директор по экономике и финансам "Десятого подшипникового завода" подозревается в мошенничестве на 800 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T13:03
2025-01-16T13:03
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
мошенничество
гособоронзаказ
новости
правосудие
уголовный кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Бывший директор по экономике и финансам "Десятого подшипникового завода" подозревается в мошенничестве на 800 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.В ходе следствия установлено, что в 2021 году завод при исполнении гособоронзаказа заключил больше 70 договоров поставки подшипниковой продукции на предприятия оборонно-промышленного комплекса на общую сумму не менее 1,5 млрд рублей.В настоящее время бывший директор завода находится под стражей. Расследование дела продолжается.В ноябре прошлого года гендиректор управления специального строительства Минобороны России был арестован по обвинению в мошенничестве с госконтрактом.Ранее в СК возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерала-майора Александра Оглоблина за получение взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа.Также по подозрению в получении взятки были задержаны замминистра обороны России Тимур Иванов, начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, по статье о мошенничестве - экс-командующий 58-й армией Иван Попов.Уголовные дела возбуждены также в отношении других чиновников военного ведомства. Как сообщал Следом, всего в России с начала прошлого года открыты 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СК установил факт хищения еще 24 объектов Минобороны в МосквеВ Кремле прокомментировали задержания в Минобороны РоссииЧто изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, мошенничество, гособоронзаказ, новости, правосудие, уголовный кодекс
Экс-директор подшипникового завода похитил 800 млн на гособоронзаказе

Следком возбудил дело о хищении 800 миллионов рублей на гособоронзаказе

13:03 16.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Бывший директор по экономике и финансам "Десятого подшипникового завода" подозревается в мошенничестве на 800 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.
В ходе следствия установлено, что в 2021 году завод при исполнении гособоронзаказа заключил больше 70 договоров поставки подшипниковой продукции на предприятия оборонно-промышленного комплекса на общую сумму не менее 1,5 млрд рублей.
"В 2022 году путем необоснованного завышения цен на поставляемую продукцию и подлога документов экс-директор похитил не менее 800 млн рублей", - говорится в сообщении СК.
В настоящее время бывший директор завода находится под стражей. Расследование дела продолжается.
В ноябре прошлого года гендиректор управления специального строительства Минобороны России был арестован по обвинению в мошенничестве с госконтрактом.
Ранее в СК возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерала-майора Александра Оглоблина за получение взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа.
Также по подозрению в получении взятки были задержаны замминистра обороны России Тимур Иванов, начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, по статье о мошенничестве - экс-командующий 58-й армией Иван Попов.
Уголовные дела возбуждены также в отношении других чиновников военного ведомства. Как сообщал Следом, всего в России с начала прошлого года открыты 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияМошенничествоГособоронзаказНовостиПравосудиеУголовный кодекс
 
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