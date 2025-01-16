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Сотня улиц Феодосии останется без воды - РИА Новости Крым, 16.01.2025
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Сотня улиц Феодосии останется без воды
Сотня улиц Феодосии останется без воды - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Сотня улиц Феодосии останется без воды
Почти 100 улиц и переулков Феодосии останутся в четверг без водоснабжения. Об этом предупреждает предприятие "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T14:34
2025-01-16T14:38
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Почти 100 улиц и переулков Феодосии останутся в четверг без водоснабжения. Об этом предупреждает предприятие "Вода Крыма".Без воды останутся потребители, проживающие на следующих улицах: Володарского, Краснодарская, Грина, Киевская, Челнокова, Боевая, Русская, Революционная, Вересаева, Советская, Куйбышева, Карла Маркса, Пушкина, Мокроуса, Обуховой, Семашко, 3-го Кавалерийского корпуса, 30-й Стрелковой дивизии, Земская, Украинская, Симферопольское Шоссе, Кирова, Назукина, Коробкова, Десантников, Победы,1 Мая, Стамова, Горбачева, Федько, Свободы, Октябрьская, Халтурина, Разина, Осоавиахима, Караимская, Морская, Ленина, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова, Восточная, Шмидта, Краснобаева, Тимирязева, Борисова, Поперечная, Очаковская, Гоголя, Чехова, Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, Горького, Циолковского, Корабельная, Щорса, Желябова, 8-го Марта, Старокарантинная, Новокарантинная, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Потемкинская, Рабочая, Горная.Также подачу воды приостановят в следующих переулках: 1-й-2-й-3-й Щебетовский, Воинский, Славянский, Беломорский, Пономаревой, Мопровский, Андреевский, Свердлова, Конечный, Димитрова, Пролетарский, Нахимова, Шмидта, Циолковского, Бульварный, Форштадтский, Потемкина, Очаковский, Айвазовского, Фонтанный, Узкий, Фурманова.Воды не будет и на проспекте Айвазовского, в тупике Кирпичном, на площади Фонтанной, на Адмиральском бульваре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасовКакое водохранилище стратегически важно для КрымаКогда закончат реконструкцию магистрального водовода в Севастополе
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Сотня улиц Феодосии останется без воды

В Феодосии почти 100 улиц останутся без воды из-за аварии на сетях

14:34 16.01.2025 (обновлено: 14:38 16.01.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Почти 100 улиц и переулков Феодосии останутся в четверг без водоснабжения. Об этом предупреждает предприятие "Вода Крыма".
"С 22:00 16 января ориентировочно до 05:00 17 января в связи с заменой вышедшей из строя запорной арматуры будет снижено давление, возможны перебои, частичное или полное отсутствие воды", - говорится в сообщении.
Без воды останутся потребители, проживающие на следующих улицах: Володарского, Краснодарская, Грина, Киевская, Челнокова, Боевая, Русская, Революционная, Вересаева, Советская, Куйбышева, Карла Маркса, Пушкина, Мокроуса, Обуховой, Семашко, 3-го Кавалерийского корпуса, 30-й Стрелковой дивизии, Земская, Украинская, Симферопольское Шоссе, Кирова, Назукина, Коробкова, Десантников, Победы,1 Мая, Стамова, Горбачева, Федько, Свободы, Октябрьская, Халтурина, Разина, Осоавиахима, Караимская, Морская, Ленина, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова, Восточная, Шмидта, Краснобаева, Тимирязева, Борисова, Поперечная, Очаковская, Гоголя, Чехова, Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, Горького, Циолковского, Корабельная, Щорса, Желябова, 8-го Марта, Старокарантинная, Новокарантинная, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Потемкинская, Рабочая, Горная.
Также подачу воды приостановят в следующих переулках: 1-й-2-й-3-й Щебетовский, Воинский, Славянский, Беломорский, Пономаревой, Мопровский, Андреевский, Свердлова, Конечный, Димитрова, Пролетарский, Нахимова, Шмидта, Циолковского, Бульварный, Форштадтский, Потемкина, Очаковский, Айвазовского, Фонтанный, Узкий, Фурманова.
Воды не будет и на проспекте Айвазовского, в тупике Кирпичном, на площади Фонтанной, на Адмиральском бульваре.
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