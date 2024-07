https://crimea.ria.ru/20240706/soobschenie-ob-ubiystve-vsu-rossiyskogo-plennogo-budet-rassledovatsya---mid-1138656611.html

Сообщение об убийстве ВСУ российского пленного будет расследоваться - МИД

РИА Новости Крым, 06.07.2024

Сообщение об убийстве ВСУ российского пленного будет расследоваться - МИД

Информацию американской газеты The New York Times об убийстве украинскими военными российского пленного, просившего о медицинской помощи, обязательно проверят,... РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T20:40

2024-07-06T20:40

2024-07-06T20:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости Крым. Информацию американской газеты The New York Times об убийстве украинскими военными российского пленного, просившего о медицинской помощи, обязательно проверят, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Мирошник добавил, что Москва будет требовать проверки этих сведений и от международных организаций, имеющих представителей на Украине. В случае подтверждения произошедшее можно квалифицировать как нарушение ключевых норм и принципов гуманитарного права, что относится к военным преступлениям.Дипломат также указал, что все собранные и проверенные данные "будут предъявлены на международных площадках и будет поставлен вопрос о международной ответственности Киева". Он отметил, что случай, описанный в газете, — далеко не первый факт бесчеловечных издевательств украинских нацистов над пленными. Посол добавил, что есть и те преступники, которых уже идентифицировали эксперты ООН.Ранее в субботу американская газета The New York Times сообщила со ссылкой на медика так называемого международного добровольческого отряда на Украине Chosen (наемники, действующие в интересах ВСУ) Каспара Гроссе, что прокиевские боевики жестоко убили российского пленного, который просил о медицинской помощи.В интернете не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, в сентябре 2023 года опубликовали видеоролик, на котором украинские боевики отправили пленных солдат на минное поле. Кроме того, в ноябре 2022-го появилось видео, где украинские военные расстреливают российских бойцов, сдавшихся в плен и лежащих на земле. Также появлялись кадры, на которых пленным россиянам прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках.

2024

