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Раненую при атаке на Приморско-Ахтарск девочку перевели в Краснодар - РИА Новости Крым, 06.07.2024
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Раненую при атаке на Приморско-Ахтарск девочку перевели в Краснодар
Раненую при атаке на Приморско-Ахтарск девочку перевели в Краснодар - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Раненую при атаке на Приморско-Ахтарск девочку перевели в Краснодар
Пострадавшую при атаке украинских беспилотников по Приморско-Ахтарску девочку перевели на лечение в Краснодар, остальных раненных выписали из больниц. Об этом... РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T13:03
2024-07-06T13:03
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здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Пострадавшую при атаке украинских беспилотников по Приморско-Ахтарску девочку перевели на лечение в Краснодар, остальных раненных выписали из больниц. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.В пункте временного размещения, организованном на базе местного спорткомплекса, сейчас находится 26 человек. Им доставляют воду и трехразовое горячее питание, на месте дежурят врачи и психологи."Остальные жильцы трехэтажного многоквартирного дома, пострадавшего из-за атаки БПЛА, разместились у родственников", - уточняют в штабе.На данный момент специальные службы расчистили завалы многоэтажки, эксперты продолжают подсчитывать ущерб. Продолжают работу и следователи.Пятого июля украинские боевики атаковали город при помощи беспилотников, в результате больше 29 тысяч жителей оказались обесточены из-за повреждений силовых трансформаторов на электроподстанции. Кроме того, под удар попал трехэтажный жилой дом, ранения получили шесть человек, в том числе двое детей, жильцы эвакуированы. В больнице скончалась шестилетняя девочка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Приморско-Ахтарске восстановили электроснабжение после атаки ВСУРезервуары с топливом горят в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУДвое детей и четверо взрослых ранены после атаки дронов на Кубань
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кубань, краснодар, краснодарский край, общество, происшествия, здравоохранение в россии, дети, новости
Раненую при атаке на Приморско-Ахтарск девочку перевели в Краснодар

Пострадавшую при ударе ВСУ по Приморско-Ахтарску девочку перевели на лечение в Краснодар

13:03 06.07.2024
 
© РИА НовостиВ больнице
В больнице - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Пострадавшую при атаке украинских беспилотников по Приморско-Ахтарску девочку перевели на лечение в Краснодар, остальных раненных выписали из больниц. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"Пострадавшую девочку перевели на лечение в детскую краевую больницу Краснодара. Остальные выписаны на амбулаторное лечение", - информирует Telegram-канал оперштаба.
В пункте временного размещения, организованном на базе местного спорткомплекса, сейчас находится 26 человек. Им доставляют воду и трехразовое горячее питание, на месте дежурят врачи и психологи.
"Остальные жильцы трехэтажного многоквартирного дома, пострадавшего из-за атаки БПЛА, разместились у родственников", - уточняют в штабе.
На данный момент специальные службы расчистили завалы многоэтажки, эксперты продолжают подсчитывать ущерб. Продолжают работу и следователи.
Пятого июля украинские боевики атаковали город при помощи беспилотников, в результате больше 29 тысяч жителей оказались обесточены из-за повреждений силовых трансформаторов на электроподстанции. Кроме того, под удар попал трехэтажный жилой дом, ранения получили шесть человек, в том числе двое детей, жильцы эвакуированы. В больнице скончалась шестилетняя девочка.
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КубаньКраснодарКраснодарский крайОбществоПроисшествияЗдравоохранение в РоссиидетиНовости
 
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13:17На Крымском мосту выросла очередь
13:03Раненую при атаке на Приморско-Ахтарск девочку перевели в Краснодар
12:41В море у Севастополя уничтожили три авиабомбы времен войны
12:27В детском лагере под Евпаторией установили четыре убежища
12:10Флот учится уничтожать диверсантов в Севастополе
11:53Прокуратура взяла на контроль аварию на водоводе в Ленинском районе Крыма
11:30Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана
11:13ВСУ атаковали рынок в Новой Маячке – ранены трое
10:54Сирены и стрельба в порту Новороссийска – что происходит
10:27После атаки ВСУ на Севастополь в больницах города остаются шесть раненых
10:15В Ленинском районе авария на магистральном водоводе – 6 сел без воды
10:06Ночные взрывы на Украине: повреждена критическая инфраструктура
09:43В Приморско-Ахтарске восстановили электроснабжение после атаки ВСУ
09:29"Решающей битвы не будет": эксперт - о новом "контрнаступлении" ВСУ
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07:31Восемь дронов ВСУ сбиты над Курской и Белгородской областями
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07:01Крым вступает в вододефицитный период: когда наступит засуха
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