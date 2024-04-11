https://crimea.ria.ru/20240411/na-ukraine-prinuditelno-evakuiruyut-47-naselennykh-punktov-1136489279.html

На Украине принудительно эвакуируют 47 населенных пунктов

На Украине принудительно эвакуируют 47 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 11.04.2024

На Украине принудительно эвакуируют 47 населенных пунктов

Еще 47 прифронтовых населенных пунктов в Харьковской области будут подвергнуты принудительной эвакуации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава... РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T17:36

2024-04-11T17:36

2024-04-11T17:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Еще 47 прифронтовых населенных пунктов в Харьковской области будут подвергнуты принудительной эвакуации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.В подлежащих эвакуации селах и поселках проживает 182 ребенка, пути эвакуации населения уже проработаны. Синегубов отдельно подчеркнул, что принятое решение пока не касается города Харькова.Ранее украинские власти сообщали о том, что планируется эвакуация взрослого населения из Харьковского и Богодуховского районов, откуда ранее были вывезены дети.Население накануне было вывезено из18 населенных пунктов Купянского района Харьковской области. Обязательная эвакуация детей накануне была объявлена в Сумской области, из приграничных районов Сумской области принудительно эвакуировали население 22 сел.Читайте также на РИА Новости Крым:У властей Харькова есть конкретные планы по эвакуации населения из городаВС России нанесли 192 удара по военным и энергетическим объектам УкраиныМобилизация на Украине: как новый закон повлияет на численность ВСУ

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2024

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украина, новости, харьков, харьковская область, эвакуация, общество, новости сво