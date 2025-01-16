https://crimea.ria.ru/20250116/sokhranil-ukrainu-i-ukrepil-nato-bayden-vystupil-s-proschalnoy-rechyu-1143384287.html

Сохранил Украину и укрепил НАТО: Байден выступил с прощальной речью

Сохранил Украину и укрепил НАТО: Байден выступил с прощальной речью - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Сохранил Украину и укрепил НАТО: Байден выступил с прощальной речью

Уходящий с поста президента США Джо Байден обратился к американцам с прощальной речью, в которой перечислил свои заслуги за время президентского срока. РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T06:26

2025-01-16T06:26

2025-01-16T06:30

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Уходящий с поста президента США Джо Байден обратился к американцам с прощальной речью, в которой перечислил свои заслуги за время президентского срока.Как пишет РИА Новости, его выступление заняло порядка 15 минут. В своей речи Байден ни разу не упомянул российско-американские отношения, однако затронул укрепление НАТО и поддержку Украины.Байден также заявил, что благодаря его администрации был создан план сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Уходящий глава Белого дома также заявил, что США "опередили Китай в конкурентной борьбе", однако внутри страны растет экономическое неравенство, богатства сконцентрированы в руках меньшинства. Кроме того, он предложил внести в Конституцию поправки, чтобы президенты не могли уходить от ответственности за преступления. По его мнению, американцев захлестнула лавина дезинформации, что создает условия для злоупотребления властью.В завершение речи Байден пожелал удачи администрации своего преемника Дональда Трампа.Полномочия Байдена истекают на этой неделе. Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января – он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократов.13 января Байден выступил с финальной речью по вопросам внешней политики США. Она длилась чуть менее 30 минут, уходящий глава Белого дома затронул темы конфликта на Украине и ядерной конфронтации с Россией.По мнению политолога, члена Общественной палаты России Александра Асафова, выступление Байдена стоит оценивать как "произведение наивного искусства", его ментальные проблемы стали очевидной легендой.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Произведение наивного искусства: эксперт о финальной речи БайденаБайден признал риски ядерной войны с РоссиейТяжелое наследие Байдена: как США аукнутся санкции против России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, политика, в мире, новости, нато, украина