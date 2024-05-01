https://crimea.ria.ru/20240501/v-sevastopole-ostanovilis-paromy-1136970879.html
В Севастополе остановились паромы
В Севастополе остановились паромы - РИА Новости Крым, 01.05.2024
В Севастополе остановились паромы
В Севастополе из-за неблагоприятных погодных условий остановили движение паромов между Артбухтой и Северной стороной. Об этом сообщили в департаменте городского РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T11:41
2024-05-01T11:41
2024-05-01T11:45
севастополь
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
погода в крыму
штормовое предупреждение
логистика
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0b/1128660471_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_23073651df49fe45388f3913d3061254.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за неблагоприятных погодных условий остановили движение паромов между Артбухтой и Северной стороной. Об этом сообщили в департаменте городского транспорта.На территории полуострова 1 мая объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Спасатели предупреждают, что такие неблагоприятные погодные условия могу стать причиной аварий на объектах энергетики и ЖКХ, а также повлиять на транспортное сообщение. Жителей призывают к осторожности.
https://crimea.ria.ru/20240428/kakaya-pogoda-zhdet-krymchan-na-pervomay-i-paskhu---prognoz-fobos-1136881430.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0b/1128660471_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a021d8e8251b04c7189fa189f2235f3c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, погода в крыму, штормовое предупреждение, логистика, новости крыма
В Севастополе остановились паромы
В Севастополе из-за непогоды остановили движение паромов
11:41 01.05.2024 (обновлено: 11:45 01.05.2024)