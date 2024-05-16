https://crimea.ria.ru/20240516/sotrudnichestvo-s-islamskim-mirom--v-prioritetakh-vneshney-politiki-rossii-1137329859.html

Сотрудничество с исламским миром – в приоритетах внешней политики России

Сотрудничество с исламским миром – в приоритетах внешней политики России - РИА Новости Крым, 16.05.2024

Сотрудничество с исламским миром – в приоритетах внешней политики России

Развитие сотрудничества с мусульманскими странами стало одним из приоритетов нашей внешней политики России и приобрело стратегический характер. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T14:02

2024-05-16T14:02

2024-05-16T14:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Развитие сотрудничества с мусульманскими странами стало одним из приоритетов нашей внешней политики России и приобрело стратегический характер. Об этом в ходе Международной конференции Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Вице-премьер подчеркнул, что развитие сотрудничества с исламскими странами происходит вопреки новым вызовам и угрозам, с которыми сейчас сталкивается мир. Оно носит стабильный и предсказуемый характер, открывает все новые перспективы для дальнейшей работы.Хуснуллин отметил, что встреча происходит в непростое время, в условиях противостояния враждебным действиям западных стран, и суровых испытаний, которые страны исламского мира переживают на Ближнем Востоке."Подвергается риску существование фундаментальных норм международного взаимодействия, которые Запад активно пытается подменить неким порядком, основанном якобы на демократических принципах, цель которых – разделить дружественные страны и препятствовать созданию устойчивого, справедливого многополярного мира, который мы усилено строим вместе", – сказал Хуснуллин.Он подчеркнул, что такого рода действия Запада стирают традиционные нормы морали и высокие нравственные ориентиры, которые лежат в основе священных писаний."Для России эти процессы неприемлемы, – заявил вице-премьер. – В этих условиях особенно важно донести, что такое российский народ, который всегда был на стороне правды и справедливости, всегда стоял за единство между нациями, за мирное сосуществование".Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях в 2006 году.В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил главу Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия – исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате, заседания проходят ежегодно. В группу входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели ислама и православия.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, новости, россия, политика, в мире