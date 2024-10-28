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Еще один чиновник Минобороны получил уголовно дело за взятку - РИА Новости Крым, 28.10.2024
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Еще один чиновник Минобороны получил уголовно дело за взятку
Еще один чиновник Минобороны получил уголовно дело за взятку - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Еще один чиновник Минобороны получил уголовно дело за взятку
Уголовное дело о 10-милионной взятке открыто в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил Российской... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T10:04
2024-10-28T10:04
министерство обороны рф
взятка
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
гособоронзаказ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости Крым. Уголовное дело о 10-милионной взятке открыто в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил Российской Федерации генерала-майора Александра Оглоблина. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.Оглобин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Фигурант заключен под стражу. Расследование продолжается.По подозрению в получении взятки ранее задержаны заместитель министра обороны России Тимур Иванов, начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, по статье о мошенничестве - экс-командующий 58-й армией Иван Попов. Уголловные дела открыты также в отношении других чиновников МО. Как сообщал Следом, всего в России с начала года открыты 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали задержания в Минобороны РоссииПесков прокомментировал арест замглавы Минобороны ИвановаЧто изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, взятка, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, гособоронзаказ
Еще один чиновник Минобороны получил уголовно дело за взятку

СК: чиновник Минобороны Оглоблин обвиняется в получении особо крупной взятки

10:04 28.10.2024
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости Крым. Уголовное дело о 10-милионной взятке открыто в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил Российской Федерации генерала-майора Александра Оглоблина. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.
"По версии следствия, в 2016-2021 Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод "Телта" взятку в размере более 10 млн рублей за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России", - сказано в сообщении.
Оглобин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Фигурант заключен под стражу. Расследование продолжается.
По подозрению в получении взятки ранее задержаны заместитель министра обороны России Тимур Иванов, начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, по статье о мошенничестве - экс-командующий 58-й армией Иван Попов. Уголловные дела открыты также в отношении других чиновников МО. Как сообщал Следом, всего в России с начала года открыты 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Министерство обороны РФВзяткаСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиГособоронзаказ
 
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