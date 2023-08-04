https://crimea.ria.ru/20230804/dnepr-unichtozhaet-protivnika-za-sutki-vsu-poteryali-40-chelovek-1130529662.html

"Днепр" уничтожает противника: за сутки ВСУ потеряли 40 человек

"Днепр" уничтожает противника: за сутки ВСУ потеряли 40 человек - РИА Новости Крым, 04.08.2023

"Днепр" уничтожает противника: за сутки ВСУ потеряли 40 человек

В островной зоне войска "Днепр" вывели из строя убитыми и ранеными 16 украинских боевиков, на Херсонском и Каховском направлениях ВСУ потеряли еще 24 человека... РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T10:45

2023-08-04T10:45

2023-08-04T10:45

группировка войск "днепр"

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

сво

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В островной зоне войска "Днепр" вывели из строя убитыми и ранеными 16 украинских боевиков, на Херсонском и Каховском направлениях ВСУ потеряли еще 24 человека. Об этом сообщили в экстренных службах.Уточняется, что соединения группировки войск "Днепр" в островной зоне, неподалеку от острова Даманский, уничтожили две лодки и десять военнослужащих ВСУ. Также была побита гаубица Д-30 с боекомплектом, потери противника на этом направлении составили: четыре боевика уничтожены, еще двое получили ранения.На Херсонском направлении, возле села Садовое, войска "Днепр" уничтожили 120 мм минометный расчет с боекомплектом к нему и трех боевиков, еще четыре боевика получили ранения различной степени тяжести.На Каховском направлении российские военные уничтожили позицию одного из подразделений противника, здесь ВСУ потеряли четыре человека убитыми и шесть ранеными.Кроме того, был уничтожен 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему, потери ВСУ здесь составили: пятеро убитыми, двое ранеными.Накануне сообщалось, что военнослужащие группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили за сутки 18 украинских боевиков, еще 15 – ранены. Ликвидированы две позиции подразделений ВСУ.Также российские бойцы разбили пункт дислокации ВСУ и уничтожили 40 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу в зоне спецоперации показали захваченную у ВСУ западную технику13 украинских БПЛА пытались осуществить теракт в КрымуВСУ несут потери в островной зоне и на Херсонском направлении

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", потери всу , всу (вооруженные силы украины), сво, херсонская область