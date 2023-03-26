https://crimea.ria.ru/20230326/kakie-tovary-nelzya-vernut-prodavtsu--rospotrebnadzor-1127714510.html

Какие товары нельзя вернуть продавцу – Роспотребнадзор

Какие товары нельзя вернуть продавцу – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 26.03.2023

Какие товары нельзя вернуть продавцу – Роспотребнадзор

Не все категории товаров являются возвратными. Так, в магазин нельзя вернуть бытовую технику, если она находится в полной исправности и все в ней соответствует... РИА Новости Крым, 26.03.2023

2023-03-26T18:45

2023-03-26T18:45

2023-03-26T18:45

роспотребнадзор

совет эксперта

общество

защита прав потребителей

виктория воронова

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Не все категории товаров являются возвратными. Так, в магазин нельзя вернуть бытовую технику, если она находится в полной исправности и все в ней соответствует заявленным качественным характеристикам. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.Кроме того, невозвратными являются лекарственные средства. В случае, "если лекарство приобретено и чек выдали, на этом сделка завершена".По данным зампредседателя совета регионального отделения "Объединения потребителей России" Надежды Анельчук, в перечень невозвратных товаров помимо практически всей бытовой техники также входят парфюмерия, косметика, ювелирные украшения, цветы, трикотажная, чулочно-носочная продукция, нижнее белье, товары личной гигиены, маникюрные и парикмахерские инструменты, периодические издания, растения, животные, мебельные гарнитуры. Детские электронные игрушки подлежат возврату только в случае дефекта.Проще всего вернуть в магазин одежду, обувь, детские игрушки, которые не являются технически сложными. Но и для этого нужны основания.Возврату подлежат товары, в том числе купленные на распродаже или по акции.Однако в случае, если товар был заказан через интернет и при получении не удовлетворил заказчика, он может быть возвращен продавцу без объяснения причин в течение семи дней. У интернет-торговли не существует списка невозвратных товаров, напомнила эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымским фермерам помогут зайти в крупные торговые сетиКак покупать в интернете правильно и не нарваться на мошенниковЧто заставляет тратить последние деньги на ненужные вещи – эксперт

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, совет эксперта, общество, защита прав потребителей, виктория воронова, крым, новости крыма