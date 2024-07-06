https://crimea.ria.ru/20240706/dva-cheloveka-pogibli-pri-vzryve-na-nasosnoy-stantsii-v-volgograde-1138653773.html

Два человека погибли при взрыве на насосной станции в Волгограде

Два человека погибли при взрыве на насосной станции в Волгограде - РИА Новости Крым, 06.07.2024

Два человека погибли при взрыве на насосной станции в Волгограде

Два человека погибли при взрыве на канализационно-насосной станции в Волгограде, точное количество пострадавших устанавливается, сообщили РИА Новости в... РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T16:03

2024-07-06T16:03

2024-07-06T16:05

волгоград

происшествия

взрыв

газ

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Два человека погибли при взрыве на канализационно-насосной станции в Волгограде, точное количество пострадавших устанавливается, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области.Ранее сообщалось, что в субботу в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь человек, трое из них пострадали.По данным ведомства, следователи завели уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ". По информации СК, предварительная причина взрыва на насосной станции в Волгограде - нарушения при сварочных работах.Читайте также на РИА Новости Крым:Здание насосной станции рухнуло в Оренбуржье – под завалами остаются людиЧП на насосной станции в Новотроицке: погибли два человека

волгоград

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, происшествия, взрыв, газ, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости