https://crimea.ria.ru/20240516/sotrudnichestvo-s-islamskim-mirom--v-prioritetakh-vneshney-politiki-rossii-1137329859.html
Сотрудничество с исламским миром – в приоритетах внешней политики России
Сотрудничество с исламским миром – в приоритетах внешней политики России - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Сотрудничество с исламским миром – в приоритетах внешней политики России
Развитие сотрудничества с мусульманскими странами стало одним из приоритетов нашей внешней политики России и приобрело стратегический характер. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T14:02
2024-05-16T14:02
2024-05-16T14:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Развитие сотрудничества с мусульманскими странами стало одним из приоритетов нашей внешней политики России и приобрело стратегический характер. Об этом в ходе Международной конференции Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Вице-премьер подчеркнул, что развитие сотрудничества с исламскими странами происходит вопреки новым вызовам и угрозам, с которыми сейчас сталкивается мир. Оно носит стабильный и предсказуемый характер, открывает все новые перспективы для дальнейшей работы.Хуснуллин отметил, что встреча происходит в непростое время, в условиях противостояния враждебным действиям западных стран, и суровых испытаний, которые страны исламского мира переживают на Ближнем Востоке."Подвергается риску существование фундаментальных норм международного взаимодействия, которые Запад активно пытается подменить неким порядком, основанном якобы на демократических принципах, цель которых – разделить дружественные страны и препятствовать созданию устойчивого, справедливого многополярного мира, который мы усилено строим вместе", – сказал Хуснуллин.Он подчеркнул, что такого рода действия Запада стирают традиционные нормы морали и высокие нравственные ориентиры, которые лежат в основе священных писаний."Для России эти процессы неприемлемы, – заявил вице-премьер. – В этих условиях особенно важно донести, что такое российский народ, который всегда был на стороне правды и справедливости, всегда стоял за единство между нациями, за мирное сосуществование".Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях в 2006 году.В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил главу Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия – исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате, заседания проходят ежегодно. В группу входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели ислама и православия.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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марат хуснуллин, новости, россия, политика, в мире
Сотрудничество с исламским миром – в приоритетах внешней политики России
Сотрудничество с мусульманскими странами носит стратегический характер – Хуснуллин
14:02 16.05.2024 (обновлено: 14:05 16.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Развитие сотрудничества с мусульманскими странами стало одним из приоритетов нашей внешней политики России и приобрело стратегический характер. Об этом в ходе Международной конференции Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Развитие сотрудничества с мусульманскими странами – один из приоритетов нашей внешней политики, – сказал Хуснуллин. – Сегодня это сотрудничество приобрело характер стратегического партнерства. Оно динамично развивается, в том числе благодаря активной работе Группы стратегического видения".
Вице-премьер подчеркнул, что развитие сотрудничества с исламскими странами происходит вопреки новым вызовам и угрозам, с которыми сейчас сталкивается мир. Оно носит стабильный и предсказуемый характер, открывает все новые перспективы для дальнейшей работы.
Хуснуллин отметил, что встреча происходит в непростое время, в условиях противостояния враждебным действиям западных стран, и суровых испытаний, которые страны исламского мира переживают на Ближнем Востоке.
"Подвергается риску существование фундаментальных норм международного взаимодействия, которые Запад активно пытается подменить неким порядком, основанном якобы на демократических принципах, цель которых – разделить дружественные страны и препятствовать созданию устойчивого, справедливого многополярного мира, который мы усилено строим вместе", – сказал Хуснуллин.
Он подчеркнул, что такого рода действия Запада стирают традиционные нормы морали и высокие нравственные ориентиры, которые лежат в основе священных писаний.
"Для России эти процессы неприемлемы, – заявил вице-премьер. – В этих условиях особенно важно донести, что такое российский народ, который всегда был на стороне правды и справедливости, всегда стоял за единство между нациями, за мирное сосуществование".
Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях в 2006 году.
В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил главу Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия – исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате, заседания проходят ежегодно. В группу входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели ислама и православия.