https://crimea.ria.ru/20230803/kontrataka-vs-rossii-na-donetskom-napravlenii-unichtozheno-380-boevikov-1130514687.html

Контратака ВС России на Донецком направлении: уничтожено 380 боевиков

Контратака ВС России на Донецком направлении: уничтожено 380 боевиков - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Контратака ВС России на Донецком направлении: уничтожено 380 боевиков

Вооруженные силы России контратаковали войска Украины на Донецком направлении, уничтожено около 380 военнослужащих ВСУ и 13 единиц боевой техники. Об этом... РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T14:33

2023-08-03T14:33

2023-08-03T14:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России контратаковали войска Украины на Донецком направлении, уничтожено около 380 военнослужащих ВСУ и 13 единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.В течение суток украинские силы предпринимали попытки наступательных действий - подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили восемь атак противника в разных районах ДНР.Также украинская армия потеряла здесь танк, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, а также противотанковую пушку "Рапира".Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска разбили склады боеприпасов нацгвардии и ВСУВСУ потеряли 31 танк и 400 боевиков за два дня на Ореховском направленииКак долго может продлиться вторая фаза "контрнаступа" ВСУ – прогноз

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), сво, вооруженные силы россии, потери всу , армия и флот