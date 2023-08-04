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Шойгу в зоне спецоперации показали захваченную у ВСУ западную технику
Шойгу в зоне спецоперации показали захваченную у ВСУ западную технику - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Шойгу в зоне спецоперации показали захваченную у ВСУ западную технику
Командующий группировкой "Центр" в зоне специальной военной операции генерал-лейтенант Андрей Мордвичев продемонстрировал министру обороны Сергею Шойгу... РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T09:28
2023-08-04T09:28
2023-08-04T09:28
сергей шойгу
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Командующий группировкой "Центр" в зоне специальной военной операции генерал-лейтенант Андрей Мордвичев продемонстрировал министру обороны Сергею Шойгу захваченную у ВСУ шведскую боевую машину пехоты CV-90 в ходе посещения руководителем ведомства передового пункта управления группировки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.В ходе осмотра трофейной техники Мордвичев обратил внимание министра на отсутствие в поставленной странами Запада бронетехнике комплектов запасных частей, инструментов и принадлежностей, что делает невозможным проведение ее оперативного ремонта в районах боевых действий.Командующий группировкой отметил, что другим недостатком шведской бронемашины является низкий темп стрельбы. Она производится тремя магазинами по восемь снарядов, после чего требуется перезарядка, которая может составлять до одной минуты.Кроме того, у поставленных Украине шведских бронемашин отсутствует комплекс управляемого вооружения и низкая живучесть из-за высокого силуэта, добавил Мордвичев.В ходе визита Шойгу также заслушал доклад командующего группировкой и командиров и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению российскими войсками боевых задач на тактических направлениях.Министр обороны поблагодарил командование и личный состав группировки войск за ведение успешных наступательных действий на Краснолиманском направлении и обратил особое внимание на необходимость нанесения эффективных упреждающих ударов по противнику при его выбивании с удерживаемых позиций.Данные меры позволят обеспечить максимальную сохранность жизней и здоровья российских военнослужащих, отметил он.Ранее Шойгу сообщил, что потери украинских войск за июль составили 20,8 тысячи военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения, включая 10 немецких танков Leopard и 11 американских БМП Bradley.Министр отметил, что поставляемое Киеву западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступающие российские войска улучшили позиции под Купянском – МОАрмия России отбила 12 атак и уничтожила более 900 боевиков – ход СВОВойска РФ захватили 7 опорных пунктов под Красным Лиманом
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сергей шойгу, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф
Шойгу в зоне спецоперации показали захваченную у ВСУ западную технику
Министру Шойгу в зоне СВО показали трофейную шведскую БМП CV-90 и рассказали о ее минусах
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Командующий группировкой "Центр" в зоне специальной военной операции генерал-лейтенант Андрей Мордвичев продемонстрировал министру обороны Сергею Шойгу захваченную у ВСУ шведскую боевую машину пехоты CV-90 в ходе посещения руководителем ведомства передового пункта управления группировки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Командующий группировкой представил Сергею Шойгу одну из многих захваченных в бою у противника единиц бронетехники, в частности, шведскую боевую машину пехоты CV-90. Данная боевая машина, поступившая на вооружение шведских вооруженных сил в 1993 году, вышла из строя и была брошена отступающими украинскими военнослужащими после поражения выстрелом из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7", - говорится в сообщении.
В ходе осмотра трофейной техники Мордвичев обратил внимание министра на отсутствие в поставленной странами Запада бронетехнике комплектов запасных частей, инструментов и принадлежностей, что делает невозможным проведение ее оперативного ремонта в районах боевых действий.
Командующий группировкой отметил, что другим недостатком шведской бронемашины является низкий темп стрельбы. Она производится тремя магазинами по восемь снарядов, после чего требуется перезарядка, которая может составлять до одной минуты.
Кроме того, у поставленных Украине шведских бронемашин отсутствует комплекс управляемого вооружения и низкая живучесть из-за высокого силуэта, добавил Мордвичев.
В ходе визита Шойгу также заслушал доклад командующего группировкой и командиров и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению российскими войсками боевых задач на тактических направлениях.
Министр обороны поблагодарил командование и личный состав группировки войск за ведение успешных наступательных действий на Краснолиманском направлении и обратил особое внимание на необходимость нанесения эффективных упреждающих ударов по противнику при его выбивании с удерживаемых позиций.
Данные меры позволят обеспечить максимальную сохранность жизней и здоровья российских военнослужащих, отметил он.
Ранее Шойгу сообщил
, что потери украинских войск за июль составили 20,8 тысячи военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения, включая 10 немецких танков Leopard и 11 американских БМП Bradley.
Министр отметил, что поставляемое Киеву западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт.
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