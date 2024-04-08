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Власти Харьковской области планируют эвакуацию населения - РИА Новости Крым, 08.04.2024
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Власти Харьковской области планируют эвакуацию населения
Власти Харьковской области планируют эвакуацию населения - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Власти Харьковской области планируют эвакуацию населения
Украинские власти рассматривают возможность принудительной эвакуации населения из тех районов Харьковской области, которые примыкают в границе с Россией. Об... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T07:55
2024-04-08T07:55
украина
харьковская область
олег синегубов
новости сво
в мире
эвакуация
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Украинские власти рассматривают возможность принудительной эвакуации населения из тех районов Харьковской области, которые примыкают в границе с Россией. Об этом в эфире украинского канала "Рада" сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.Он напомнил, что из этих районов уже проведена принудительная эвакуация детей, теперь планируется выселение взрослого населения.Ранее принудительная эвакуация была проведена в Купянском районе Харьковской области. Граждан вывезли из 18 населенных пунктов. Сейчас этот процесс продолжается в 47 селах и поселках четырех общин района, напомнил Синегубов.Накануне в Сумской области была объявлена принудительная эвакуация детей. Планируется вывезти около трехсот малолетних граждан из двух территориальных громад.Кроме того, из приграничных районов Сумской области принудительно эвакуировали население 22 сел, как взрослых, так и детей. По состоянию на 16 марта из Великописаревской общины Ахтырского района выехали 180 человек, а всего из Сумской области эвакуировали 4523 человек, в том числе 829 детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные улучшили позиции под КупянскомУ властей Харькова есть конкретные планы по эвакуации населения из городаВС России нанесли 192 удара по военным и энергетическим объектам Украины
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РИА Новости Крым
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украина, харьковская область, олег синегубов, новости сво, в мире, эвакуация, общество
Власти Харьковской области планируют эвакуацию населения

В Харьковской области планируется принудительная эвакуация еще двух районов

07:55 08.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭвакуация мирных жителей
Эвакуация мирных жителей - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Украинские власти рассматривают возможность принудительной эвакуации населения из тех районов Харьковской области, которые примыкают в границе с Россией. Об этом в эфире украинского канала "Рада" сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сейчас мы рассматриваем вопрос по северу нашей территории ― это Харьковский район и непосредственно Богодуховский район, Золочевское направление так называемое", ― цитируют чиновника "Известия".

Он напомнил, что из этих районов уже проведена принудительная эвакуация детей, теперь планируется выселение взрослого населения.
Ранее принудительная эвакуация была проведена в Купянском районе Харьковской области. Граждан вывезли из 18 населенных пунктов. Сейчас этот процесс продолжается в 47 селах и поселках четырех общин района, напомнил Синегубов.
Накануне в Сумской области была объявлена принудительная эвакуация детей. Планируется вывезти около трехсот малолетних граждан из двух территориальных громад.
Кроме того, из приграничных районов Сумской области принудительно эвакуировали население 22 сел, как взрослых, так и детей. По состоянию на 16 марта из Великописаревской общины Ахтырского района выехали 180 человек, а всего из Сумской области эвакуировали 4523 человек, в том числе 829 детей.
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УкраинаХарьковская областьОлег СинегубовНовости СВОВ миреЭвакуацияОбщество
 
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