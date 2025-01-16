https://crimea.ria.ru/20250116/na-dorogakh-kryma-budut-lovit-netrezvykh-voditeley-1143388322.html

На дорогах Крыма будут ловить нетрезвых водителей

На дорогах Крыма будут ловить нетрезвых водителей - РИА Новости Крым, 16.01.2025

На дорогах Крыма будут ловить нетрезвых водителей

В Крыму с 17 по 19 января пройдет оперативно-профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель". Об этом предупреждает пресс-служба Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T11:17

2025-01-16T11:17

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ситуация на дорогах крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Крыму с 17 по 19 января пройдет оперативно-профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель". Об этом предупреждает пресс-служба Госавтоинспекции региона.Автомобили будут останавливать в специальных остановочных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. Состояние каждого водителя оценят по визуальным признакам. При достаточных основаниях полагать нетрезвое состояние водителя последуют процессуальные действия.Правоохранители напоминают о том, что управление транспортным средством в состоянии опьянения, передача управления лицу в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования несут за собой административную ответственность в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет."За повторное совершение в течение года указанных выше правонарушений предусмотрена уголовная ответственность", - напомнили в Госавтоинспекции.Начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко ранее сообщал, что за полгода на полуострове было зафиксировано почти 3,5 тысяч случаев управления транспортом в состоянии опьянения – как алкогольного, так и наркотического. Из них 484 случая – повторно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поймали пьяного водителя рейсового автобуса с пассажирамиДТП на чужом внедорожнике - двое крымчан получили сроки за "пьяный" угонПьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Краснодаре

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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