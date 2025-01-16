Выброс мазута в Севастополе - собрано 170 тонн загрязненного грунта
В Севастополе собрали более 170 тонн загрязненного грунта - Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевЛиквидация мазута с побережья Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. С начала ликвидации разлива мазута на побережье Севастополя собрали более 170 тонн загрязненного грунта. Такую статистику привел в четверг губернатор города Михаил Развожаев.
"За все время работ вывезли 170,96 тонны загрязненного мазутом грунта. Продолжается вывоз мешков с побережья", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его данным, на реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся шесть птиц.
Основные работы сегодня продолжаются на Северной стороне, в районе Качи, где ранее установили большие палатки для волонтеров. Собранные мешки поднимает тяжелая техника. Обследование береговой линии и акватории продолжается, уточнил губернатор.
По состоянию на 15 января на всем черноморском побережье собрано почти 165 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта, сообщали в МЧС России. Новые мазутные загрязнения акватории обнаружены в Ялте и в районе острова Тузла, сообщила в четверг министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение возле Керченского пролива во время шторма 15 декабря. В море в результате ЧП вылилось порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Ликвидация разлива продолжается в морской акватории, а также на побережье Крыма, Севастополя и Кубани.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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