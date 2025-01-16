https://crimea.ria.ru/20250116/v-yalte-razvernut-laboratorii-dlya-vyyavleniya-nefteproduktov-v-vode-i-rybe-1143386958.html

В Ялте развернут лаборатории для выявления нефтепродуктов в воде и рыбе

В Ялте развернут лаборатории для выявления нефтепродуктов в воде и рыбе - РИА Новости Крым, 16.01.2025

В Ялте развернут лаборатории для выявления нефтепродуктов в воде и рыбе

Специальную лабораторию по выявлению нефтепродуктов в морской воде, воздухе и морепродуктах разворачивают в Ялте. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T10:24

2025-01-16T10:24

2025-01-16T10:33

роспотребнадзор

анна попова

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Специальную лабораторию по выявлению нефтепродуктов в морской воде, воздухе и морепродуктах разворачивают в Ялте. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 24".По ее словам, уже действующие лаборатории в городе дооснастят и создадут на их базе специализированные лабораторные хабы.Она также уточнила, что с первых дней ЧС после крушения танкеров в Керченском проливе в Крыму круглосуточно работают представители научно-исследовательских институтов. В Роспотребнадзоре рекомендуют не вылавливать рыбу в районах, где отмечается загрязнение воды нефтепродуктами, а также проверять улов на наличие посторонних запахов или изменений в цвете и текстуре. В случае подозрений на то, что рыба может быть заражена, обратиться в лаборатории Роспотребнадзора для проведения анализа.Министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова сообщила, что новые мазутные загрязнения акватории обнаружены в Ялте и в районе острова Тузла.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.В море в результате ЧП попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Ликвидация разлива продолжается в морской акватории, а также на побережье Крыма и Краснодарского края. На Черноморском побережье по состоянию на 15 января собрано почти 165 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Месяц после ЧП в Керченском проливе: что происходит в Крыму и на КубаниПутин поручил создать федеральный штаб по ликвидации разлива мазутаНовый способ сбора мазута применили на практике в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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