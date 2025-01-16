https://crimea.ria.ru/20250116/eks-direktor-podshipnikovogo-zavoda-pokhitil-800-mln-na-gosoboronzakaze-1143394300.html

Экс-директор подшипникового завода похитил 800 млн на гособоронзаказе

Экс-директор подшипникового завода похитил 800 млн на гособоронзаказе - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Экс-директор подшипникового завода похитил 800 млн на гособоронзаказе

Бывший директор по экономике и финансам "Десятого подшипникового завода" подозревается в мошенничестве на 800 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T13:03

2025-01-16T13:03

2025-01-16T13:03

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

мошенничество

гособоронзаказ

новости

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уголовный кодекс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Бывший директор по экономике и финансам "Десятого подшипникового завода" подозревается в мошенничестве на 800 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.В ходе следствия установлено, что в 2021 году завод при исполнении гособоронзаказа заключил больше 70 договоров поставки подшипниковой продукции на предприятия оборонно-промышленного комплекса на общую сумму не менее 1,5 млрд рублей.В настоящее время бывший директор завода находится под стражей. Расследование дела продолжается.В ноябре прошлого года гендиректор управления специального строительства Минобороны России был арестован по обвинению в мошенничестве с госконтрактом.Ранее в СК возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерала-майора Александра Оглоблина за получение взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа.Также по подозрению в получении взятки были задержаны замминистра обороны России Тимур Иванов, начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, по статье о мошенничестве - экс-командующий 58-й армией Иван Попов.Уголовные дела возбуждены также в отношении других чиновников военного ведомства. Как сообщал Следом, всего в России с начала прошлого года открыты 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СК установил факт хищения еще 24 объектов Минобороны в МосквеВ Кремле прокомментировали задержания в Минобороны РоссииЧто изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, мошенничество, гособоронзаказ, новости, правосудие, уголовный кодекс