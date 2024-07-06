https://crimea.ria.ru/20240706/soobschenie-ob-ubiystve-vsu-rossiyskogo-plennogo-budet-rassledovatsya---mid-1138656611.html
Сообщение об убийстве ВСУ российского пленного будет расследоваться - МИД
Сообщение об убийстве ВСУ российского пленного будет расследоваться - МИД - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Сообщение об убийстве ВСУ российского пленного будет расследоваться - МИД
Информацию американской газеты The New York Times об убийстве украинскими военными российского пленного, просившего о медицинской помощи, обязательно проверят,... РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T20:40
2024-07-06T20:40
2024-07-06T20:40
министерство иностранных дел рф (мид рф)
родион мирошник
пленные
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости Крым. Информацию американской газеты The New York Times об убийстве украинскими военными российского пленного, просившего о медицинской помощи, обязательно проверят, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Мирошник добавил, что Москва будет требовать проверки этих сведений и от международных организаций, имеющих представителей на Украине. В случае подтверждения произошедшее можно квалифицировать как нарушение ключевых норм и принципов гуманитарного права, что относится к военным преступлениям.Дипломат также указал, что все собранные и проверенные данные "будут предъявлены на международных площадках и будет поставлен вопрос о международной ответственности Киева". Он отметил, что случай, описанный в газете, — далеко не первый факт бесчеловечных издевательств украинских нацистов над пленными. Посол добавил, что есть и те преступники, которых уже идентифицировали эксперты ООН.Ранее в субботу американская газета The New York Times сообщила со ссылкой на медика так называемого международного добровольческого отряда на Украине Chosen (наемники, действующие в интересах ВСУ) Каспара Гроссе, что прокиевские боевики жестоко убили российского пленного, который просил о медицинской помощи.В интернете не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, в сентябре 2023 года опубликовали видеоролик, на котором украинские боевики отправили пленных солдат на минное поле. Кроме того, в ноябре 2022-го появилось видео, где украинские военные расстреливают российских бойцов, сдавшихся в плен и лежащих на земле. Также появлялись кадры, на которых пленным россиянам прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках.
РИА Новости Крым
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2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел рф (мид рф), родион мирошник, пленные, всу (вооруженные силы украины), новости
Сообщение об убийстве ВСУ российского пленного будет расследоваться - МИД
Мирошник: сообщение об убийстве ВСУ российского пленного будет расследоваться
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости Крым. Информацию американской газеты The New York Times об убийстве украинскими военными российского пленного, просившего о медицинской помощи, обязательно проверят, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Все приведенные изданием данные будут проверены и проанализированы, а правоохранительные органы проведут соответствующие расследования", — сказал он.
Мирошник добавил, что Москва будет требовать проверки этих сведений и от международных организаций, имеющих представителей на Украине. В случае подтверждения произошедшее можно квалифицировать как нарушение ключевых норм и принципов гуманитарного права, что относится к военным преступлениям.
Дипломат также указал, что все собранные и проверенные данные "будут предъявлены на международных площадках и будет поставлен вопрос о международной ответственности Киева". Он отметил, что случай, описанный в газете, — далеко не первый факт бесчеловечных издевательств украинских нацистов над пленными. Посол добавил, что есть и те преступники, которых уже идентифицировали эксперты ООН.
"За каждый подтвержденный факт издевательств киевский режим понесет ответственность", — заключил Мирошник.
Ранее в субботу американская газета The New York Times сообщила со ссылкой на медика так называемого международного добровольческого отряда на Украине Chosen (наемники, действующие в интересах ВСУ) Каспара Гроссе, что прокиевские боевики жестоко убили российского пленного, который просил о медицинской помощи.
В интернете не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, в сентябре 2023 года опубликовали видеоролик, на котором украинские боевики отправили пленных солдат на минное поле. Кроме того, в ноябре 2022-го появилось видео, где украинские военные расстреливают российских бойцов, сдавшихся в плен и лежащих на земле. Также появлялись кадры, на которых пленным россиянам прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках.