https://crimea.ria.ru/20240706/novym-prezidentom-irana-stal-masud-pezeshkian-1138642959.html

Новым президентом Ирана стал Масуд Пезешкиан

Новым президентом Ирана стал Масуд Пезешкиан - РИА Новости Крым, 06.07.2024

Новым президентом Ирана стал Масуд Пезешкиан

Масуд Пезешкиан после победы во втором туре президентских выборов в Иране стал девятым президентом страны. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T09:01

2024-07-06T09:01

2024-07-06T09:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Масуд Пезешкиан после победы во втором туре президентских выборов в Иране стал девятым президентом страны. Об этом пишет РИА Новости.Он отметил, что всего подсчитано 30 миллионов 573 тысячи 931 голос, явка составила 49,8 процента избирателей.Масуд Пезешкиан в своей речи после оглашения результатов голосования назвал братьями своих конкурентов на политическом поприще и обещал протянуть всем руку дружбы.Масуду Пезешкиану 69 лет. Последние пять созывов он был членом иранского парламента. Врач по специальности, он занимал пост министра здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005). Кандидат ранее дважды принимал участие в борьбе за президентское кресло, однако вышел в финал впервые лишь на этих выборах: 12 лет назад он решил покинуть предвыборную гонку самостоятельно, а на выборах 2021 года его кандидатура не получила одобрение Наблюдательного совета Ирана (высшая палата парламента, осуществляющая надзор за проведением выборов).Президент Ирана — второй по значимости политик в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.

https://crimea.ria.ru/20240613/rf-i-iran-gotovy-razvivat-sotrudnichestvo-v-raznykh-sferakh--putin-1138098072.html

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иран, выборы, в мире, политика, масуд пезешкиан, новости