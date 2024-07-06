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Новым президентом Ирана стал Масуд Пезешкиан
Новым президентом Ирана стал Масуд Пезешкиан - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Новым президентом Ирана стал Масуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан после победы во втором туре президентских выборов в Иране стал девятым президентом страны. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T09:01
2024-07-06T09:01
2024-07-06T09:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Масуд Пезешкиан после победы во втором туре президентских выборов в Иране стал девятым президентом страны. Об этом пишет РИА Новости.Он отметил, что всего подсчитано 30 миллионов 573 тысячи 931 голос, явка составила 49,8 процента избирателей.Масуд Пезешкиан в своей речи после оглашения результатов голосования назвал братьями своих конкурентов на политическом поприще и обещал протянуть всем руку дружбы.Масуду Пезешкиану 69 лет. Последние пять созывов он был членом иранского парламента. Врач по специальности, он занимал пост министра здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005). Кандидат ранее дважды принимал участие в борьбе за президентское кресло, однако вышел в финал впервые лишь на этих выборах: 12 лет назад он решил покинуть предвыборную гонку самостоятельно, а на выборах 2021 года его кандидатура не получила одобрение Наблюдательного совета Ирана (высшая палата парламента, осуществляющая надзор за проведением выборов).Президент Ирана — второй по значимости политик в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.
https://crimea.ria.ru/20240613/rf-i-iran-gotovy-razvivat-sotrudnichestvo-v-raznykh-sferakh--putin-1138098072.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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иран, выборы, в мире, политика, масуд пезешкиан, новости
Новым президентом Ирана стал Масуд Пезешкиан
На выборах президента в Иране победил Масуд Пезешкиан
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Масуд Пезешкиан после победы во втором туре президентских выборов в Иране стал девятым президентом страны. Об этом пишет РИА Новости.
"Масуд Пезешкиан набрал 16 миллионов 384 тысячи 403 голоса, а Саид Джалили — 13 миллионов 538 тысяч 179 голоса. На этом основании Масуд Пезешкиан объявляется избранным (президентом — ред.) 14-х президентских выборов Исламской Республики Иран", — сказал глава входящего в министерство внутренних дел страны избиркома Мохсен Эслами, его слова приводит агентство SNN.
Он отметил, что всего подсчитано 30 миллионов 573 тысячи 931 голос, явка составила 49,8 процента избирателей.
Масуд Пезешкиан в своей речи после оглашения результатов голосования назвал братьями своих конкурентов на политическом поприще и обещал протянуть всем руку дружбы.
"Я протяну всем руку дружбы и привлеку каждого для развития страны. Конкуренты - мои братья", - приводит агентство Nour News слова нового президента Ирана.
Масуду Пезешкиану 69 лет. Последние пять созывов он был членом иранского парламента. Врач по специальности, он занимал пост министра здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005).
Кандидат ранее дважды принимал участие в борьбе за президентское кресло, однако вышел в финал впервые лишь на этих выборах: 12 лет назад он решил покинуть предвыборную гонку самостоятельно, а на выборах 2021 года его кандидатура не получила одобрение Наблюдательного совета Ирана (высшая палата парламента, осуществляющая надзор за проведением выборов).
Президент Ирана — второй по значимости политик в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.