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Теракт в отношении Игоря Кириллова: задержаны двое фигурантов дела
Теракт в отношении Игоря Кириллова: задержаны двое фигурантов дела - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Теракт в отношении Игоря Кириллова: задержаны двое фигурантов дела
Установлена причастность еще двух мужчин к теракту в Москве, в котором погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T14:15
2025-01-16T14:15
2025-01-16T14:36
дмитрий кириллов
теракт
убийство
москва
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
новости
войска рхбз
правосудие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Установлена причастность еще двух мужчин к теракту в Москве, в котором погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.Ранее по горячим следам во взаимодействии с сотрудниками ФСБ и МВД России был установлен исполнитель преступления Ахмаджон Курбонов.По информации Следкома, в этом месте исполнитель должен был укрыться после совершения теракта."Денежные средства для оплаты аренды куратор неоднократно переводил на счет Точиева. При этом Падиев лично ездил в этот хостел, произвел оплату и осуществил видеосъемку внутри помещения и внешней обстановки на месте", - отметила официальный представитель СК Светлана Петренко.По ее информации, ключи от убежища Курбонову передали в одном из торговых центров Москвы. Продление аренды комнаты оплачивал Точиев.Когда теракт был совершен, по информации следствия, организатор преступления сообщил Курбонову адрес комнаты, арендованной для него. По пути следования туда исполнитель и был задержан сотрудниками полиции.Точиев и Падиев задержаны, им предъявлены обвинения в совершении террористического акта организованной группой (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ). Перед судом возбуждены ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу.На данный момент расследование продолжается, ФСБ совместно с МВД России устанавливают заказчиков и организаторов теракта, а также других причастных к подготовке и осуществлению убийства.Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин об убийстве Кириллова: преступная суть киевского режима очевиднаЗапугать россиян не выйдет - Медведев о гибели Игоря КирилловаНе прятался за спинами: заявления МИД и Совфеда после гибели Кириллова
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дмитрий кириллов, теракт, убийство, москва, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, войска рхбз, правосудие
Теракт в отношении Игоря Кириллова: задержаны двое фигурантов дела
Задержаны еще два фигуранта по делу о теракте в отношении Игоря Кириллова - Следком
14:15 16.01.2025 (обновлено: 14:36 16.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Установлена причастность еще двух мужчин к теракту в Москве, в котором погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
Ранее по горячим следам во взаимодействии с сотрудниками ФСБ и МВД России был установлен исполнитель
преступления Ахмаджон Курбонов.
"В настоящее время установлена причастность к совершению теракта Батухана Точиева и Рамазана Падиева. В ноябре 2024 года Точиев и Падиев, действуя по указанию пока неустановленного куратора, через интернет арендовали для Курбонова комнату в хостеле в Московской области", - говорится в сообщении.
По информации Следкома, в этом месте исполнитель должен был укрыться после совершения теракта.
"Денежные средства для оплаты аренды куратор неоднократно переводил на счет Точиева. При этом Падиев лично ездил в этот хостел, произвел оплату и осуществил видеосъемку внутри помещения и внешней обстановки на месте", - отметила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По ее информации, ключи от убежища Курбонову передали в одном из торговых центров Москвы. Продление аренды комнаты оплачивал Точиев.
Когда теракт был совершен, по информации следствия, организатор преступления сообщил Курбонову адрес комнаты, арендованной для него. По пути следования туда исполнитель и был задержан сотрудниками полиции.
Точиев и Падиев задержаны, им предъявлены обвинения в совершении террористического акта организованной группой (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ). Перед судом возбуждены ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу.
На данный момент расследование продолжается, ФСБ совместно с МВД России устанавливают заказчиков и организаторов теракта, а также других причастных к подготовке и осуществлению убийства.
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли
начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте
, убийстве и незаконном обороте оружия.
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