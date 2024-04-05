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Из Сумской области принудительно вывозят детей - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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Из Сумской области принудительно вывозят детей
Из Сумской области принудительно вывозят детей - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Из Сумской области принудительно вывозят детей
В Сумской области Украины объявлена принудительная эвакуация детей. Планируется вывезти около трехсот малолетних граждан из двух территориальных громад,... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T22:24
2024-04-05T22:24
украина
сумская область
в мире
эвакуация
дети
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В Сумской области Украины объявлена принудительная эвакуация детей. Планируется вывезти около трехсот малолетних граждан из двух территориальных громад, сообщает официальный Telegram-канал министерства реинтеграции Украины.Ранее из приграничных районов Сумской области принудительно эвакуировали население 22 сел, как взрослых, так и детей. По состоянию на 16 марта из Великописаревской общины Ахтырского района выехали 180 человек, а всего из Сумской области эвакуировали 4523 человек, в том числе 829 детей.Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской, Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.Читайте также на РИА Новости Крым:У властей Харькова есть конкретные планы по эвакуации населения из городаВ Купянском районе Харьковщины обязательная эвакуация: что известно201 мирный житель погиб от ударов ВСУ по регионам России с начала года
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5
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96
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украина, сумская область, в мире, эвакуация, дети, новости, общество
Из Сумской области принудительно вывозят детей

Власти Украины принудительно эвакуируют почти 300 детей из Сумской области

22:24 05.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПассажиры на железнодорожном вокзале Киева
Пассажиры на железнодорожном вокзале Киева - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В Сумской области Украины объявлена принудительная эвакуация детей. Планируется вывезти около трехсот малолетних граждан из двух территориальных громад, сообщает официальный Telegram-канал министерства реинтеграции Украины.
"Всего планируется вывезти 297 детей из 52 населенных пунктов Сумской области. Они вместе с родителями или другими законными представителями будут эвакуированы в безопасные регионы", - говорится в сообщении.
Ранее из приграничных районов Сумской области принудительно эвакуировали население 22 сел, как взрослых, так и детей. По состоянию на 16 марта из Великописаревской общины Ахтырского района выехали 180 человек, а всего из Сумской области эвакуировали 4523 человек, в том числе 829 детей.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской, Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
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УкраинаСумская областьВ миреЭвакуациядетиНовостиОбщество
 
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