https://crimea.ria.ru/20240627/glava-soveta-muftiev-rf-za-svoy-schet-postroit-mechet-v-leninskom-rayone-1138415614.html

Глава Совета муфтиев РФ за свой счет построит мечеть в Ленинском районе

Глава Совета муфтиев РФ за свой счет построит мечеть в Ленинском районе - РИА Новости Крым, 27.06.2024

Глава Совета муфтиев РФ за свой счет построит мечеть в Ленинском районе

Глава ДУМРФ и Совета муфтиев России помогает мусульманам села Калиновка Ленинского района Крыма построить мечеть. РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T21:43

2024-06-27T21:43

2024-06-27T21:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Глава ДУМРФ и Совета муфтиев России помогает мусульманам села Калиновка Ленинского района Крыма построить мечеть.Небольшая мечеть в 15-метровым минаретом возводится на средства семьи и самого шейха Равиля Гайнутдинова и благодаря в том числе и его молитвенной поддержке.Духовный лидер мусульман Гайнутдинов ранее выражал свое глубокое почтение жителям села Калиновка, которые совершают благое дело, сооружая храм своими силами."У меня дед погиб, защищая наше Отечество под Сталинградом от фашизма, его могила там. Второй дед вернулся после войны и умер в своей родной татарской деревне. Мой отец и мать также упокоены в своем родном селе. Я хочу, чтобы их души радовались, зная, что их сын и внук не забывает и о них и оказывает помощь в добром деле", – сказал Гайнутдинов в ходе визита в Соборную мечеть в Симферополе.Во время экскурсии по Соборной мечети он обратился к муфтию Духовного управления мусульман Крыма Эмирали Аблаеву с просьбой о том, чтобы навестить мусульманскую общину села Калиновка на северо-востоке Крыма и посмотреть на строительство храма своими глазами.Читайте также на РИА Новости Крым:Мусульмане Крыма активно участвуют в развитии региона – АксеновСотрудничество с исламским миром – в приоритетах внешней политики РоссииОфициальное открытие Соборной мечети в Крыму состоится – Аксенов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинский район, новости, новости крыма, крым, религия, мусульмане, благоустройство