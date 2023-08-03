https://crimea.ria.ru/20230803/armiya-rossii-otbila-12-atak-i-unichtozhila-bolee-900-boevikov--khod-svo-1130516079.html

Армия России отбила 12 атак и уничтожила более 900 боевиков – ход СВО

Армия России отбила 12 атак и уничтожила более 900 боевиков – ход СВО - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Армия России отбила 12 атак и уничтожила более 900 боевиков – ход СВО

Подразделения Вооруженных сил РФ за минувшие сутки отразили 12 атак противника на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях, уничтожили... РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T15:51

2023-08-03T15:51

2023-08-03T15:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил РФ за минувшие сутки отразили 12 атак противника на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях, уничтожили порядка 920 военнослужащих ВСУ и 48 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили восемь атак противника в районах Белогоровки, Берестового, Клещеевки, Красногоровки и Марьинки Донецкой Народной Республики.За сутки потери противника составили до 380 военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две самоходных артиллерийских установки Krab, а также противотанковая пушка "Рапира".На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Угледара, Пречистовки, Макаровки и Старомайорского ДНР. Также успешно отражена атака противника в районе Урожайного ДНР.На данном направлении ВСУ потеряли 175 боевиков, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицу Д-30.На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение противнику в районах Орехова, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток Запорожской области.Потери противника составили до 45 украинских военнослужащих, два танка, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-20.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск успешно отразили атаку подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Новоселовского ЛНР.Штурмовая авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах Синьковки, Петропавловки, Котляровки Харьковской области и Стельмаховки .За сутки уничтожено до 150 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и гаубица Д-30.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", авиация и артиллерия успешно отразили две атаки противника в районах Нововодяного и Червоной Дибровы ЛНР. В ходе боев уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, боевая машина пехоты и бронетранспортер.Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Григоровки, Торского ДНР и Макеевки ЛНР.Общие потери противника на данном направлении составили более 110 боевиков, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация".На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также гаубица "Мста-Б"Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Как долго может продлиться вторая фаза "контрнаступа" ВСУ – прогнозБолее 900 боевиков за сутки: ВСУ несут катастрофические потериВойска РФ захватили 7 опорных пунктов под Красным Лиманом

https://crimea.ria.ru/20230803/zapad-aktivno-gotovitsya-k-razdelu-ukrainy--politolog-1130495565.html

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