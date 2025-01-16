https://crimea.ria.ru/20250116/terakt-v-otnoshenii-igorya-kirillova-zaderzhany-dvoe-figurantov-1143395951.html

Теракт в отношении Игоря Кириллова: задержаны двое фигурантов дела

Теракт в отношении Игоря Кириллова: задержаны двое фигурантов дела - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Теракт в отношении Игоря Кириллова: задержаны двое фигурантов дела

Установлена причастность еще двух мужчин к теракту в Москве, в котором погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T14:15

2025-01-16T14:15

2025-01-16T14:36

дмитрий кириллов

теракт

убийство

москва

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

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войска рхбз

правосудие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Установлена причастность еще двух мужчин к теракту в Москве, в котором погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.Ранее по горячим следам во взаимодействии с сотрудниками ФСБ и МВД России был установлен исполнитель преступления Ахмаджон Курбонов.По информации Следкома, в этом месте исполнитель должен был укрыться после совершения теракта."Денежные средства для оплаты аренды куратор неоднократно переводил на счет Точиева. При этом Падиев лично ездил в этот хостел, произвел оплату и осуществил видеосъемку внутри помещения и внешней обстановки на месте", - отметила официальный представитель СК Светлана Петренко.По ее информации, ключи от убежища Курбонову передали в одном из торговых центров Москвы. Продление аренды комнаты оплачивал Точиев.Когда теракт был совершен, по информации следствия, организатор преступления сообщил Курбонову адрес комнаты, арендованной для него. По пути следования туда исполнитель и был задержан сотрудниками полиции.Точиев и Падиев задержаны, им предъявлены обвинения в совершении террористического акта организованной группой (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ). Перед судом возбуждены ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу.На данный момент расследование продолжается, ФСБ совместно с МВД России устанавливают заказчиков и организаторов теракта, а также других причастных к подготовке и осуществлению убийства.Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин об убийстве Кириллова: преступная суть киевского режима очевиднаЗапугать россиян не выйдет - Медведев о гибели Игоря КирилловаНе прятался за спинами: заявления МИД и Совфеда после гибели Кириллова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий кириллов, теракт, убийство, москва, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, войска рхбз, правосудие