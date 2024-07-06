https://crimea.ria.ru/20240706/ranenuyu-pri-atake-na-primorsko-akhtarsk-devochku-pereveli-v-krasnodar-1138648982.html

Раненую при атаке на Приморско-Ахтарск девочку перевели в Краснодар

Раненую при атаке на Приморско-Ахтарск девочку перевели в Краснодар - РИА Новости Крым, 06.07.2024

Раненую при атаке на Приморско-Ахтарск девочку перевели в Краснодар

Пострадавшую при атаке украинских беспилотников по Приморско-Ахтарску девочку перевели на лечение в Краснодар, остальных раненных выписали из больниц. Об этом... РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T13:03

2024-07-06T13:03

2024-07-06T13:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Пострадавшую при атаке украинских беспилотников по Приморско-Ахтарску девочку перевели на лечение в Краснодар, остальных раненных выписали из больниц. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.В пункте временного размещения, организованном на базе местного спорткомплекса, сейчас находится 26 человек. Им доставляют воду и трехразовое горячее питание, на месте дежурят врачи и психологи."Остальные жильцы трехэтажного многоквартирного дома, пострадавшего из-за атаки БПЛА, разместились у родственников", - уточняют в штабе.На данный момент специальные службы расчистили завалы многоэтажки, эксперты продолжают подсчитывать ущерб. Продолжают работу и следователи.Пятого июля украинские боевики атаковали город при помощи беспилотников, в результате больше 29 тысяч жителей оказались обесточены из-за повреждений силовых трансформаторов на электроподстанции. Кроме того, под удар попал трехэтажный жилой дом, ранения получили шесть человек, в том числе двое детей, жильцы эвакуированы. В больнице скончалась шестилетняя девочка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Приморско-Ахтарске восстановили электроснабжение после атаки ВСУРезервуары с топливом горят в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУДвое детей и четверо взрослых ранены после атаки дронов на Кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодар, краснодарский край, общество, происшествия, здравоохранение в россии, дети, новости