Рейтинг@Mail.ru
В Ялте развернут лаборатории для выявления нефтепродуктов в воде и рыбе - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250116/v-yalte-razvernut-laboratorii-dlya-vyyavleniya-nefteproduktov-v-vode-i-rybe-1143386958.html
В Ялте развернут лаборатории для выявления нефтепродуктов в воде и рыбе
В Ялте развернут лаборатории для выявления нефтепродуктов в воде и рыбе - РИА Новости Крым, 16.01.2025
В Ялте развернут лаборатории для выявления нефтепродуктов в воде и рыбе
Специальную лабораторию по выявлению нефтепродуктов в морской воде, воздухе и морепродуктах разворачивают в Ялте. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T10:24
2025-01-16T10:33
роспотребнадзор
анна попова
ялта
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
новости
новости крыма
экология
рыба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1b/1142959987_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_822374a970556a1b1886c4d7cf979a15.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Специальную лабораторию по выявлению нефтепродуктов в морской воде, воздухе и морепродуктах разворачивают в Ялте. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 24".По ее словам, уже действующие лаборатории в городе дооснастят и создадут на их базе специализированные лабораторные хабы.Она также уточнила, что с первых дней ЧС после крушения танкеров в Керченском проливе в Крыму круглосуточно работают представители научно-исследовательских институтов. В Роспотребнадзоре рекомендуют не вылавливать рыбу в районах, где отмечается загрязнение воды нефтепродуктами, а также проверять улов на наличие посторонних запахов или изменений в цвете и текстуре. В случае подозрений на то, что рыба может быть заражена, обратиться в лаборатории Роспотребнадзора для проведения анализа.Министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова сообщила, что новые мазутные загрязнения акватории обнаружены в Ялте и в районе острова Тузла.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.В море в результате ЧП попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Ликвидация разлива продолжается в морской акватории, а также на побережье Крыма и Краснодарского края. На Черноморском побережье по состоянию на 15 января собрано почти 165 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Месяц после ЧП в Керченском проливе: что происходит в Крыму и на КубаниПутин поручил создать федеральный штаб по ликвидации разлива мазутаНовый способ сбора мазута применили на практике в Крыму
ялта
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1b/1142959987_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_a5b1155be6faca72512508deb99cc12e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роспотребнадзор, анна попова, ялта, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, новости, новости крыма, экология, рыба, черное море
В Ялте развернут лаборатории для выявления нефтепродуктов в воде и рыбе

В Ялте развернут спецлаборатории по выявлению нефтепродуктов в воде и морепродуктах

10:24 16.01.2025 (обновлено: 10:33 16.01.2025)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Специальную лабораторию по выявлению нефтепродуктов в морской воде, воздухе и морепродуктах разворачивают в Ялте. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 24".
"В Ялте будут работать специализированные лаборатории, которые будут соответствовать самым последним мировым стандартам. В них смогут определять самые маленькие концентрации всех вариантов нефтепродуктов в различной воде, воздухе, пищевых продуктах, морепродуктах – рыбе", - сказала Анна Попова.
По ее словам, уже действующие лаборатории в городе дооснастят и создадут на их базе специализированные лабораторные хабы.
"Мы развиваем их, создаем специализированные лабораторные хабы, которые будут работать на всю территорию, чтобы не возить пробы ни в Краснодар, ни в Ростов-на Дону, ни в Москву. Таким образом ускоряя проведение всех исследований" - подчеркнула глава Роспотебнадзора.
Она также уточнила, что с первых дней ЧС после крушения танкеров в Керченском проливе в Крыму круглосуточно работают представители научно-исследовательских институтов.
В Роспотребнадзоре рекомендуют не вылавливать рыбу в районах, где отмечается загрязнение воды нефтепродуктами, а также проверять улов на наличие посторонних запахов или изменений в цвете и текстуре. В случае подозрений на то, что рыба может быть заражена, обратиться в лаборатории Роспотребнадзора для проведения анализа.
Министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова сообщила, что новые мазутные загрязнения акватории обнаружены в Ялте и в районе острова Тузла.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
В море в результате ЧП попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Ликвидация разлива продолжается в морской акватории, а также на побережье Крыма и Краснодарского края. На Черноморском побережье по состоянию на 15 января собрано почти 165 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
Для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Месяц после ЧП в Керченском проливе: что происходит в Крыму и на Кубани
Путин поручил создать федеральный штаб по ликвидации разлива мазута
Новый способ сбора мазута применили на практике в Крыму
 
РоспотребнадзорАнна ПоповаЯлтаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаНовостиНовости КрымаЭкологияРыбаЧерное море
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:43Защитники земли русской: история Судакского десанта
13:36В Крыму за год поймали более 7000 нетрезвых водителей
13:25Канатную дорогу на Ай-Петри закрывают до апреля
13:12Новости СВО: потери украинских войск превысили 1600 человек в сутки
13:03Экс-директор подшипникового завода похитил 800 млн на гособоронзаказе
13:00Куренков: ситуация с выбросом мазута в Севастополе контролируемая
12:40Пожар в Воронеже на нефтебазе - развернут штаб по ликвидации ЧП
12:33Статистика: объем онлайн-покупок автобусных билетов в Крыму вырос втрое
12:23Севастополь могут включить в зону ЧС федерального характера
12:21В ДТП на дорогах Крыма уменьшилось число погибших
12:15Выброс мазута в Севастополе - собрано 170 тонн загрязненного грунта
11:46Алушта и села на севере Крыма частично обесточены
11:39Крещенские купания: как встретят праздник в Новом Херсонесе
11:17На дорогах Крыма будут ловить нетрезвых водителей
11:05Власти Ялты рассказали о ситуации с выбросами мазута
11:00В Ялте выявили нелегальных мигрантов
10:53В Евпатории будет громко
10:38Безопасна ли черноморская рыба после разлива мазута
10:30В воздухе на Черноморском побережье не выявлено отклонений от нормы
10:24В Ялте развернут лаборатории для выявления нефтепродуктов в воде и рыбе
Лента новостейМолния