Рейтинг@Mail.ru
Контратака ВС России на Донецком направлении: уничтожено 380 боевиков - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230803/kontrataka-vs-rossii-na-donetskom-napravlenii-unichtozheno-380-boevikov-1130514687.html
Контратака ВС России на Донецком направлении: уничтожено 380 боевиков
Контратака ВС России на Донецком направлении: уничтожено 380 боевиков - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Контратака ВС России на Донецком направлении: уничтожено 380 боевиков
Вооруженные силы России контратаковали войска Украины на Донецком направлении, уничтожено около 380 военнослужащих ВСУ и 13 единиц боевой техники. Об этом... РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T14:33
2023-08-03T14:33
новости
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
сво
вооруженные силы россии
потери всу
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245814_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_4e9aed3db41f86064d6cb129540f5136.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России контратаковали войска Украины на Донецком направлении, уничтожено около 380 военнослужащих ВСУ и 13 единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.В течение суток украинские силы предпринимали попытки наступательных действий - подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили восемь атак противника в разных районах ДНР.Также украинская армия потеряла здесь танк, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, а также противотанковую пушку "Рапира".Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска разбили склады боеприпасов нацгвардии и ВСУВСУ потеряли 31 танк и 400 боевиков за два дня на Ореховском направленииКак долго может продлиться вторая фаза "контрнаступа" ВСУ – прогноз
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245814_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_469c15d4af28c17bdcea4194261b4e92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), сво, вооруженные силы россии, потери всу , армия и флот
Контратака ВС России на Донецком направлении: уничтожено 380 боевиков

Минобороны: российские военные уничтожили до 380 боевиков ВСУ на Донецком направлении

14:33 03.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России контратаковали войска Украины на Донецком направлении, уничтожено около 380 военнослужащих ВСУ и 13 единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В течение суток украинские силы предпринимали попытки наступательных действий - подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили восемь атак противника в разных районах ДНР.

"После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Берестовое, Красногоровка и Марьинка Донецкой Народной Республики. За сутки потери противника составили до 380 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении ведомства.

Также украинская армия потеряла здесь танк, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, а также противотанковую пушку "Рапира".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские войска разбили склады боеприпасов нацгвардии и ВСУ
ВСУ потеряли 31 танк и 400 боевиков за два дня на Ореховском направлении
Как долго может продлиться вторая фаза "контрнаступа" ВСУ – прогноз
НовостиМинистерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)СВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУАрмия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:35Банк России представил логотип цифрового рубля
16:15В Крыму в фонд "Защитники Отечества" обратились более 2500 человек
15:51Армия России отбила 12 атак и уничтожила более 900 боевиков – ход СВО
15:38В Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублей
15:29Российская ПВО перехватила 11 снарядов, две ракеты HARM и сбила 38 дронов
15:16Банк РНКБ подписал Национальный инклюзивный договор
15:11В Крыму полетят головы: руководители 50 сел ответят за срыв работ
14:55Наступающие российские войска улучшили позиции под Купянском – МО
14:33Контратака ВС России на Донецком направлении: уничтожено 380 боевиков
14:10Путин: российские чиновники должны ездить на отечественных авто
13:57Как долго может продлиться вторая фаза "контрнаступа" ВСУ – прогноз
13:33Дети на экспорт: на Украине главврачи продавали младенцев иностранцам
13:07Ирина Мирошниченко. Биография
12:50Крымчане отдали мошенникам 315 млн рублей за полгода
12:39Умерла Ирина Мирошниченко
12:33"Дезодорант" с гашишем: в Севастополе наркокурьер попался в такси
12:19Mercedes сгорел дотла под Симферополем
11:57Крымчанка едва не забила молотком бывшего мужа: дело передано в суд
11:32На пожаре в Симферополе спасли 8 человек – дело на контроле прокуратуры
11:18Херсонщина под огнем ВСУ: ранены мирные жители
Лента новостейМолния