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Наступающие российские войска улучшили позиции под Купянском – МО - РИА Новости Крым, 03.08.2023
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Наступающие российские войска улучшили позиции под Купянском – МО
Наступающие российские войска улучшили позиции под Купянском – МО - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Наступающие российские войска улучшили позиции под Купянском – МО
Штурмовые отряды группировки войск "Запад" в ходе наступления заняли выгодные позиции в районе ряда населенных пунктов Луганской народной республики и... РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T14:55
2023-08-03T14:55
новости
министерство обороны рф
группировка войск "запад"
харьковская область
купянск
сво
вооруженные силы россии
луганская народная республика (лнр)
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Штурмовые отряды группировки войск "Запад" в ходе наступления заняли выгодные позиции в районе ряда населенных пунктов Луганской народной республики и Харьковской области на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, подразделения группировки успешно отразили атаку подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Новоселовского ЛНР.Также российская штурмовая авиация и артиллерия нанесли удары скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка ЛНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие населенные пункты освобождены российскими войсками – ШойгуБолее 900 боевиков за сутки: ВСУ несут катастрофические потериШтурмовые отряды ВС России продолжают наступать на Красном Лимане
харьковская область
купянск
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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новости, министерство обороны рф, группировка войск "запад", харьковская область, купянск, сво, вооруженные силы россии, луганская народная республика (лнр), армия и флот
Наступающие российские войска улучшили позиции под Купянском – МО

Минобороны: войска РФ улучшили позиции в ходе наступления на Купянском направлении

14:55 03.08.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделения РСЗО
Работа подразделения РСЗО - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Штурмовые отряды группировки войск "Запад" в ходе наступления заняли выгодные позиции в районе ряда населенных пунктов Луганской народной республики и Харьковской области на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск вели наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, подразделения группировки успешно отразили атаку подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Новоселовского ЛНР.
Также российская штурмовая авиация и артиллерия нанесли удары скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка ЛНР.
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НовостиМинистерство обороны РФГруппировка войск "Запад"Харьковская областьКупянскСВОВооруженные силы РоссииЛуганская Народная Республика (ЛНР)Армия и флот
 
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