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В Севастополе остановились паромы - РИА Новости Крым, 01.05.2024
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В Севастополе остановились паромы
В Севастополе остановились паромы - РИА Новости Крым, 01.05.2024
В Севастополе остановились паромы
В Севастополе из-за неблагоприятных погодных условий остановили движение паромов между Артбухтой и Северной стороной. Об этом сообщили в департаменте городского РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T11:41
2024-05-01T11:45
севастополь
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
погода в крыму
штормовое предупреждение
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за неблагоприятных погодных условий остановили движение паромов между Артбухтой и Северной стороной. Об этом сообщили в департаменте городского транспорта.На территории полуострова 1 мая объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Спасатели предупреждают, что такие неблагоприятные погодные условия могу стать причиной аварий на объектах энергетики и ЖКХ, а также повлиять на транспортное сообщение. Жителей призывают к осторожности.
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севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, погода в крыму, штормовое предупреждение, логистика, новости крыма
В Севастополе остановились паромы

В Севастополе из-за непогоды остановили движение паромов

11:41 01.05.2024 (обновлено: 11:45 01.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПаромная переправа в Севастополе
Паромная переправа в Севастополе - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за неблагоприятных погодных условий остановили движение паромов между Артбухтой и Северной стороной. Об этом сообщили в департаменте городского транспорта.
"Движение паромов временно приостанавливается до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.
На территории полуострова 1 мая объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Спасатели предупреждают, что такие неблагоприятные погодные условия могу стать причиной аварий на объектах энергетики и ЖКХ, а также повлиять на транспортное сообщение. Жителей призывают к осторожности.
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