https://crimea.ria.ru/20241028/esche-odin-chinovnik-minoborony-poluchil-ugolovno-delo-za-vzyatku-1141394744.html

Еще один чиновник Минобороны получил уголовно дело за взятку

Еще один чиновник Минобороны получил уголовно дело за взятку - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Еще один чиновник Минобороны получил уголовно дело за взятку

Уголовное дело о 10-милионной взятке открыто в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил Российской... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T10:04

2024-10-28T10:04

2024-10-28T10:04

министерство обороны рф

взятка

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

гособоронзаказ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости Крым. Уголовное дело о 10-милионной взятке открыто в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил Российской Федерации генерала-майора Александра Оглоблина. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.Оглобин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Фигурант заключен под стражу. Расследование продолжается.По подозрению в получении взятки ранее задержаны заместитель министра обороны России Тимур Иванов, начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, по статье о мошенничестве - экс-командующий 58-й армией Иван Попов. Уголловные дела открыты также в отношении других чиновников МО. Как сообщал Следом, всего в России с начала года открыты 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали задержания в Минобороны РоссииПесков прокомментировал арест замглавы Минобороны ИвановаЧто изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, взятка, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, гособоронзаказ