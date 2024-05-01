https://crimea.ria.ru/20240501/v-sevastopole-ostanovilis-paromy-1136970879.html

В Севастополе остановились паромы

В Севастополе остановились паромы - РИА Новости Крым, 01.05.2024

В Севастополе остановились паромы

В Севастополе из-за неблагоприятных погодных условий остановили движение паромов между Артбухтой и Северной стороной. Об этом сообщили в департаменте городского РИА Новости Крым, 01.05.2024

2024-05-01T11:41

2024-05-01T11:41

2024-05-01T11:45

севастополь

паромы и катера в севастополе

морской транспорт

погода в крыму

штормовое предупреждение

логистика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за неблагоприятных погодных условий остановили движение паромов между Артбухтой и Северной стороной. Об этом сообщили в департаменте городского транспорта.На территории полуострова 1 мая объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Спасатели предупреждают, что такие неблагоприятные погодные условия могу стать причиной аварий на объектах энергетики и ЖКХ, а также повлиять на транспортное сообщение. Жителей призывают к осторожности.

https://crimea.ria.ru/20240428/kakaya-pogoda-zhdet-krymchan-na-pervomay-i-paskhu---prognoz-fobos-1136881430.html

севастополь

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2024

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севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, погода в крыму, штормовое предупреждение, логистика, новости крыма