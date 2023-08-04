https://crimea.ria.ru/20230804/rossiyskie-voennye-uluchshili-pozitsii-pod-kupyanskom-1130538048.html
Российские военные улучшили позиции под Купянском
Российские военные улучшили позиции под Купянском - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Российские военные улучшили позиции под Купянском
Штурмовые отряды группировки войск "Запад" продолжили наступать на Купянском направлении и заняли более выгодные позиции в районах трех населенных пунктов... РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T17:40
2023-08-04T17:40
2023-08-04T17:40
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
харьковская область
купянск
группировка войск "запад"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Штурмовые отряды группировки войск "Запад" продолжили наступать на Купянском направлении и заняли более выгодные позиции в районах трех населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также российские подразделения в ходе ведения активной обороны успешно отразили четыре атаки противника в районе Новоселовского Луганской народной республики.Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники девяти бригад ВСУ в районах Орлянского, Котляровки, Ивановки, Плетеневки и Берестового Харьковской области.На этом направлении противник за сутки потерял порядка 45 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 и две самоходки – американскую М109 Paladin и польскую Krab.Читайте также на РИА Новости Крым:Контратака ВС России на Донецком направлении: уничтожено 380 боевиков"Днепр" уничтожает противника: за сутки ВСУ потеряли 40 человекАрмия России отбила 12 атак и уничтожила более 900 боевиков – ход СВО
харьковская область
купянск
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, харьковская область, купянск, группировка войск "запад"
Российские военные улучшили позиции под Купянском
Минобороны: военные РФ заняли более выгодные позиции в ходе наступления под Купянском
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Штурмовые отряды группировки войск "Запад" продолжили наступать на Купянском направлении и заняли более выгодные позиции в районах трех населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжают наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Петропавловка и Токаревка Харьковской области", - говорится в сообщении.
Также российские подразделения в ходе ведения активной обороны успешно отразили четыре атаки противника в районе Новоселовского Луганской народной республики.
Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники девяти бригад ВСУ в районах Орлянского, Котляровки, Ивановки, Плетеневки и Берестового Харьковской области.
На этом направлении противник за сутки потерял порядка 45 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 и две самоходки – американскую М109 Paladin и польскую Krab.
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