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Какие товары нельзя вернуть продавцу – Роспотребнадзор
Какие товары нельзя вернуть продавцу – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 26.03.2023
Какие товары нельзя вернуть продавцу – Роспотребнадзор
Не все категории товаров являются возвратными. Так, в магазин нельзя вернуть бытовую технику, если она находится в полной исправности и все в ней соответствует... РИА Новости Крым, 26.03.2023
2023-03-26T18:45
2023-03-26T18:45
2023-03-26T18:45
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защита прав потребителей
виктория воронова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Не все категории товаров являются возвратными. Так, в магазин нельзя вернуть бытовую технику, если она находится в полной исправности и все в ней соответствует заявленным качественным характеристикам. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.Кроме того, невозвратными являются лекарственные средства. В случае, "если лекарство приобретено и чек выдали, на этом сделка завершена".По данным зампредседателя совета регионального отделения "Объединения потребителей России" Надежды Анельчук, в перечень невозвратных товаров помимо практически всей бытовой техники также входят парфюмерия, косметика, ювелирные украшения, цветы, трикотажная, чулочно-носочная продукция, нижнее белье, товары личной гигиены, маникюрные и парикмахерские инструменты, периодические издания, растения, животные, мебельные гарнитуры. Детские электронные игрушки подлежат возврату только в случае дефекта.Проще всего вернуть в магазин одежду, обувь, детские игрушки, которые не являются технически сложными. Но и для этого нужны основания.Возврату подлежат товары, в том числе купленные на распродаже или по акции.Однако в случае, если товар был заказан через интернет и при получении не удовлетворил заказчика, он может быть возвращен продавцу без объяснения причин в течение семи дней. У интернет-торговли не существует списка невозвратных товаров, напомнила эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымским фермерам помогут зайти в крупные торговые сетиКак покупать в интернете правильно и не нарваться на мошенниковЧто заставляет тратить последние деньги на ненужные вещи – эксперт
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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роспотребнадзор, совет эксперта, общество, защита прав потребителей, виктория воронова, крым, новости крыма
Какие товары нельзя вернуть продавцу – Роспотребнадзор
Роспотребнадзор: какие товары нельзя вернуть в магазин
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Не все категории товаров являются возвратными. Так, в магазин нельзя вернуть бытовую технику, если она находится в полной исправности и все в ней соответствует заявленным качественным характеристикам. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.
"Есть перечень товаров непродовольственных, которые обмену не подлежат. Этот перечень действует с 1992 года, сейчас в нем 14 наименований, периодически туда вносят новые виды товаров. К невозвратным относятся технически сложные бытовые товары, бытовая техника, на которую установлен гарантийный срок от года и более. Если эти товары качественные, и нигде их недостаток не проявился в течение 14 дней, то потребитель их вернуть не сможет", - сказала Воронова.
Кроме того, невозвратными являются лекарственные средства. В случае, "если лекарство приобретено и чек выдали, на этом сделка завершена".
По данным зампредседателя совета регионального отделения "Объединения потребителей России" Надежды Анельчук, в перечень невозвратных товаров
помимо практически всей бытовой техники также входят парфюмерия, косметика, ювелирные украшения, цветы, трикотажная, чулочно-носочная продукция, нижнее белье, товары личной гигиены, маникюрные и парикмахерские инструменты, периодические издания, растения, животные, мебельные гарнитуры. Детские электронные игрушки подлежат возврату только в случае дефекта.
Проще всего вернуть в магазин одежду, обувь, детские игрушки, которые не являются технически сложными. Но и для этого нужны основания.
Возврату подлежат товары, в том числе купленные на распродаже
или по акции.
"Если в товаре все же будет недостаток, то никаких ограничений по возврату товара для потребителей нет независимо от того, приобретен он в дни скидок или без скидок", - подытожила Анельчук, отметив, что стоит отличать скидку от уценки - когда покупатели изначально проинформированы о дефекте товара.
Однако в случае, если товар был заказан через интернет и при получении не удовлетворил заказчика, он может быть возвращен продавцу без объяснения причин в течение семи дней. У интернет-торговли не существует списка невозвратных товаров, напомнила эксперт.
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