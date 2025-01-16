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На дорогах Крыма будут ловить нетрезвых водителей
На дорогах Крыма будут ловить нетрезвых водителей - РИА Новости Крым, 16.01.2025
На дорогах Крыма будут ловить нетрезвых водителей
В Крыму с 17 по 19 января пройдет оперативно-профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель". Об этом предупреждает пресс-служба Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T11:17
2025-01-16T11:17
2025-01-16T11:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Крыму с 17 по 19 января пройдет оперативно-профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель". Об этом предупреждает пресс-служба Госавтоинспекции региона.Автомобили будут останавливать в специальных остановочных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. Состояние каждого водителя оценят по визуальным признакам. При достаточных основаниях полагать нетрезвое состояние водителя последуют процессуальные действия.Правоохранители напоминают о том, что управление транспортным средством в состоянии опьянения, передача управления лицу в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования несут за собой административную ответственность в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет."За повторное совершение в течение года указанных выше правонарушений предусмотрена уголовная ответственность", - напомнили в Госавтоинспекции.Начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко ранее сообщал, что за полгода на полуострове было зафиксировано почти 3,5 тысяч случаев управления транспортом в состоянии опьянения – как алкогольного, так и наркотического. Из них 484 случая – повторно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поймали пьяного водителя рейсового автобуса с пассажирамиДТП на чужом внедорожнике - двое крымчан получили сроки за "пьяный" угонПьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Краснодаре
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госавтоинспекция крыма, крым, новости крыма, водители, закон и право, безопасность
На дорогах Крыма будут ловить нетрезвых водителей
На дорогах Крыма проведут профилактические рейды "Нетрезвый водитель"
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Крыму с 17 по 19 января пройдет оперативно-профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель". Об этом предупреждает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
"При проведении рейдов инспекторы ДПС наряду с обычным несением службы будут использовать так называемый метод "массовой проверки", суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру", - рассказали в пресс-службе.
Автомобили будут останавливать в специальных остановочных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. Состояние каждого водителя оценят по визуальным признакам. При достаточных основаниях полагать нетрезвое состояние водителя последуют процессуальные действия.
Правоохранители напоминают о том, что управление транспортным средством в состоянии опьянения, передача управления лицу в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования несут за собой административную ответственность в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.
"За повторное совершение в течение года указанных выше правонарушений предусмотрена уголовная ответственность", - напомнили в Госавтоинспекции.
Начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко ранее сообщал, что за полгода на полуострове было зафиксировано почти 3,5 тысяч случаев
управления транспортом в состоянии опьянения – как алкогольного, так и наркотического. Из них 484 случая – повторно.
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