https://crimea.ria.ru/20230804/rossiyskie-voennye-uluchshili-pozitsii-pod-kupyanskom-1130538048.html

Российские военные улучшили позиции под Купянском

Российские военные улучшили позиции под Купянском - РИА Новости Крым, 04.08.2023

Российские военные улучшили позиции под Купянском

Штурмовые отряды группировки войск "Запад" продолжили наступать на Купянском направлении и заняли более выгодные позиции в районах трех населенных пунктов... РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T17:40

2023-08-04T17:40

2023-08-04T17:40

министерство обороны рф

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

харьковская область

купянск

группировка войск "запад"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Штурмовые отряды группировки войск "Запад" продолжили наступать на Купянском направлении и заняли более выгодные позиции в районах трех населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также российские подразделения в ходе ведения активной обороны успешно отразили четыре атаки противника в районе Новоселовского Луганской народной республики.Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники девяти бригад ВСУ в районах Орлянского, Котляровки, Ивановки, Плетеневки и Берестового Харьковской области.На этом направлении противник за сутки потерял порядка 45 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 и две самоходки – американскую М109 Paladin и польскую Krab.Читайте также на РИА Новости Крым:Контратака ВС России на Донецком направлении: уничтожено 380 боевиков"Днепр" уничтожает противника: за сутки ВСУ потеряли 40 человекАрмия России отбила 12 атак и уничтожила более 900 боевиков – ход СВО

харьковская область

купянск

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, харьковская область, купянск, группировка войск "запад"