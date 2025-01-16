https://crimea.ria.ru/20250116/vybros-mazuta-v-sevastopole---sobrano-170-tonn-zagryaznennogo-grunta-1143392743.html

Выброс мазута в Севастополе - собрано 170 тонн загрязненного грунта

Выброс мазута в Севастополе - собрано 170 тонн загрязненного грунта - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Выброс мазута в Севастополе - собрано 170 тонн загрязненного грунта

С начала ликвидации разлива мазута на побережье Севастополя собрали более 170 тонн загрязненного грунта. Такую статистику привел в четверг губернатор города... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T12:15

2025-01-16T12:15

2025-01-16T12:15

крым

севастополь

разлив нефтепродуктов в черном море

новости крыма

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. С начала ликвидации разлива мазута на побережье Севастополя собрали более 170 тонн загрязненного грунта. Такую статистику привел в четверг губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, на реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся шесть птиц.Основные работы сегодня продолжаются на Северной стороне, в районе Качи, где ранее установили большие палатки для волонтеров. Собранные мешки поднимает тяжелая техника. Обследование береговой линии и акватории продолжается, уточнил губернатор.По состоянию на 15 января на всем черноморском побережье собрано почти 165 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта, сообщали в МЧС России. Новые мазутные загрязнения акватории обнаружены в Ялте и в районе острова Тузла, сообщила в четверг министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение возле Керченского пролива во время шторма 15 декабря. В море в результате ЧП вылилось порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Ликвидация разлива продолжается в морской акватории, а также на побережье Крыма, Севастополя и Кубани.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Месяц после ЧП в Керченском проливе: что происходит в Крыму и на КубаниВ воздухе на Черноморском побережье не выявлено отклонений от нормыБезопасна ли черноморская рыба после разлива мазута

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, разлив нефтепродуктов в черном море, новости крыма, разлив мазута, михаил развожаев