https://crimea.ria.ru/20230803/nastupayuschie-rossiyskie-voyska-uluchshili-pozitsii-pod-kupyanskom--mo-1130515217.html

Наступающие российские войска улучшили позиции под Купянском – МО

Наступающие российские войска улучшили позиции под Купянском – МО - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Наступающие российские войска улучшили позиции под Купянском – МО

Штурмовые отряды группировки войск "Запад" в ходе наступления заняли выгодные позиции в районе ряда населенных пунктов Луганской народной республики и... РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T14:55

2023-08-03T14:55

2023-08-03T14:55

новости

министерство обороны рф

группировка войск "запад"

харьковская область

купянск

сво

вооруженные силы россии

луганская народная республика (лнр)

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Штурмовые отряды группировки войск "Запад" в ходе наступления заняли выгодные позиции в районе ряда населенных пунктов Луганской народной республики и Харьковской области на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, подразделения группировки успешно отразили атаку подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Новоселовского ЛНР.Также российская штурмовая авиация и артиллерия нанесли удары скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка ЛНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие населенные пункты освобождены российскими войсками – ШойгуБолее 900 боевиков за сутки: ВСУ несут катастрофические потериШтурмовые отряды ВС России продолжают наступать на Красном Лимане

харьковская область

купянск

луганская народная республика (лнр)

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, группировка войск "запад", харьковская область, купянск, сво, вооруженные силы россии, луганская народная республика (лнр), армия и флот