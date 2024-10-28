Еще один чиновник Минобороны получил уголовно дело за взятку
СК: чиновник Минобороны Оглоблин обвиняется в получении особо крупной взятки
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости Крым. Уголовное дело о 10-милионной взятке открыто в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил Российской Федерации генерала-майора Александра Оглоблина. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.
"По версии следствия, в 2016-2021 Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод "Телта" взятку в размере более 10 млн рублей за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России", - сказано в сообщении.
Оглобин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Фигурант заключен под стражу. Расследование продолжается.
По подозрению в получении взятки ранее задержаны заместитель министра обороны России Тимур Иванов, начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, по статье о мошенничестве - экс-командующий 58-й армией Иван Попов. Уголловные дела открыты также в отношении других чиновников МО. Как сообщал Следом, всего в России с начала года открыты 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа.
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