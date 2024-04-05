https://crimea.ria.ru/20240405/iz-sumskoy-oblasti-prinuditelno-vyvozyat-detey-1136321441.html

Из Сумской области принудительно вывозят детей

Из Сумской области принудительно вывозят детей - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Из Сумской области принудительно вывозят детей

В Сумской области Украины объявлена принудительная эвакуация детей. Планируется вывезти около трехсот малолетних граждан из двух территориальных громад,... РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T22:24

2024-04-05T22:24

2024-04-05T22:24

украина

сумская область

в мире

эвакуация

дети

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В Сумской области Украины объявлена принудительная эвакуация детей. Планируется вывезти около трехсот малолетних граждан из двух территориальных громад, сообщает официальный Telegram-канал министерства реинтеграции Украины.Ранее из приграничных районов Сумской области принудительно эвакуировали население 22 сел, как взрослых, так и детей. По состоянию на 16 марта из Великописаревской общины Ахтырского района выехали 180 человек, а всего из Сумской области эвакуировали 4523 человек, в том числе 829 детей.Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской, Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.Читайте также на РИА Новости Крым:У властей Харькова есть конкретные планы по эвакуации населения из городаВ Купянском районе Харьковщины обязательная эвакуация: что известно201 мирный житель погиб от ударов ВСУ по регионам России с начала года

украина

сумская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сумская область, в мире, эвакуация, дети, новости, общество