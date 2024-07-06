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Два человека погибли при взрыве на насосной станции в Волгограде
Два человека погибли при взрыве на насосной станции в Волгограде - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Два человека погибли при взрыве на насосной станции в Волгограде
Два человека погибли при взрыве на канализационно-насосной станции в Волгограде, точное количество пострадавших устанавливается, сообщили РИА Новости в... РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T16:03
2024-07-06T16:03
2024-07-06T16:05
волгоград
происшествия
взрыв
газ
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Два человека погибли при взрыве на канализационно-насосной станции в Волгограде, точное количество пострадавших устанавливается, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области.Ранее сообщалось, что в субботу в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь человек, трое из них пострадали.По данным ведомства, следователи завели уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ". По информации СК, предварительная причина взрыва на насосной станции в Волгограде - нарушения при сварочных работах.Читайте также на РИА Новости Крым:Здание насосной станции рухнуло в Оренбуржье – под завалами остаются людиЧП на насосной станции в Новотроицке: погибли два человека
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волгоград, происшествия, взрыв, газ, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Два человека погибли при взрыве на насосной станции в Волгограде
Два человека погибли при взрыве на канализационно-насосной станции в Волгограде – СК
16:03 06.07.2024 (обновлено: 16:05 06.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Два человека погибли при взрыве на канализационно-насосной станции в Волгограде, точное количество пострадавших устанавливается, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что в субботу в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь человек, трое из них пострадали.
"В момент происшествия на территории станции находились работники организации, тела двоих из которых обнаружены. Точное количество пострадавших устанавливается", - сообщили в СК.
По данным ведомства, следователи завели уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ". По информации СК, предварительная причина взрыва на насосной станции в Волгограде - нарушения при сварочных работах.
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